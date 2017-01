POTSER NO TINDREM REFERÈNDUM, PERÒ SEREM MÉS FORTS I ACCEPTATS INTERNACIONALMENT

"Dietari del procés"

Oriol Jordan

Catalunya de vegades és molt petita –no només geogràficament- i pobre, molt pobre. Amb l’any tan transcendent que tenim davant, l’independentisme de sofà arrossega la resta a debatre sobre... fanalets? Mentrestant, ens passen les coses importants per davant i ni ens n’adonem. Si hi ha gent que vol anar a la Cavalcada de Reis o que crida per anar-hi amb un fanalet independentista, la qual cosa no seria nou, que hi vagi i punt. Fi del debat. La Catalunya de les envegetes, de les capelletes, la Catalunya dels opinadors que van escassos d’idees i busquen desesperadament un article cridaner per fer ambientat en Reis ens fa poble, en el sentit més despectiu de tots, i ho escriu un amant del pobles.

Dit això, es confirma el que ja es veia a venir fa mesos. Xavier Domènech desvetlla quina és l’estratègia dels comuns el voltant del procés. La idea és guanyar temps per articular el nou partit i aleshores provocar eleccions. És la solució que ha expressat avui el líder d’ECP, Xavier Domènech. El comú ha dit que rebutja del tot un referèndum unilateral, i que la solució serà convocar eleccions, una idea que coincideix amb el sector més moderat –o sector bucle processista- de Convergència, que ara sembla liderar Mercè Conesa. El propi Domènech cridava a la desobediència quan l'executiu Mas va carregar contra el famós multireferèndum el maig de 2014.

Defensar la via del referèndum, però no fer res per aconseguir-lo. Criticar aleshores enèrgicament els únics que hi intenten, a la vegada que els posen pals a les rodes. Aquest i no pas cap altre ha estat la gestió del món comú, farcida a més d’ambigüitats infinites, amb el tema del referèndum que tant diuen que defensen. Al final, es torna a imposar el partidisme: la força púrpura està articulant des de finals de l’any passat una nova formació a Catalunya amb la idea d’aglutinar totes les sensibilitats properes (allò que ara hi ha a CSQEP) en una nova força. Una espècie de nova Iniciativa 2.0 que es vol, ara sí, guanyadora. Serà difícil.

Això val temps, uns quants mesos de cocció i de negociacions per convèncer gent. Per sobreviure mentrestant al debat independentista, segueixen entretenint amb l’ambigüitat calculada (una de calenta i una de freda), i així intenten parar, de passada, el cop a les enquestes. CSQEP ha tornat a baixar en els darrers sondejos les expectatives de creixement al Parlament, i al Congrés ara mateix ERC ja els passaria al davant. La idea és aglutinar en poc temps el màxim de força possible, presentar un tòtem de la talla d’Ada Colau (sinó ella mateixa), o algú de prestigi reconegut i forçar noves eleccions. I on és el referèndum o el procés en tot aquest esquema? Enlloc.

Informa:DIRECTE.CAT (4-1-2017)