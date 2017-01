GRÀCIES, ESPANYA, GRÀCIES: CARME FORCADELL, NOVA HEROÏNA DE CATALUNYA

Anar contra el sistema educatiu català té premi, malgrat la pírrica xifra (36) de famílies que s'acullen a la reforma educativa de l'exministre de Cultura, José Ignacio Wert, perquè aquells que ho desitgin tinguin l'educació en castellà a les escoles privades i no en català, com recull la Llei d'Educació de Catalunya, l'Estat ha notificat avui a la Generalitat que haurà de pagar els 6.000€ que els hi va prometre.

El Departament d'Ensenyament ha rebut una comunicació del ministeri d'Educació en què es notifica la renovació de l'ajut dels 6.000 euros per a l'escolarització en castellà en escoles privades a 36 famílies per al curs actual. Segons ha pogut saber l'ACN, són una part de la cinquantena de famílies a les quals se'ls havia atorgat l'ajuda el curs anterior. Es tracta d'un ajut que atorga el govern espanyol però que paga la Generalitat. La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha manifestat ''sorpresa'' en rebre la comunicació perquè no correspon a "'l'operació diàleg' que diuen que tenen oberta''. En declaracions a l'ACN, ha criticat, també, que el ministeri no hagi respost les al·legacions del Departament, que majoritàriament demostren que són alumnes ja escolaritzats en aquests centres.

Obligats a pagar

Aquesta setmana el Departament d'Ensenyament ha rebut la notificació del ministeri d'Educació referent a la renovació, per aquest curs, de l'ajut dels 6.000 euros per a l'escolarització en castellà en centres privats que preveu la disposició addicional 38 de la LOMCE. Segons ha pogut saber l'ACN, la comunicació del ministeri fa referència a 36 famílies, de la cinquantena d'expedients que s'havien atorgat el curs anterior.

La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, s'han mostrat ''sorpresa'' en rebre aquesta notificació. Considera que no s'entén dins ''l'operació diàleg' que diuen que tenen oberta'', ja que no només no s'ha acceptat la suspensió o la derogació d'aquesta norma, sinó que no s'han respost les al·legacions que ha presentat la Generalitat als diferents casos. Per la titular d'Ensenyament, és una ''situació preocupant'' perquè la Generalitat no té ''cap paper'', ja que el particular s'adreça directament al ministeri i el ministeri ho resol sense tenir en compte les al·legacions del Departament.

La Generalitat prepara invalidar l'ajut

Ruiz ha explicat que la major part d'aquests expedients corresponen a alumnes que ja estaven escolaritzats, molts des de P3, a escoles privades abans que sortís aquesta norma. A més, Ruiz també ha recalcat que a les famílies beneficiàries d'aquesta ajuda se'ls va oferir poder-se preinscriure en escoles properes al domicili on el projecte educatiu inclogués alguna matèria no lingüística en castellà, i que en canvi no s'ha produït, fet que per la consellera, també invalidaria la renovació de l'ajut corresponent.

La consellera també ha recordat que la preinscripció a Catalunya no ofereix la possibilitat de triar la llengua vehicular a l'hora d'escollir escola i, per tant, la LOMCE ja està mal plantejada en aquest sentit.

Informa: