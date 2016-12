QUE LA PRUDÈNCIA NO ENS FACI TRAÏDORS...NI LA IMPRUDÈNCIA SUÏCIDES

El Govern va aconseguir ahir el primer sí dels quinze que necessita de la CUP per aprovar els pressupostos del 2017, primer en les comissions i finalment al ple. Els anticapitalistes han posat el llistó alt: les esmenes que han registrat al Parlament suposen reubicar 760 milions d’euros de les despeses. “A ningú se li escapa que per a nosaltres avui no és un dia còmode”, va reconèixer la diputada Eulàlia Reguant, l’encarregada de justificar per què la CUP accepta, d’entrada, els pressupostos. Un cop tramitats al Parlament, el total de despesa està fixat, però sí que es poden redistribuir les partides.

Reguant va deixar clar que les seves prioritats seran tres: referèndum, procés constituent i rescat social. Aquests tres àmbits concentren les esmenes, avançades pel digital Sentit Crític i a les quals va tenir accés l’ARA. Els anticapitalistes reclamen que els 760 milions vagin principalment a partides socials. Això significaria suprimir unes 800 partides de l’actual projecte i destinar els recursos a un centenar de noves mesures. També exigeixen un canvi en la partida de referèndum per eliminar la condició que es faci sota el “marc legal vigent”. En total, presentaran una quarantena d’esmenes, protagonistes de la negociació que Junts pel Sí i la CUP afrontaran el pròxim mes i mig.

La CUP planteja, entre altres coses, eliminar els articles que impedeixen incrementar la despesa, cosa que, de facto, implicaria desobeir les limitacions de dèficit que marca l’Estat. També pretenen que el Govern ignori la legislació estatal que prohibeix ampliar les plantilles i incrementar la despesa en personal. De fet, volen que l’ensenyament públic incorpori 6.000 nous docents a partir del setembre del 2017, per als quals s’haurien de reservar 140 milions. L’eliminació dels concerts de les escoles que segreguen per sexe -uns 30 milions l’any que ve- forma part d’una altra de les prioritats. També demanen invertir 54 milions d’euros en noves partides d’ensenyament; 45 milions més per garantir la renda mínima de ciutadania; 41 milions més per a habitatge públic de lloguer i 180 per a foment del cooperativisme.

Pel que fa a les “retribucions complementàries” dels alts càrrecs, també es veurien afectades amb una retallada del 19% per a tots aquells que cobrin més de 70.000 euros anuals. La CUP calcula que s’aconseguirien tres milions d’euros per destinar als fons de cohesió social.

Els anticapitalistes plantegen revertir externalitzacions de serveis públics fins a aconseguir un estalvi de 293,9 milions d’euros, que es destinarien a la seva gestió pública.

Els avals del Govern són una altra de les qüestions que la CUP vol regular. Per començar, exigeixen que tots els que superin els 10 milions d’euros hagin de ser autoritzats pel Parlament. En citen un d’especialment rellevant pel seu impacte mediàtic, el del Circuit de Catalunya pel contracte amb la Fórmula 1. En aquest cas, els anticapitalistes demanen directament que la Generalitat deixi d’avalar el circuit, uns 21 milions d’euros previstos per al 2017, tal com va avançar l’ARA.

Tramitació en marxa

La major part d’aquestes exigències ja fa temps que estan sobre la taula de negociació entre el Govern i la CUP, però encara no havien transcendit. Abans d’obrir aquesta nova fase de converses que ara comença i que s’hauria de tancar amb un acord per als plens del 8 i 9 de febrer, el Govern havia d’aconseguir ahir que els anticapitalistes no trenquessin “la cadena de confiances” que va demanar el president Carles Puigdemont. I així va ser. El vicepresident del Govern i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, va defensar els pressupostos davant el ple al Parlament. Junqueras va optar per una presentació tècnica i va fer especial èmfasi en la millora de l’economia i en el descens de les taxes d’atur, pobresa i desigualtat, però va reconèixer que “hi ha un llarg camí per recórrer”. El líder d’ERC va deixar clares les prioritats des del principi reiterant una d’aquelles frases que no agraden a la CUP: “Aquests són els pressupostos més socials de la història”. El vicepresident també va recordar l’objectiu “imposat” de dèficit del 0,6% del PIB per al 2017.

Els partits d’esquerra van criticar que els comptes no preveuen cap increment de la pressió fiscal sobre les grans fortunes i que, en canvi, mantenen la pressió sobre la resta de la població. “Els pressupostos no demanen esforços als que tenen més. Ens costa molt compartir amb vostès aquest model de societat”, va criticar la diputada del PSC, Alícia Romero. El portaveu de CSQP, Joan Coscubiela, també va criticar que el Govern “hagi renunciat” a modificar els principals impostos i va acusar la CUP d’haver cedit al “xantatge” del Govern.

Les crítiques de PP i Ciutadans, en canvi, van apuntar cap al procés i van criticar que el Govern només negociés amb la CUP per poder aprovar uns pressupostos independentistes. “No volem destinar ni un sol euro al procés de ruptura de Catalunya”, va dir el secretari d’acció política de Ciutadans, Antonio Espinosa. Ell va ser el primer a parlar del procés independentista durant la sessió parlamentària. El diputat del PP Alejandro Fernández va optar per citar de manera sorneguera les idees més antisistema del programa electoral de la CUP, per criticar així el soci del Govern en matèria pressupostària, i va acabar preguntant al president: “De debò calia pactar un pressupost amb aquesta tropa?” El Govern no té cap alternativa, i li espera una nova negociació per aconseguir el sí definitiu dels cupaires.

Les cessions que demanen els cupaires a l’executiu

626 milions a fons socials

La CUP vol dedicar 626 milions a onze partides de despeses socials. Entre d’altres, s’utilitzarien per desenvolupar la renda garantida de ciutadania, contra la violència masclista, per a l’economia cooperativa, per a l’educació pública i per al dret a l’habitatge.

Referèndum

La CUP vol que la partida dels pressupostos per al referèndum deixi d’explicitar que es farà “dins el marc legal vigent”, un canvi que pretén evidenciar als comptes que es desobeirà la negativa de l’Estat a la votació sobre la independència.

Ensenyament

Ensenyament és una de les partides més sensibles per a la CUP: exigeixen l’eliminació de concerts a escoles que segreguen per sexe, augmentar el personal i reduir un 50% les retribucions extres per a directors i caps d’estudis dels centres.

Retallada als alts càrrecs

La CUP vol que els alts càrrecs que cobren més de 70.000 euros a l’any s’abaixin el sou. La mesura suposaria un estalvi de tres milions. L’import aniria als fons estructurals de cohesió social. També demanen la reducció del 5% en protocol.

Externalitzacions

La partida de la qual més diners espera treure la CUP per finançar els fons socials és la revisió d’externalitzacions de serveis públics. Els anticapitalistes consideren que poden aconseguir fins a 293,9 milions d’euros per a altres fins.

Informa:ARA.CAT (21-12-2016)