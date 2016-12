QUE LA PRUDÈNCIA NO ENS FACI TRAÏDORS...NI LA IMPRUDÈNCIA SUÏCIDES

" La demagògia d'Ada Colau"

Enric Padrosa

Des d’un punt de vista nacionalista (català, també n’hi ha d’espanyol) resulta significativa la quantitat d’espifiades que la Sra. Colau porta fent en aquest mandat afegint-hi, a més, l’ambigüitat calculada en el seu discurs que per un independentista resulta desagradable d’escoltar i per a qualsevol observador imparcial pot dir que el càrrec li ve gran i més perquè el que vol és el seu lluïment personal per anar grimpant i trepant

L’alcaldessa coneix o hauria de conèixer la situació nacional catalana, d’haver llegit més història de Catalunya malgrat només fos del segle XIX i XX, més encara la de la capital que regeix i en conseqüència, aplicar alguna solució al desgavell actual: de la circulació rodada, o la qüestió dels manters, o dels desnonaments, o dels ciclistes irresponsables, o dels carrers amb rajoles ensorrades o aixecades, o dels carrers bruts.

Va mantenir la tria del pregoner d’aquesta Mercè malgrat la profusió de crítiques que se li van fer amb raó, però per una orella li va entrar i per l’altra li van sortir. Entossudida en el seu error continua sense adonar-se o no voler adonar-se que cada vegada va sent més qüestionada, no solament dins l’ajuntament, sinó també a fora. No és bona política Sra. Colau posar una espelma a Deu i una altra al Diable. Moltes les persones s’adonen de l’equivocació de votar-la només per la seva tasca en els desnonaments que al final ha quedat com estava o pitjor

Malgrat tot, seria un error pensar que no sap on va perquè el seu objectiu és grimpar cap a una cota de poder més important potser cap la Generalitat o cap el govern espanyol. Per aquesta raó s’està blindant amb altres partits polítics per tal que li donin suport. Altrament, també és molt hàbil en explicar-se sense donar la pista de quin és el seu objectiu final utilitzant un discurs calculadament ambigu farcit de paraules buides de contingut real.

Dona la pista de la seva estratègia analitzant les seves contradiccions: donar suport a la darrera manifestació de l’Onze de Setembre però emplaçant estàtues franquistes al Born, un lloc emblemàtic de la resistència barcelonina contra els borbons. Amb aquesta última gestió l’actual alcaldessa descobreix la seva ideologia i la seva estratègia per arribar on des del primer moment s’endevinava: una irrefutable gana d’escalar llocs contra les més altes cotes de poder.

No hi ha res a dir contra l’ambició política, només faltaria, és un dret que té cada individu amb ganes de col·laborar en l’afer públic, altra cosa és aprofitar-se de la poca percepció política de la gent utilitzant la demagògia més barata en el seu cas, a més per confondre la població que la va votar amagant l’enganyifa que comporta el seu discurs polític. Aquesta és una mala forma de fer política senyora Colau, al menys a Catalunya.

Colau és una política perillosa per tanta ambició com arrossega, per la seva ànsia de grimpar malgrat hagi d’ incomplir el que semblava la seva dedicació d’ajudar als desnonats. Recordem la seva irrupció en el tema dels desnonaments, del que ara ja no en parla, perquè deu tenir algú del seu equip que ho treballi però que en el seu moment va servir de trampolí per guanyar l’alcaldia

Informa:REDACCIÓ( 20-12-2016)