QUE LA PRUDÈNCIA NO ENS FACI TRAÏDORS...NI LA IMPRUDÈNCIA SUÏCIDES

Diumenge el diari El Periódico publicava una enquesta política interessant. Entre més qüestions, es demanava sobre el referèndum unilateral d’independència (RUI), un referèndum sense acord amb l’estat espanyol. Doncs segons l’enquesta d’El Periódico l’opció del RUI no solament té el suport de la majoria d’independentistes. També hi ha un altre gruix d’electors que s’hi apunta. Són els votants d’En Comú Podem. Segons les dades de l’enquesta, un 60,6% dels votants d’En Comú Podem són favorables al RUI. I només un terç són partidaris de la via pactada.

D’aquesta manera, els votants dels comuns s’arrengleren amb els independentistes. Ells també donen suport majoritàriament al RUI. Són majoria a la CUP (92,6%), ERC (92,2%), PDECat (75,4%) i En Comú Podem (60,6%).

La direcció d’En Comú Podem, pel referèndum pactat

En canvi, la direcció d’En Comú Podem ha optat per encapçalar la via pactada, opció minoritària, segons l’enquesta, dins el seu partit. Els capdavanters dels comuns, com Xavier Domènech, Ada Colau i Joan Coscubiela, no acaben de veure clara la unilateralitat. Tenen més tirada a la via pactada. ‘La unilateralitat no és efectiva’, deia Ada Colau al setembre. Xavier Domènech vol també la consulta acordada, tot i no tancar la porta del tot a les altres opcions: ‘El referèndum hauria de ser pactat amb l’estat. Ara, si algú ens explica que vol fer una altra cosa, i que no sigui un 9-N, no ho veiem clar, però si és efectiu, vinculant i té reconeixement vinculant, estem disposats a escoltar’, deia a La Vanguardia. I Joan Coscubiela, de Catalunya Sí que es Pot, instava recentment a defensar al referèndum pactat perquè és el que té ‘més consens i garanties d’arribar a tenir conseqüències polítiques i jurídiques’.

La direcció d’En Comú Podem, doncs, a diferència de la majoria dels seus votants enquestats, proposa clarament la via pactada.

Les declaracions d’Errejón, una escletxa?

Enmig d’aquest panorama, Íñigo Errejón s’ha mostrat altra vegada obert a la via unilateral, en una entrevista recent a Nació Digital: ‘Si no hi ha un acord amb l’estat i es fa una consulta, també hi estarem a favor.’ Ara fa dos anys, en una entrevista a VilaWeb, Errejón ja no la descartava, la via unilateral. Això sí, dubtava que fos útil. Errejón picava l’ullet amb aquestes declaracions: ‘Crec que [Catalunya] té tot el dret d’intentar una via unilateral, però sense canviar la correlació de forces a l’estat espanyol serà molt difícil de fer un referèndum que tingui efectes institucionals. Això no és pas cap crítica a la legitimitat que pugui tenir aquest camí, sinó a l’efectivitat o al punt d’arribada.’

L’entusiasme de molts independentistes per aquest gest mediàtic d’Errejón s’ha fet notar ràpidament a les xarxes. Alguns ho han interpretat com una possible esquerda per on començar a fer trontollar el tancament de files de la cúpula dels comuns a l’hora de defensar el referèndum per la via pactada. Tanmateix, Xavier Domènech no ha variat ni un mil·límetre la seva posició habitual quan li han preguntat sobre Errejón. Ha eludit de manifestar-s’hi clarament, però ha deixat caure de manera informal que vol un referèndum ‘amb garanties jurídiques, com, per exemple, el reconeixement de la comunitat internacional’.

A mesura que la preparació del referèndum avanci, a la direcció d’En Comú Podem li quedarà menys espai per a l’ambigüitat. A la pressió de les polítiques agressives de l’estat i de les polítiques de seducció de l’independentisme, que cada vegada seran més intenses, haurà d’afegir-hi la dels seus votants partidaris del RUI, un actor més inesperat, però potser el més decisiu.

Informa:VILAWEB:CAT (21-12-2016)