POTSER NO TINDREM REFERÈNDUM, PERÒ SEREM MÉS FORTS I ACCEPTATS INTERNACIONALMENT

Primera entrevista en premsa de Jaume Peral, director de TV3, després de tancar un 2016 extremadament complicat, en el qual ha retingut el lideratge per només quatre centèsimes. La conversa aborda el canvi integral de graella que està plantejant l’actual equip directiu.

Ha explicat al Parlament que estan revisant de cap a peus la graella. Per què?

Hem treballat durant molts mesos en un estudi exhaustiu sobre la pèrdua d'audiència sostinguda en el temps que patim. I hi hem trobat dues causes. Primera, la davallada important de l'aportació pública, des del 2010, que ens fa tenir una graella no prou competitiva. I, segona, que tenim un model de graella antic, del 2009, amb signes de molta debilitat. L'hem de fer revisar de dalt a baix, fent un treball de cirurgia: franja per franja, hora a hora.

Hem de continuar fent una televisió pública pel que fa als continguts però amb una mentalitat més de privada pel que fa a l'estratègia de la graella

Com és una graella moderna, respecte al que coneix l'espectador de TV3?

No sé a quin model arribarem. Però ara som esclaus de repetir sempre el mateix esquema: 'TN vespre', una peça de 30 minuts i una altra peça de 50. I, a quarts de dotze de la nit, ja diem bona nit. Ha donat molt bons resultats, perquè ens ha fet líders, però estem en una davallada que ens preocupa. Crec que hem de continuar fent una televisió pública pel que fa als continguts però amb una mentalitat més de privada pel que fa a l'estratègia de la graella. Ho hem fet aquest desembre practicant una vintena de petits canvis que ens han permès assolir el lideratge.

Allargar la programació per la nit no sé si farà gaire feliços els promotors de la reforma horària. De fet, ja es queixen perquè amb 'Merlí' envien els nens a dormir massa tard.

És un tema delicat, sí. Som els que més respecte tenim a l'espectador, en aquest camp dels horaris. I tenim clar que hi ha coses que no les farem mai. Però resulta que cadenes com Telecinco, que no és el nostre model, ho exploten molt: allarguen programes emblemàtics fins a les dues de la matinada. I mires les audiències i tenen bons rèdits. Rasquen dècimes que, a final de mes, els porten al lideratge. Ho hem de fer nosaltres? No. Però hem de mirar si podem treure més rèdit de la graella...

Àlex Gutiérrez.

S'ha parlat de fer un 'late show', com a les televisions americanes.

Ho valorem tot. El programa del matí, el de la tarda, quan han d'acabar, com s'han d'enganxar, quins blocs publicitaris s'han de fer... Revisarem la graella en tota la seva extensió: no ens marquem cap límit, més enllà dels dos 'Telenotícies'.

Bé, un límit sí que hi ha i és el pressupostari. Ha xifrat en 19 milions d'euros els diners que necessita per a la graella que vol fer. Els hi donaran?

No ho sé. Ara els pressupostos s'estan tramitant al Parlament, que és a qui li toca decidir quina assignació envia a TV3 perquè faci una graella com més competitiva millor. Hem parlat amb partits polítics per explicar-los la necessitat de tenir més pressupost. I, mentrestant, treballem en aquest projecte nou per intentar assegurar el lideratge aquest 2017. Jo no puc imaginar-me un escenari que no passi per tenir més pressupost. Si no arriben més diners a TV3, la situació serà dramàtica, directament. I serà molt difícil aguantar el lideratge: passaríem a una posició d'extrema debilitat.

¿De debò que no sap si els hi donaran? Em costa d'imaginar que llanci una pilota amb una xifra molt concreta sense saber si a l'altra banda algú la recollirà o si toparà amb un frontó.

El que vaig voler dir al Parlament, amb xifres, és quant costa una graella per competir en igualtat de condicions amb els competidors. A partir d'aquí, no sé si hi haurà algú que reculli la pilota. Però la xifra és clara. I no és un pressupost il·limitat, en absolut.

Quan el vaig entrevistar al març, l'acabaven de nomenar. Aleshores va dir que volia fer una feina de continuïtat. Ara, en canvi, explica que vol revisar-ho tot. Què ha passat, en aquests deu mesos?

A partir d'aquest estudi que hem fet, és evident que hem de repensar la graella. No ens podem quedar de braços plegats i deixar-ho tot a la sort de molts factors que acaben intervenint en l'audiència. No podem esperar a veure si venen temps millors.

Haver guanyat cadenes que tripliquen TV3 en pressupost té un mèrit extraordinari

TV3 ha tancat el 2016 líder, efectivament, però amb el seu registre més baix d'audiència. I superant Telecinco només per quatre centèsimes: 11,37 contra 11,33. ¿Creu que és un bon resultat?

Totalment. Haver obtingut un any més el lideratge és molt important, sobretot tenint en compte el context pressupostari actual, que ha sigut de retallades sostingudes. Cap cadena havia fet set anys seguits com a líder. I haver guanyat cadenes que tripliquen TV3 en pressupost té un mèrit extraordinari.

Però la retallada no és nova: ja fa tres anys que l'aportació del Govern està estabilitzada en uns 230 milions. I el 'share' baixa any rere any.

Els ingressos per publicitat no ens han permès anar precisament sobrats. I cal tenir en compte que les altres cadenes cada vegada fan més inversió en la seva graella. Nosaltres anem a menys, o estem estancats. Si tinguéssim una graella a ple rendiment potser no es notaria, però si acusa l'envelliment, com és el cas, no accedir a més pressupost et fa tenir les mans lligades per introduir canvis i programes nous. Juguem clarament en situació d'inferioritat.

Sumar més

Al contracte-programa que estan preparant, indiquen que els canals televisius haurien de sumar un 16%, com a mínim. Això és un punt més del que assoleixen avui. Però fa la sensació que, per salvar el lideratge de TV3, els altres canals han quedat desatesos. ¿Tenen previst revisar aquesta política?

La nostra prioritat és TV3. Això és claríssim. Però ha de ser compatible amb una oferta més endreçada i ordenada pel que fa als canals temàtics.

El Super3/33, per exemple, fa vuit mesos que està estancat en un 1,2%. No deu sentir-se còmode, amb aquests resultats.

No, esclar. Hauríem d'intentar tenir una audiència del Super3 i el 33 més alta, sí.

Volem portar al 'prime time' de TV3 programes culturals que pugui consumir el gran públic

¿Creu que TV3, com a primer canal, tracta prou bé la cultura? A l'entorn de Catalunya Ràdio, per exemple, hi ha hagut debat sobre si n'hi ha prou que sigui un tema de què es parli transversalment, sense gaires programes específics.

Volem portar al 'prime time' de TV3 programes culturals que pugui consumir el gran públic. Ara, a dins del 33 es pot ordenar millor l'oferta cultural. A partir del 9 de gener hi haurà un canvi al voltant del 'Tria 33' i cada dia estarà dedicat a una disciplina cultural, per crear cites obligades en l'espectador interessat en alguna d'aquestes temàtiques. I l'altre canvi és que reemetrem aquests continguts el mateix dia a TV3, en segon 'prime time', entre dotze i quarts d'una.

¿El fet que Jaume Figueras hagi decidit jubilar-se ha de comportar per força quedar-se sense programa propi de cinema?

'Cinema 3' està molt lligat a Jaume Figueras, que efectivament ha demanat jubilar-se i deixar de fer tantes coses. Però els continguts de cinema els absorbirà el 'Tria 33' i ell en serà la cara visible. Serà, a més, el programa més llarg: tindrà 20 minuts en comptes de 10.

La cultura només té dues hores al 33, un cop acaba 'La Riera'. En canvi, a l'Esport3 durant el dia es poden veure documentals de cuina o animals. ¿No podria créixer la cultura reformulant aquest canal?

Esport3 està concebut com a canal esportiu. És veritat que ara hi ha alguns documentals, però estem treballant amb el responsable del canal, el cap d'esports, per donar només continguts esportius. I anar retirant de la graella aquests documentals que es veuen.

¿Pot concretar això de fer un programa cultural en 'prime time' a TV3?

Dependrà del pressupost que tinguem.

Amb vora 2.000 treballadors, podrien assumir-lo internament.

Sempre es treu la xifra de treballadors i li asseguro que estan plenament ocupats. El nivell de producció interna és molt alt, en aquesta casa.

La meva pregunta no pressuposa pas el contrari. Però si es fa un programa nou és perquè algun altre es deixa de fer: són vasos comunicants, pel que fa a persones ocupades. El que li demano és si és obligatori externalitzar un programa d'aquestes característiques.

La cultura

Falta que hi hagi un projecte, una proposta. I tenim propostes de productores externes amb continguts culturals que podrien anar al 'prime time' de TV3 i que, si tenim la disponibilitat pressupostària, serien molt interessants. Però no hi ha cap projecte nascut dins de la casa per portar la cultura al 'prime time' de TV3.

'Els matins' estan fent un terç menys de l'audiència que aconseguien l'any passat. ¿S'ha de rectificar el nou format?

El setembre que ve ho treballarem. Aquesta feina de revisió ho té en compte tot. També 'Els matins'.

Són cinc hores de la graella que tenen un pes específic gran en la nota final d'audiència del dia.

Sí, hem de veure què es pot rectificar i què pot millorar el programa, per donar-li més cos.

Sobre el 'Divendres' hem arribat a la conclusió i a la decisió ferma que no continuï

Una altra franja complicada és la de la tarda. El 'Divendres' acusa el desgast.

Sí, sobre el 'Divendres' hem arribat a la conclusió i a la decisió ferma que no continuï. El setembre del 2017 hi haurà un altre espai. Ha sigut un programa important per a la cadena aquests anys, i ha sigut un programa molt ben fet, però ha arribat el moment de plantejar un espai nou de dalt a baix.

Aquest dilluns arrenca 'Tot o res'. Quin és el quid del concurs? Què l'ha seduït?

Primer voldria posar de relleu 'El Gran Dictat'. Ha fet un gran servei amb un programa de qualitat, tot i que amb els anys ha notat el desgast d'audiències. Dit això, estem treballant en un nou format i una cara nova. Perquè pensem que un dels problemes que té TV3 és el de la renovació de cares. Cal portar cares noves, com hem fet amb l'Ares Teixidó. I aquest és un concurs fresc, de preguntes i respostes, que agradarà.

I pel que fa al 'TN vespre'? ¿Està satisfet del canvi que es va fer ja fa tres anys, quan vostè era cap d'informatius?

He de dir que estic content de la feina i el resultat de Toni Cruanyes. Intenta diferenciar-se de la resta, fa més apostes. És una mica més d'autor que la resta: aporta aquest punt que li vam demanar de posada en escena i d'apostar per menys informacions però més treballades. M'ha agradat veure moltes cares noves i molts periodistes de TV3 dins del plató.

Mentre el preparaven, internament se'l coneixia com a “informatiu d'autor”, però el dia que el van presentar van ser molt explícits a dir que aquest no era el terme per definir-lo. Ara veig que vostè mateix el torna a introduir.

Perquè moltes vegades es confon “informatiu d'autor” amb un noticiari on es barregen elements d'informació i d'opinió. Aquí parlem d'una manera diferent de presentar, en què la personalitat del periodista que està en pantalla aporta alguna cosa més que en un altre 'TN'. ¿Però “autor” vol dir que opinarà i hi haurà intenció? Doncs no: d'intencionalitat no n'hi ha.

Per tant, ¿compta que Toni Cruanyes segueixi liderant aquest noticiari?

Toni Cruanyes és la persona triada i la persona que continua al capdavant d'aquest 'TN'.

Persones com Helena Garcia Melero i Lluís Marquina, que el públic ha vist en programes informatius de TV3, han fet publicitat comercial. ¿No li causa una certa incomoditat?

El nostre llibre d'estil defineix clarament quins són els límits. Les persones que no estan adscrites al departament d'informatius poden fer aquests espais publicitaris. I les persones adscrites a programes clarament informatius no poden fer-ho. Això s'ha complert, amb l'Helena Garcia Melero, que presenta un programa d'entreteniment a la tarda, i amb Lluís Marquina, responsable d'un altre programa com és 'Generació digital'.

El Consell d'Informatius, que representa els periodistes de TV3, no ho veu tan clar, i ho ha criticat, ja que totes dues persones han aparegut en espais estrictament informatius de la casa.

No tenim per què coincidir, en la valoració. Però no hem traspassat cap límit.

Per això jo no li demanava per la llei, per entendre'ns, sinó per si se sentia còmode amb aquesta llei. Li sembla bé, el Llibre d'Estil, en aquesta qüestió?

Sí, sí.

Comprar pel·lícules

Si no invertim en sèries i pel·lícules, la situació serà catastròfica

Fa sis anys tenien cinc acords amb 'majors' a l'hora de comprar cinema internacional. Ara en tenen només un i pateixen els caps de setmana, ja que Antena 3 escombra amb les seves pel·lícules. ¿Es pot revertir aquesta situació?

No ho sé. Si no invertim en sèries i pel·lícules, la situació serà catastròfica, perquè el rebost dona per al que dona. Necessitem imperiosament comprar sèries i pel·lícules, perquè, si no, no podrem ser competitius tampoc en aquest terreny.

¿TV3 es presenta en igualtat de condicions en aquest mercat?

No, home, no. Les cadenes privades acaben tenint posicions de privilegi a l'hora d'optar per aquests paquets de les 'majors'. Nosaltres, com a cadena petita i d'un territori més petit, podem anar amb la Forta, però no és igualtat de condicions.

Al tràiler del nou programa 'Bogeria a la pastisseria' es veu el logotip de la Pastisseria Escribà a cada moment. ¿És un contingut que arriba amb un vincle comercial adossat?

Nosaltres hem optat pel format perquè ens agrada molt. A partir d'aquí, si hi pot haver algun vincle comercial ja serà el departament comercial qui ho analitzi. No fem una cosa perquè comercialment ens doni un rèdit, sinó perquè pensem que pot anar molt bé i connectar amb l'espectador. I, arribats a aquesta conclusió, el departament comercial mirarà els marges i les opcions que hi ha.

Quan van cancel·lar el '.Cat' van dir que prepararien un nou programa de debat d'actualitat. ¿És el 'Fora de sèrie' –que acumula ja uns quants convidats polítics–, aquest programa?

Hem estrenat el 'Fora de sèrie' i estem contents del resultat que dona, perquè l'operació ens permet recuperar cares que han treballat per TV3 i portar-les per un dia a la graella, amb un convidat que trien. Si és o no és un polític, és decisió de l'entrevistador. Però és cert que vam dir, en el seu moment, que miraríem si hem de formular algun espai de debat polític. Veurem més endavant on ens porta el 'Fora de sèrie' i si hem de fer debat d'actualitat.

'Merlí' ha suscitat moltes crítiques de veus feministes. I una picabaralla recent es va saldar amb la marxa abrupta de Twitter del creador de la sèrie, Hèctor Lozano. ¿Traslladarà alguna directriu de cara a la tercera temporada, en aquest sentit?

Jo em sento totalment còmode, amb la sèrie.

No creu que fomenti estereotips masclistes, doncs?

No.

Com s'explica les crítiques que rep, doncs?

És que no només en rep per si fomentàvem estereotips masclistes... També per si criticàvem l'escola concertada, per si hi havia massa sexe entre els adolescents que hi surten... No és dolent que una sèrie aixequi polèmica en relació amb els temes que tracta. És també la seva funció. Perquè no oblidem que estem parlant de ficció. 'Merlí' ha fet una bona feina, així que res a dir, ni pel que fa a l'enfocament, ni pel que fa a les trames, ni al tractament que ha fet dels temes que aborda.

Tot obert

A partir del setembre, tot està obert. I quan dic tot és tot

Vist tot el que vol incorporar, això vol dir que algunes coses hauran de desaparèixer. ¿Estan en discussió els programes que han marcat el 'prime time' els últims deu anys, com 'Polònia', 'Crackòvia' o l''APM?'?

Fins al setembre tots els noms que esmenta seran a la graella. A partir del setembre, tot està obert. I quan dic tot és tot. Ara, és evident que el 'Polònia', amb els resultats que dona, no està en discussió. Però hem de poder debatre i discutir tots els programes. ¿S'ha de moure de dia un determinat espai? ¿Ja ha fet el seu camí? Els programes tenen el seu recorregut: neixen un dia i moren un altre. I en aquest negoci de la televisió ho hem de viure amb normalitat.

Hi ha una campanya brutal contra TV3 per part dels mitjans que s'editen a l'Estat

¿Sent que TV3 és ben tractada pels altres mitjans?

Hi ha una campanya brutal contra TV3 per part dels mitjans que s'editen a l'Estat. És una campanya de desprestigi sistemàtica, constant i, moltes vegades, basada en informacions que són directament mentida. Això a mi em sap greu perquè s'intenta desprestigiar la feina que es fa des d'aquesta cadena, que és molt bona, i això no es compensa amb missatges positius en defensa d'aquesta televisió. El país hauria de generar més veus en defensa de TV3. No dic una defensa corporativa. També ens equivoquem, i ho hem de dir. Però no pot ser que 'sempre' ens equivoquem. Fem feina ben feta. Hem tancat l'any amb un 8,3 de valoració entre els espectadors, que és rècord històric, i el 97,2% de la gent que ens mira creu que som el mitjà més creïble, i el 92,6%, el més imparcial, cosa que millora les dades dels últims anys. Deu ser per alguna cosa. La gent no és idiota: si dones un producte presumptament manipulat, la gent no te'l comprarà. La gent té criteri propi.

L'hi preguntava per la polèmica de la Cavalcada. 'El País' deia en un editorial que TV3 actuava amb una “complicitat repugnant” amb els promotors dels fanalets independentistes.

I un altre diari de Madrid també deia que som altaveu d'independentistes. Se'ns utilitza per a interessos aliens i s'arriba a fer mal periodisme. Són molt poc professionals. Alguns d'aquests mitjans volen donar lliçons de periodisme i la seva pràctica està a anys llum de qualsevol alçada. A més, vam escollir Vic mesos enrere, abans de qualsevol campanya de l’ANC.

Enviar el missatge del rei al 3/24 és una decisió periodísticament impecable

Una altra polèmica recent. Quina és la motivació per enviar el missatge del rei al 3/24?

El discurs del rei és un fet noticiable. I la vicepresidenta de la Corporació i jo, com a director, hem pres la decisió d'enviar-lo, consegüentment, al canal informatiu. Dir que han sigut decisions de la CUP... fa una mica de riure. Perquè al final aquest missatge es podia veure per deu cadenes. I, per tant, amb el canvi TV3 era l'única cadena que a les nou del vespre oferia un programa de notícies. Resultat? 50.000 espectadors més i 2,6 punts més de quota, durant els 14 minuts que va durar el discurs. És una decisió periodísticament impecable.

Per tant, la motivació és l'audiència?

És que un fet informatiu es passi pel canal informatiu.

Però l'any passat, i l'altre, i l'altre, ja ho era, un fet informatiu. Han trigat a veure-ho, si em permet la ironia...

Les decisions es poden replantejar, no? Que no s'hagués fet mai abans no vol dir que no ho puguem fer a partir d'ara.

O sigui, serà així a partir d'ara?

Ja ho veurem, no ho sé... Aquest any ho hem fet així.

Les audiències han anat bé, així que hi ha pocs motius per revertir-ho.

Ha sigut una decisió atenent a criteris professionals i periodístics. I, després, els resultats han sigut bons.

Quins inputs ha rebut, del malestar que aquesta decisió pugui haver causat?

Els que han sortit publicat als mitjans de comunicació, procedents d'algun partit polític, demanant explicacions sobre per què s'havia fet.

Només?

Sí, sí.

I la Casa del Rei no li ha fet avinent cap malestar?

A mi no me n'ha arribat cap, de malestar.

Informa:ARA.CAT (7-1-2017)