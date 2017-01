GRÀCIES, ESPANYA, GRÀCIES: CARME FORCADELL, NOVA HEROÏNA DE CATALUNYA

El referèndum, quan?

"Allò que ha de prevaldre al final és l’acord. Si no són capaços, els uns i els altres, de mantenir-lo ferm, tant se val que el referèndum es convoqui al març o al setembre"

Vicent Sanchis

Les detencions encadenades de diversos dirigents de la CUP han dut els seus portaveus a demanar al president de la Generalitat que avanci el referèndum per tallar d’arrel l’acció judicial espanyola. Potser la demanda té aquesta intenció. O potser els membres de l’esquerra rupturista la plantegen per evitar-se el tràngol de l’aprovació dels pressupostos, una eventualitat que els angoixa. Per a la gent de la CUP resulta un autèntic viacrucis aprovar uns comptes públics d’un govern on hi ha «la dreta». Més encara, d’un govern amb un president «de dretes». Malgrat que els diputats de la CUP han acabat resignant-se a afavorir-ne la tramitació parlamentària, amb dos vots a favor i vuit abstencions, el malestar se’ls fa evident a cada nova passa i han declarat, una vegada i una altra, que el tràmit no vol dir aprovació i que serà l’assemblea qui hi tindrà la darrera paraula. Avançar el referèndum, doncs, podria estalviar-los l’aprovació que tant els incomoda.

La proposta de la CUP s’ha de considerar. Des del gener fins al setembre totes les iniciatives parlamentàries –fins i tot les declaracions– dels membres dels partits independentistes patiran una persecució metòdica que es desbocarà precisament quan s’aprovi la llei de transitorietat jurídica que aprovarà el referèndum. És del tot raonable preveure-ho així. Per tant, com més curt sigui el període fins a la convocatòria, menys persecució legal hauran d’entomar tots plegats.

Però, considerada tota la seqüència, al remat tot acabarà sent més o menys igual. Amb uns quants càrrecs electes menys encausats, però amb un esclat final inevitable. Carles Puigdemont i Oriol Junqueras han fet bandera de l’aprovació pressupostària perquè entenen que cal tenir les mans lliures amb les partides que calguin en un període políticament tan crucial. I perquè consideren que el govern ha de demostrar una estabilitat a prova de desgast. Estabilitat que es farà evident precisament amb l’aprovació dels pressupostos. El govern de Junts pel Sí no vol enfrontar-se a les institucions de l’Estat espanyol oferint una imatge de precarietat a Espanya i a la comunitat internacional.

Davant les dues opcions, l’independentisme social, aquell que permet que la seva representació política sigui majoritària al Parlament, ha de fer-se sentir. Potser val la pena avançar el referèndum perquè la CUP no se senti obligada a trencar de nou la corda pressupostària. O potser no. Potser és molt més sensat donar la imatge d’una gran fortalesa política precisament gràcies a l’aprovació dels comptes de la Generalitat. Però, sigui com sigui, allò que ha de prevaldre al final és l’acord. Si no són capaços, els uns i els altres, de mantenir-lo ferm, tant se val que el referèndum es convoqui al març o al setembre. No pagarà la pena intentar-ho.

Informa:ELMON.CAT (30-12-2016)