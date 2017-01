GRÀCIES, ESPANYA, GRÀCIES: CARME FORCADELL, NOVA HEROÏNA DE CATALUNYA

A Catalunya es consolida la percepció laica de la societat. El 39% de catalans diuen que no són creients i el 58% diuen que sí, però tot i així més de la meitat de la població, el 51 %, està en contra de la possibilitat que les famílies puguin sol·licitar que els seus fills aprenguin la religió pròpia a l'escola. Això es constata, per exemple, amb la xifra que diu que un 70% dels alumnes catalans fan activitats alternatives a l'assignatura de religió, una opció que creix cada cop més. “Això és un signe de maduresa de la nostra societat”, assegura Vicenç Molina, vicepresident de la Fundació Ferrer i Guàrdia, una entitat de referència en l'àmbit de l'educació i les llibertats civils.

La fundació acaba de presentar l'informe Laïcitat en xifres. Anàlisi 2016, on es constata que Catalunya és la comunitat més laica de l'Estat, amb les xifres de no creients i no practicants més altes. També a Catalunya és on hi ha menys matrimonis religiosos (el 84,6% són civils) i on neixen més nens fora del matrimoni, un 47% el 2014 segons l'Idescat (la mitjana és del 42,5%).

L'informe revela que en l'àmbit estatal i segons les dades recollides al baròmetre del CIS, el 25,1% de la ciutadania s'adscriu a opcions de consciència no religioses; en concret, el 15,9% es declara no creient i el 9,2% es pronuncia com a ateu. Ara bé, quan la pregunta és si es defineix com a creient d'alguna religió, la resposta del 70% de la població és que sí, sent el catolicisme, amb un 69,8%, l'opció majoritària. Però novament la Ferrer i Guàrdia valora la “maduresa civil” amb la dada següent: quan a la gent se li pregunta pel finançament de les religions per l'Estat, entre les persones que es declaren adscrites a opcions de consciència religioses, un 40% són partidàries que no siguin finançades amb diner públic. La xifra augmenta al 80% quan les persones preguntades ja no es consideren de cap religió.

“També copsem que com més joves són les persones, més allunyades estan de la religió”, explica Vicenç Molina. Així, entre les persones més joves, de 18 a 24 anys, gairebé la meitat es consideren adscrits a opcions de consciència no religiosa, mentre que entre la franja de persones més grans, de 65 anys i més, la proporció de no creients és del 8,3%.

L'evolució de les opcions de consciència no religiosa entre el 1986 i el 2016 presenta un increment ininterromput de la proporció de persones no creients. El 1980 únicament el 8,5% de la població es considerava no adscrit a cap opció religiosa, mentre que el 2016 aquesta xifra és de gairebé el 26%.

L'informe s'ha fet, entre altres, amb dades del baròmetre del CIS, de l'INE, del Ministeri d'Educació i d'Hisenda.

Massa finançament a l'Església catòlica

La progressiva laïcitat de la societat “ha de permetre fer més fàcil la gestió de la diversitat de creences”, explica Vicenç Molina, vicepresident de la Fundació Ferrer i Guàrdia, que, en l'informe sobre les xifres de la laïcitat 2016, constata que encara hi ha, a càrrec de l'Estat, més de 600 capellans que treballen en hospitals, presons i a l'exèrcit, i que costen a l'erari públic quasi 500.000 euros l'any. A part, tornen a recordar que des del 2012 els diners que l'Estat destina a l'Església catòlica s'han disparat fins a arribar a més de 226 milions d'euros l'any. La fundació també recorda que encara hi ha capelles en moltes universitats de l'Estat i que s'haurien de repensar.

“Nosaltres creiem que tots aquests espais haurien de ser reconvertits perquè els poguessin fer servir diferents opcions religioses i no només la catòlica. Haurien de ser espais interreligiosos, perquè seria un reflex molt més precís del que és la nostra societat actual i multireligiosa, i també de la maduresa que demostra”, explica Molina.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (29-12-2016)