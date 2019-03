L’advocat Jaume Alonso Cuevillas té clar que la sentència del judici al procés ja està decidida. Serà, més o menys, diu, la meitat del que demana la fiscalia. “No seran condemnats per rebel·lió, sinó per conspiració per a la rebel·lió. Una condemna d’entre 8 i 12 anys de presó“, ha dit Cuevillas en una entrevista al Diari de Girona. També ha avançat que es presentarà un recurs a Estrasburg i que abans que es resolgui, “que serà d’aquí 6 o 8 anys, serem república”. L’advocat, per altra banda, ha posat en dubte la imparcialitat de la justícia espanyola. “Els jutges són humans i per tant imperfectes,