GRÀCIES, ESPANYA, GRÀCIES: CARME FORCADELL, NOVA HEROÏNA DE CATALUNYA

La diputada de la CUP al parlament Anna Gabriel ha explicat que el seu partit preveu que l’estat espanyol li apliqui la Llei de Partits per intentar il·legalitzar-lo com a mesura per obstaculitzar el procés sobiranista català: ‘Hem de ser conscients de com actua l’estat’.

‘No descartem que un altre dels embats judicials pugui venir de la mà de l’aplicació de la Llei de Partits’, diu Gabriel en una entrevista d’Europa Press, una llei que des de la seva creació s’ha aplicat contra formacions de l’esquerra abertzale.

Gabriel argumenta que la llei es va crear expressament contra Batasuna, però que ara es podria ‘reciclar’ per a la CUP: ‘Han decidit no aplicar-la mai contra formacions polítiques d’extrema dreta, però no seria descartable que pogués ser aplicada a l’esquerra independentista.’

Gabriel pensa que la llei s’activaria quan JxSí i la CUP facin pública i registrin la tercera ‘llei de desconnexió’ sobre una règim jurídic català, que els sobiranistes veuen clau per convocar el referèndum i després declarar la independència.

La diputada preveu que l’estat al·legaria que la CUP té militants investigats per la mateixa Audiència espanyola per sedició –Joan Coma– o per delictes contra la corona –crema de fotos de Felipe VI– per posar en marxa tota la maquinària per a la seva il·legalització.

‘No ho dic des d’una perspectiva alarmista, ni des de cap posició victimista. No ho dic en absolut perquè hagi de condicionar res. La nostra obligació és tenir en compte els diferents escenaris’, raona.

Així, Gabriel admet que no tenen ‘cap connexió ni amb l’alta magistratura ni l’alt funcionariat’ per tenir cap indici que aquesta opció existeix, però sentencia: ‘Hem après a militar –en l’esquerra independentista– preveient totes les conseqüències’.

Consideren que l’aplicació d’aquesta llei contra Batasuna no ha tingut cap efecte positiu per al conflicte basc, i avisa que, si arriba a aplicar-se, tampoc podrà incidir en la realitat política catalana i en el rumb cap a la independència.

‘Per a nosaltres no variaria en res. O per dir-ho d’una altra manera, variaria que actuarem amb més determinació amb la voluntat de trencar amb aquest estat espanyol. No tindrà cap efecte’, avisa la diputada anticapitalista.

El pressupost no està assegurat

La diputada de la CUP diu que Catalunya tindrà ‘segur’ un pressupost el 2017, però no precisa si serà un pressupost prorrogat o un de nou amb els vots que la CUP pugui donar a la proposta que ha presentat el govern.

Avisa que el seu partit no s’ha cregut el lema del govern que són els comptes més socials de la història: ‘Si qui ho diu ho diu convençut, tenim un problema o no parlem el mateix idioma. Hem vist que no són els més socials, sinó que ho poden ser molt més.’

Inforna:VILAWEB.CAT (1-1-2017)