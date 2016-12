LA DEMAGÒGIA D'ADA COLAU

Vols intercontinentals d’Iberia al Prat: sana competència o boicot descarat?

El grup IAG reacció als vols intercontinentals de Norwegian des de Barcelona anunciant vols en competència directa, després d’anys menystenint l’aeroport català

L’anunci per part de Norwegian que Barcelona seria un dels seus centres de vols intercontinentals a Europa ha sacsejat l’aeroport del Prat. A partir del pròxim estiu Norwegian anuncia vols barats entre Barcelona i les ciutats nordamericanes de Fort Lauderdale, Nova York, Los Àngeles i San Francisco. La companyia escandinava ha anunciat també el projecte de volar des de Barcelona a Buenos Aires i Santiago i a algunes altres ciutats d’Àfrica i Àsia.

L’aposta de Norwegian és important. Aquesta empresa lidera un nou segment de mercat, que es coneix com low-cost de llarga distància. Fins ara els vols low-cost eren punt a punt i a distàncies màximes de quatre hores. Però els vols llargs i intercontinentals no s’atrevia ningú a fer-los en el format de cost barat. Norwegian ha trencat aquest tabú i actualment vola ja des de tots els països escandinaus i Londres a les quatre destinacions des d’on volarà també des de Barcelona i a Boston, Orlando, Las Vegas i Bangkok.

Si Norwegian aconsegueix consolidar el seu programa de vols de llarg abast a preus barats la seva posició en el mercat europeu serà molt dominant i amenaçarà de forma seriosa a les grans companyies que fins ara monopolitzaven el mercat dels vols intercontinentals.

En el cas de Barcelona el grup IAG ha reaccionat de forma immediata. IAG inclou British Airways, Iberia, Aer Lingus i Vueling. L’aposta de Norwegian és especialment preocupant per a ells perquè aprofitaria la gran xarxa de Vueling, treient pròfit de la competència. Iberia fa anys va decidir que abandonava l’aeroport de Barcelona i només deixava una línia de baix cost per atendre’l. Per a sorpresa de molts aquesta línia, Vueling, ha tingut un èxit espectacular i, en part gràcies a això avui El Prat és un dels aeroports més ben connectats d’Europa. Vueling vola a 137 aeroports europeus més un bon grapat d’aeroports del mediterrani i amb la suma de les altres empreses no hi ha pràcticament cap ciutat important d’Europa que no tingui vols directes a Barcelona.

Convertir Barcelona en un hub intercontinental resulta així senzill. Els passatgers de centenars de ciutats es concentren en un mateix aeroport per alimentar unes dotzenes de vols intercontinentals que els porten a tot arreu. Si, a més, aquests vols són barats més trànsit possible encara.

Això és el que va veure-hi clar Norwegian. L’enorme quantitat de passatgers del Prat tenen poca oferta intercontinental. Treure profit de l’extensa trama de vols europeus creada per Vueling i altres companyies és una decisió lògica que el grup IAG rebutjava però que els seus competidors poden aprofitar.

Això és el que ha passat, de fet. Aena afavoreix sempre Iberia i el grup IAG i la política tant d’Aena com d’Iberia sempre ha estat clarament la de creure que els vols intercontinentals només es poden fer des de Madrid, des d’on la companyia espanyola vola a vint-i-vuit destinacions d’Amèrica, Àfrica i Àsia. Durant anys, en canvi, han menystingut de forma increïble les capacitats d’El Prat des d’on no operen ni un sol vol intercontinental, malgrat que és evident que es tracta d’un aeroport atractiu per a altres companyies. Per exemple, fins l’anunci que acaben de fer, hi havia onze vols directes entre El Prat i els Estats Units, cap d’ells operat per una companyia espanyola. Pitjor i tot: amb onze vols directes d’empreses americanes entre els Estats Units i Europa Iberia seguia afirmant que no hi havia mercat. De sobte, però, ha canviat d’idea.

Norwegian Iberia AmericaL’anunci de Norwegian ha posat en alerta màxima el grup IAG i per això aquest ha anunciat aquesta setmana una política molt agressiva de vols low-cost de llarga distància des de Barcelona. Els hi haurà a Los Àngeles i San Francisco (les dues destinacions estrella de Norwegian des de Barcelona), a Buenos Aires i Santiago de Xile (dues de les destinacions que estudiava Norwegian per una segona fase) i La Havana, així com també a Tòquio.

L’anunci ha causat sorpresa, estupefacció i por. Hi ha hagut qui ha dit que és una jugada lògica basada en la competència i en l’amenaça real que Norwegian significa per AIG arreu d’Europa. Però al Prat l’anunci ha remogut velles rancúnies. No seria la primer vegada que Iberia i AENA reaccionen a plans ambiciosos des de Barcelona anunciant operacions destinades només a fer difícil que es consolidin les dels altres. A neutralitzar-les

Neutralitzar Barcelona

Això ha passat abans. Quan Vueling va arrencar amb capital català Iberia, que ja havia abandonat El Prat va reaccionar creant una efímera companyia aèria, ClickAir, per fer impossible l’èxit de Vueling. ClickAir la van basar a El Prat i es va dedicar a rebentar tots els mercats on volava Vueling fins que va aconseguir afeblir-la tant que van haver de pactar i integrar-se, convertint Vueling en una filial de fet d’Iberia. Això era el 2006 i ClickAir només va durar tres anys.

Abans, quan Spanair va intentar convertir-se en una empresa global Iberia i AENA també hi van impedir a base de fer-li difícil l’aposta. Spanair va anunciar una ruta a Sao Paulo i Iberia immediatament en va obrir una altra en competència directa. En aquesta ocasió el final va arribar de la mà del govern espanyol que va posar totes les traves possibles a la compra d’Spanair per Qatar Airways, forçant el seu tancament el 2012. Quan Spanair va desaparèixer Iberia va tancar immediatament el vol a Sao Paulo. Curiosament avui Qatar Airways és el màxim accionista d’IAG.

I ara quan Norwegian anuncia el pla d’expansió intercontinental més ambiciós que ha vist mai l’aeroport de Barcelona el grup d’Iberia torna a reaccionar i anuncia els vols intercontinentals que mai no havia volgut fer des de Barcelona. Que molta gent ho interpreti com una maniobra destinada només a fer fracassar els plans de Norwegian, amb els precedents que hi ha no sembla gens estrany.

Informa:VILAWEB.CAT (26-2-2016)