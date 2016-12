LA DEMAGÒGIA D'ADA COLAU

Per Ramon Serra, editor

Si una imatge val més que mil paraules, com diuen els tòpics, la de la presidenta del Parlament Carme Forcadell pujant les escalinates de la delegació de la justícia castellana a Catalunya (TSJC) per anar-hi a declarar per "culpa" de defensar la llibertat d'expressió val tot un potosí. Una imatge que ha fet la volta al món i que ens ha posat "la gallina de piel" com diria Cruyff quan la gran gentada que li feia costat s'ha posat a cantar Els Segadors. El cant, ai, el cant. Res no uneix més que el cant, millers de veus atronant el cel amb el mateix missatge sortit del cor. Poble que canta poble que no mor. Idò!

Gràcies, doncs, Espanya, gràcies una vegada més. Fins ara no ens has fallat mai. Quan el procés independentista travessa moments difícils--d'altra banda ben lògics en la majoria dels processos d'aquesta mena--sempre surts en el nostre ajut. El passota Rajoy es creu que la situació de Catalunya es pot arreglar amb les seves lleis i els seus jutges. Un error colossal que cada cop ens porta més cap el camí de la independència.

Ara han convertit Forcadell en una heroïna com si per ells fos una nova Agustina de Aragón. Ara, en el cas d'inhabilitar-la qui serà el maco que la faci fora de la presidència? Com diu Trias, ho haurà de fer la guardia civil. I en aquest cas encara encendrà més la flama dels independentistes. Sembla que tornem a tenir benzina per algun temps més i de nou tots remem units cap a Ítaca. Els vents bufen al nostre favor i els cants de sirena de l' operació "diálogo" ja no se'ls creu ningú. No perdem el rumb ni la carta de navegació.

Poc a poc, i amb actes com aquests segurament de pressa de pressa, el procés de Catalunya s'escampa també arreu del món. Ja en parlen diaris de països tan llunyants com Indonèsia o Nigèria, però és que el bo del cas alguns parlaments europeus comencen a inquietar-se per la falta de llibertat d'expressió a Espanya i n'estudiaran la situació. La internacionalització del conflicte pot ser la clau que ens obri la porta de la independència.

En fi, podem estar contents que Espanya sempre ens ajudi i segurament en circumstàncies delicades com les d'ara. Però faríem bé sobretot de confiar també més en les nostres forces que no pas en ajuts exteriors, perquè fet i fet no hi ha res etern ni tan sols Espanya.