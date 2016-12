LA DEMAGÒGIA D'ADA COLAU

Felip VI no és ambigu i no fa concessions. El monarca espanyol, com a ferm defensor de la unitat d'Espanya i alineat, des de la seva arribada al tron el 2014, amb les tesis que en aquest assumpte defensa el PP, ha evitat de nou al seu tradicional discurs nadalenc -que per primer cop no ha televisat TV3 passant-lo al 3/24- abonar qualsevol negociació per trobar una sortida acordada a l'actual procés. Ha afirmat, per contra, que aquest no fa altra cosa que comprometre la recuperació econòmica que, segons ell, s'està produint a Espanya "després que s'hagi recuperat la serenitat" a partir de la investidura de Mariano Rajoy i després de gairebé un any de bloqueig polític.

Segons ell, després dels "grans sacrificis" que ha implicat la crisi econòmica, ara a Espanya "vivim -ha dit- amb l'esperança de la recuperació". I aquesta la pot comprometre un full de ruta independentista que, de prosperar, acabarà en un referèndum que podria donar lloc a la creació d'un estat català. És un dels impediments a la recuperació. "No són admissibles ni actituds ni comportaments que ignorin o menyspreïn els drets que tenen i que comparteixen tots els espanyols per a organitzar la seva vida en comú", ha defensat tancant les portes al dret a decidir.

Defensa del marc legal estricte

Per ell, "vulnerar" les normes que "garanteixen la nostra democràcia", en relació a la Constitució i les sentències del TC, "només du a tensions i enfrontaments estèrils" que no resolen "res" i que tenen com a conseqüència "l'empobriment moral i material de la societat".

El monarca ha volgut contraposar una convivència i un benestar que són bons però perfectibles a Espanya amb el que pot succeir si el procés tira endavant en un intent d'atreure a l'statu quo els sectors més conservadors de la societat catalana. "El procés, la modernitat i el benestar requereixen sempre d'una convivència democràtica basada en el respecte a la Llei, en una voluntat decidida i lleial de construir i no de destruir, d'engrandir i no d'empetitir, d'enfortir i no debilitar", ha dit en una intervenció que enguany ha canviat l'escenari pompós del saló del tron del Palau Reial pel del seu despatx de treball al Palau de la Zarzuela, la seva residència oficial.

El moment de pensar en l'Espanya que es vol

El cap de l'Estat ha afirmat que l'escenari polític, marcat per la precarietat parlamentària de l'executiu de Mariano Rajoy, obliga a l'acord i a una "convivència" social i política que demana, per damunt de tot, "respecte". Més en un moment, ha dit, en què Espanya està obligada a buscar acords "per pensar en quin país es vol".

Felip VI ha mostrat també la seva cara més tradicional en reivindicar, després de veure "els problemes i les dificultats" generats per la crisi en molts pobles i ciutats, "el valor que té a la nostra societat la família". L'únic contrapunt l'ha posat amb la seva referència a les noves tecnologies, que ha constatat que han canviat la forma d'informar-se i comunicar-se. "No deixem que aquesta nova realitat s'imposi sobre nosaltres", ha dit.

La memòria històrica també és un perill

En la línia conservadora ha demanat un país "ferm en els seus valors" i que no es tanqui "en si mateix". Si l'independentisme o fer-ho són perills també ho són debats com el de la memòria històrica: "Són temps per aprofundir en l'Espanya de braços oberts i mans esteses, on ningú agiti velles rancúnies o obri ferides tancades", ha defensat.

Per Felip VI ara "no són temps de fractures ni de divisions internes" sinó de posar l'accent "en el que uneix" construïnt-ho sobre la "diversitat". Una diversitat que només s'ha traduït en el bon nadal multilingüe del final del discurs televisat. El rei no vol passar per còmplice de cap Operació Diàleg.

