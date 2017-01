GRÀCIES, ESPANYA, GRÀCIES: CARME FORCADELL, NOVA HEROÏNA DE CATALUNYA

Si fa un any el president de la Generalitat en funcions era Artur Mas i el missatge de Cap d'Any servia per cridar a la CUP a assumir el seu "deure de decidir" -s'esgotava el temps per arribar a un acord d'investidura o anar a unes noves eleccions-, aquest divendres ha estat Carles Puigdemont qui s'ha posat deures. En el seu primer discurs de Cap d'Any com a president, Puigdemont s'ha compromès a celebrar un referèndum "legal i vinculant" el 2017 i a fer que el Govern i el Parlament n'apliquin el resultat " sense dilacions ni excuses".

Després que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, hagi insistit aquest migdia que la seva postura respecte al procés sobiranista és manté immòbil i que no autoritzarà un referèndum, el president de la Generalitat ha tornat a remarcar que no es mourà del seu objectiu de posar les urnes abans que acabi el setembre del 2017, i que el referèndum serà legal "perquè es convocarà d'acord amb el mandat de les lleis", i vinculant perquè el resultat serà el que el Govern i el Parlament aplicaran.

"Estem a punt i ho demostrarem", ha afirmat Puigdemont en un discurs breu des del saló Verge de Montserrat del Palau de la Generalitat. El president català ha presentat l'any que s'obre com un curs "clau" i de "gran transcendència" per al futur de Catalunya, en el qual, ha assegurat, ni a ell ni al seu executiu els faltarà "valentia i coratge" per complir el compromís que va adquirir quan encara no fa un any va ser investit: "Portar el país de la postautonomia a la preindependència".

Després de reivindicar que el seu Govern ha fet del diàleg el seu principal instrument de treball i posar com a exemple de la capacitat de teixir consensos l'última cimera del referèndum, Puigdemont ha lamentat que el govern espanyol no hagi donat resposta encara a la "mà estesa" de la Generalitat per pactar el referèndum. "Continuarem tenint la mà estesa sempre, però des del compromís i la fidelitat als nostres principis", ha apuntat abans de cloure el seu discurs reivindicant que Catalunya "s'ha guanyat el seu reconeixement com a nació en el marc d'una Europa que volem més unida, més segura i més democràtica".

Més enllà del procés, Puigdemont ha volgut subratllar que 2016 ha estat el millor any en creixement econòmic i creació d'ocupació des de l'inici de la crisi, i ha destacat el compromís del Govern amb " cercar el benestar per a tots els catalans i les catalanes sense excepció" perquè, ha dit, les persones, "pensin el que pensin i siguin d'on siguin", són el centre de l'acció de Govern. Per això ha fet una crida a aprofitar les oportunitats que brindin els indicis de recuperació i la revolució tecnològica, vetllant alhora perquè siguin també "motiu d' equitat i d'inclusió social".

Informa:ARA.CAT (30-12-2016)