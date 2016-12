LA DEMAGÒGIA D'ADA COLAU

Retorn prenadalenc a l'antiga majoria per un referèndum acordat. El Pacte Nacional pel Referèndum recuperava ahir la vella unitat perquè el conflicte polític català es resolgui a les urnes perseverant en la via pactada i amb totes les garanties. La convocatòria del president de la Generalitat agrupava l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i els actors polítics i socials que no comparteixen el projecte del govern de convocar, com a molt tard, un referèndum per al setembre. I ho feia a l'entorn de la mateixa taula gegantina que no es parava amb micròfons i ampolles d'aigua des del març del 2015, uns mesos després de les divisions que va generar el 9-N i la trencadissa de les plebiscitàries del 27-S, amb la decisió de tirar pel dret de JxSí i la CUP.

L'objecte de debat no va ser la unilateralitat: el rosari d'intervencions dels 83 assistents, durant gairebé tres hores, tornava a situar totes les fitxes a la casella de sortida, en el 84% de partidaris del dret a decidir representats en la diversitat de les cadires. El primer acord –més enllà de la constitució del Pacte Nacional pel Referèndum, que s'haurà de formalitzar– és l'impuls d'una campanya d'adhesions de persones i institucions a tot l'Estat i a escala internacional per reforçar l'aposta per les urnes amb un referèndum acordat. La comissió executiva que coordinarà l'exsocialista Joan Ignasi Elena en redactarà el text.

En paral·lel, el govern, els partits i les entitats independentistes mantenen el desenvolupament i l'aval del full de ruta consensuat, com va voler remarcar el vicepresident del govern, Oriol Junqueras. També Carles Puigdemont va parlar de la convocatòria màxima del referèndum del setembre durant la reunió, segons fonts presents. Però ahir cedien el protagonisme de l'escenificació al que representen Colau i els sindicats majoritaris, CCOO i la UGT. L'alcaldessa de Barcelona va criticar que JxSí i la CUP situessin el referèndum com una “pantalla passada” i va retreure les acusacions reiterades d'ingenuïtat des de l'univers independentista al món dels comuns. Colau va demanar, però, que no es posin cotilles temporals al referèndum, mentre que els cupaires reclamen un límit per a l'enèsim intent d'acordar un referèndum amb l'Estat.

A tots els partidaris del dret a decidir, però, els interessava recosir la majoria partidària d'una consulta vinculant. JxSí i la CUP intenten guanyar múscul per a quan vulguin saltar la paret de la legalitat espanyola, arrossegant-hi, si pot ser, els demòcrates no independentistes. “Tenim confiança que tots els demòcrates ens faran costat quan algú intenti impedir l'exercici d'un dret fonamental com el dret a vot”, va sentenciar Junqueras. Al costat d'aquest propòsit, hi ha el d'internacionalitzar la reivindicació per carregar-la de legitimitat. Puigdemont ho verbalitzava així: “Podrem acreditar davant del govern espanyol i la comunitat internacional que hi ha molta gent fora de Catalunya que està a favor que els catalans puguem votar.” Mentrestant, Colau es distancia del PSC, el PP i Ciutadans, i fa valdre l'aposta fraternal dels comuns amb altres pobles d'Espanya mentre treballa en la constitució d'un nou partit d'esquerres amb l'aspiració d'aglutinar una nova hegemonia. L'alcaldessa de Barcelona, però, demanava espai i temps. Advertia, per exemple, que caldrà cuidar molt el “procediment” i evitar els “fets consumats” des del primer moment, començant per la redacció del manifest d'adhesions.

Puigdemont va proposar finalment la constitució d'un grup promotor, obert a noves incorporacions, i integrat inicialment per vuit persones amb perfils plurals, provinents de dins i de fora de l'independentisme, i majoritàriament situats a l'esquerra. Més enllà d'Elena, i dels noms coneguts com Jaume Bosch, la republicana Carme Porta, l'exconsellera convergent Carme-Laura Gil i l'arquitecta i exregidora de Ciutat Vella Itziar González, completen el grup Francesc de Dalmases, director de les revistes Catalan International View i ONGC; l'exalcaldessa de Badalona Maite Arqué, i l'exdiputat ecosocialista Francesc Pané. Puigdemont pretenia representar així la transversalitat del referèndum, greixant les frontisses electorals i els espais en què l'independentisme no ha aconseguit penetrar. Colau, tanmateix, va demanar que tant el pacte com la comissió siguin encara més plurals, incorporant-hi més dones i gent migrada. Del total de 83 assistents, la majoria provenien d'institucions i formacions polítiques, mentre que 36 pertanyien a sindicats i entitats socials, econòmiques i culturals. Com estava previst, l'expresident del Parlament Joan Rigol va exposar la memòria d'activitats de l'antic pacte nacional. Es tancava una etapa i se n'obria una altra, tot i les reminiscències dels temps ja viscuts.

JxSí i la CUP tornaran a exhibir dijous vinent la seva determinació de culminar el procés. Després de l'inici de la tramitació del pressupost al Parlament i de la cimera d'ahir, presentaran dijous els grans eixos de la llei de transitorietat jurídica, que ha de donar cobertura al referèndum unilateral i a la desconnexió. Les dues forces tenen el redactat gairebé enllestit, però el guarden sota clau, i alhora han de fixar encara el moment en què iniciaran la tramitació en un Parlament assetjat pel Tribunal Constitucional i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

LES XIFRES

83 persones van assistir ahir al Parlament a la reunió de constitució del Pacte Nacional pel Referèndum.

8 membres tindrà inicialment la comissió executiva impulsora, coordinada per Joan Ignasi Elena.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT(24-12-2016)