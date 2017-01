GRÀCIES, ESPANYA, GRÀCIES: CARME FORCADELL, NOVA HEROÏNA DE CATALUNYA

"Gràcies a tu, la Grossa ens toca a tots", diu el lema de la Loteria de Catalunya. I aquest "tots" inclou el ministeri d'Hisenda espanyol, que des del 2013 grava els premis de més de 2.500 euros de totes les loteries amb un impost especial del 20%. Això vol dir que quan cantem un premi de la Grossa, haurem d’agafar la calculadora per restar els diners que recaptarà directament Madrid abans que cobrem el nostre premi.

La Grossa de Cap d’Any 2016 ha posat a la venda 34 milions d’euros corresponents a 80.000 números (entre el 00000 i el 79999), amb 85 bitllets de cada número. En total, dels 6,8 milions de bitllets que es posaran en circulació, n’hi haurà 933.310 que tindran premi. I és que cadascun dels 5 premis grossos té set premis més associats a les terminacions del número guanyador.

Per posar-vos-ho fàcil, el Món us calcula els diners que realment guanyareu si teniu sort amb el sorteig de la Grossa. Per exemple, si teniu una de les 85 butlletes de la Grossa del primer premi, dotat amb 100.000 euros, haureu d’enviar a Cristóbal Montoro el 20% de 97.500 euros, perquè els primers 2.500 euros no tributen. Per tant, els diners que aniran a parar a la vostra butxaca no seran 100.000 sinó 80.500 euros, i haureu pagat 19.500 euros en concepte d’impost especial. Si resulta que Loteria de Catalunya ha venut les 85 butlletes premiades, el ministeri d’Hisenda recaptarà 1.657.500 euros en concepte d’impostos.

Pel que fa al segon premi, dotat amb 32.000 euros per cadascuna de les 85 butlletes, la quantitat final que va a parar a l’afortunat després d’haver pagat 5.900 euros en impostos sobre 29.500 euros –recordeu que els primers 2.500 euros estan exempts de tributació- és de 26.100 euros. En aquest cas, si totes les butlletes han estat venudes, viatjaran a Madrid 501.500 euros de la butxaca de tots els premiats.

El tercer premi està dotat amb 15.000 euros, i també hi ha 85 butlletes que poden estar premiades si s’han venut totes i no hi ha hagut devolucions dels punts de venda. Cada butlleta premiada permetrà recollir als afortunats 12.500 euros, perquè n’hauran pagat 2.500 de l’impost especial espanyol. En el supòsit que s’hagin venut les 85 butlletes, el ministeri d’Hisenda recaptarà 212.500 euros.

Finalment, el quart premi són 5.000 euros per butlleta. En cas de tenir el número premiat, després de pagar 500 euros d’impostos, ens emportarem a casa 4.500 euros. En l’escenari d’una venda de les 85 butlletes premiades, el ministeri d’Hisenda recaptarà 42.500 euros. El cinquè premi, de 2.500 euros, no té cap càrrega fiscal, de manera que si sou agraciats ens aquest cas, us estalviareu pagar el peatge de Madrid...

Així doncs, a Cristóbal Montoro ja li ha tocat la Grossa de Cap d’Anys abans que se celebri el sorteig. Si resulten premiades les 85 butlletes de cadascun dels quatre primers premis, l’Estat espanyol ingressarà d’una sola tacada 2.414.000 euros dels catalans que han tingut sort.

La Grossa ha destinat 20 milions d'euros a projectes socials des del 2014. | Arxiu

Què passa amb els números no venuts?

I si no s'han venut les 85 butlletes del número premiat? El premi va a parar a la Generalitat, que el destina a accions socials. De fet, en només tres anys, Loteria de Catalunya ha destinat 20 milions d'euros a projectes socials a Catalunya provinents dels beneficis obtinguts pel sorteig de La Grossa de Cap d'Any. I en aquest cas, no han de pagar el 20% a Hisenda perquè no són un premi. Per tant, si bé és cert que Madrid s'emporta un bon pessic de La Grossa, participar d'aquest sorteig és també ser solidari amb les persones més vulnerables del país. Les xifres avalen aquesta vessant: 26.400 infants i adolescents atesos el 2016, que han pogut tenir cobertes les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene personal, vestimenta, medicaments i altrs productes, així com les despeses bàsiques de la llar, i beques d'educació en el lleure. També es posa en focus en la gent gran, les residències i les persones amb dependència, que poden rebre atenció domiciliària.

Informa:ELMON.CAT (31-12-2016)