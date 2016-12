QUE LA PRUDÈNCIA NO ENS FACI TRAÏDORS...NI LA IMPRUDÈNCIA SUÏCIDES

Després del primer debat sobre els pressupostos al Parlament, i que la CUP i Junts pel Sí rebutgessin les esmenes a la totalitat, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha sotmès a les preguntes de l'oposició aquest dimecres en la sessió de control a la cambra catalana.

En resposta al líder del PP al Parlament, Xavier García Albiol, Puigdemont ha fet una clara defensa del seu pla per fer el referèndum. Després que el dirigent popular hagi criticat el Govern per exercir una política "radical" de la mà de la CUP i assegurar que una "majoria" a Catalunya, formada per "persones normals", no aprova l'aposta de l'executiu, Puigdemont ha replicat que "la majoria de la societat catalana vol un referèndum". Així, ha recordat que més de 80% dels catalans aposta per fer una consulta sobre la independència.

Puigdemont ha assegurat que "el que uneix els catalans és el referèndum" i que qui no aposta pel diàleg i exerceix una via radical és el govern espanyol. "Si vol buscar racons de radicalitat miri les seves files", ha dit a Albiol, i ha assenyalat que ara el PP perd votacions al Congrés de Diputats perquè en l'anterior legislatura, quan tenia majoria absoluta, va actuar amb mà de ferro i sense consens. Per a Puigdemont és Mariano Rajoy el que està cada vegada més "aïllat", fins i tot per la societat espanyola.

Al final de la sessió de control, el president també ha aprofitat una pregunta del president de Junts pel Sí, Jordi Turull, per refermar el seu compromís amb el referèndum. Per donar credibilitat a la seva aposta (la setmana passada la presidenta del Consell Nacional, Mercè Conesa, va suggerir que potser no es podria fer) ha citat una llista elaborada per la revista 'Time' sobre els successos més importants del 2017 on es recull la consulta sobre la independència de Catalunya a la tardor.

Confiança per al conseller Jané

Albiol també ha burxat en les discrepàncies entre Junts pel Sí i la CUP arran de la detenció per part dels Mossos d'Esquadra de militants de l'esquerra anticapitalista. Així, ha recordat al president que els cupaires van exigir la dimissió del conseller d'Interior, Jordi Jané, i li ha demanat si la CUP aconseguirà també aquest propòsit. Puigdemont, però, ha confirmat la confiança al responsable d'Interior en plena sessió de control d'acord amb la seva "autoritat" per escollir els membres del Govern. "Estic en condicions de ratificar [el conseller Jané]", ha afirmat en presència del grup parlamentari també de la CUP.

"Els problemes dels catalans són reals, el Perreo pel Sí, no"

Per la seva banda, la líder de l'oposició i cap de files de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha carregat contra els pressupostos del 2017 per no prioritzar els "problemes reals" dels catalans i, en canvi, invertir en l'acció exterior i el pla independentista. Arrimadas, que ha criticat les llistes d'espera i la falta de recursos en l'àmbit sanitari, ha reclamat a Puigdemont que es preocupi del que afecta el dia a dia de la gent i no desaprofiti ocasions per augmentar els recursos de la Generalitat. Així, ha tornat a exigir a Puigdemont que assisteixi a la conferència de presidents autonòmics per millorar el sistema de finançament i deixi d'organitzar trobades per "repetir el 9-N", en al·lusió a la cimera convocada per al dia 23 amb les entitats del Pacte Nacional pel Dret a Decidir i els partits amb representació parlamentària.

Al seu torn, Puigdemont ha optat per recórrer a la ironia per respondre a Arrimadas. Aprofitant que una diputada del seu grup es va creure una notícia broma sobre el Perreo pel Sí i va fer una pregunta parlamentària a la conselleria de Cultura, el president ha replicat: "Els problemes dels catalans són reals, el Perreo pel Sí no és real".

Aconseguir més recursos per a Catalunya

En contra del que ha dit Arrimadas, el president de la Generalitat ha assegurat que els catalans estan satisfets amb la seva sanitat i l'ha reptat a aconseguir més recursos per a Catalunya, ara que Ciutadans té influència a Madrid. Així, ha exigit al partit d'Arrimadas que si creu que hi ha una falta de pressupost en algunes partides, ajudi des de la seva majoria al Congrés dels Diputats a assolir millores.

Una petició que Puigdemont també ha fet al PSC. Després que el líder socialista, Miquel Iceta, hagi criticat els pressupostos del vicepresident, Oriol Junqueras, per no destinar prou recursos a l'ensenyament, el president ha reptat els socialistes a exercir la seva influència al govern espanyol de cara a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per augmentar el flux de recursos a la Generalitat (el PP necessitarà el PSOE per aprovar els comptes). Així, ha deixat clar que si no hi ha recursos suficients en educació no és perquè els catalans no facin l'"esforç fiscal" necessari, sinó perquè Espanya –que és qui recapta aquests recursos– no correspon aquesta contribució amb els recursos necessaris.

Rabell exigeix la renda mínima de ciutadania

El cap de files de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, ha demanat al president de la Generalitat que es comprometi amb la renda mínima de ciutadania per assegurar uns ingressos a tota la població. "Pesa molt la idea que la pobresa és sospitosa", s'ha queixat Rabell coincidint amb la vaga de fam que una desena de persones ha fet a la plaça Sant Jaume aquesta setmana per exigir que es posi en marxa aquesta mesura (pendent des del 2014). Puigdemont s'ha mostrat disposat a parlar de la renda de ciutadania i s'ha mostrat convençut que s'arribarà a un acord. Ara bé, li ha demanat a Rabell que s'avinguin també a introduir les polítiques actives, perquè la feina és la "millor garantia per eradicar la pobresa".

També ha manifestat que el pressupost de l'actual renda mínima –destinada als més desafavorits– augmenta en 70 milions, un creixement que Rabell ha considerat insuficient.

La sessió de control ha arrencat amb una pregunta de la CUP sobre la gestió d'infraestructures del Govern, arran del rescat de les autopistes de Madrid per valor de més de 5.000 milions d'euros. Puigdemont ha defensat la col·laboració pública i privada allunyada de situacions de "mala praxi" com el cas madrileny, ja que ha argumentat que aquest és un model habitual en l'entorn europeu.

Informa:ARA.CAT (21-12-2016)