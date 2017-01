POTSER NO TINDREM REFERÈNDUM, PERÒ SEREM MÉS FORTS I ACCEPTATS INTERNACIONALMENT

En el discurs de cap d'any, Jean Guy Talamoni, President de l'Assemblea de Còrsega, feia un balanç de la feina feta aquest primer any de mandat dels nacionalistes de Pè a Corsica, la coalició entre els diversos partits autonomistes i els independentistes de Corsica Libera. Aquest és el primer cop a la història de l'illa en què governen els nacionalistes i el balanç de la feina feta és molt positiu.

El President Talamoni va començar el seu discurs amb un pensament particular per a tota la gent que pateix, amb qui es va solidaritzar. També, i d'una forma especial, es va referir als represaliats: "Penso en els nostres presoners, els perseguits i les seves famílies. Vull dir-los com pensem en ells i com la nostra voluntat de portar-los a la seva terra està arrelada en nosaltres". De fet, durant aquest any de govern dels nacionalistes el tema dels presos sempre ha estat damunt la taula amb les negociacions amb el govern francès, i el govern de Còrsega sempre ha donat ple suport i ha participat en totes les mobilitzacions populars impulsades per Sulidarita en favor de l'amnistia dels presos corsos. Aquests darrers mesos una part important dels presos corsos han sortit de les presons o han estat portats a presons de l'illa.

També es va referir en el seu discurs al valor que ha tingut el vot nacionalista: "Votant per la nació corsa, vosaltres heu decidit de permetre al nostre país de controlar el seu futur i participar al món a la nostra manera. Heu decidit permetre a la nostra cultura i als nostres valors de poder expressar-se amb força i serenitat (...), Durant l'any hem treballat sense parar per a la construcció d'un futur solidari i en pau. Spinoza deia: 'La pau no és pas l'absència de guerra, és una virtut, un esperit, una voluntat de benevolència, confiança, justícia'. Aquest és el nostre objectiu: permetre a cada cors de viure millor a la seva terra".

Un dels punts claus del programa electoral dels nacionalistes era mantenir un tipus de fiscalitat particular sobre les successions patrimonials a l'illa, conegut com els Arret de Miot, en aquest sentit les negociacions amb el govern francès han estat un pas molt important en defensa del patrimoni familiar dels corsos, com diu Jean Guy Talamoni "es tractava de defensar un tema de justícia".

En el resum d'activitats en destaca l'inici d'un gran treball per a un estatut fiscal i social en benefici de tots els corsos. La fiscalitat concebuda com una eina de desenvolupament de sectors d'activitat i territoris que necessiten un suport més gran dels poders públics.

Des de l'actual govern, s'ha fet un pas de gegant en la creació d'una companyia de transports corsa, tema de vital importància per a les comunicacions de l'illa amb el continent i les repercussions econòmiques que comporta.

També aquest any, des de la presidència de l'Assemblea de Còrsega, s'ha volgut donar veu a la joventut i, a iniciativa del President, s'ha creat l'Assemblea de la Joventut per tal d'engrandir la democràcia a Còrsega i considerar a la fi, de veritat, la joventut com a recurs del país.

Per acabar el discurs de balanç d'activitat en aquest primer any de govern, Talamoni va fer referència a la feina, ja començada, sobre la gestió de la diversitat cultural. Aquí es tracta de noció (concepte) de poble cors, d'integració, de la llengua, de diàleg entre religions, de laïcitat. Continuar treballant aquests aspectes essencials per a la convivència i el futur serà també el repte d'aquest any 2017, la societat corsa ho demana i la responsabilitat de govern ho exigeix.

Un dels aspectes que cal destacar d'aquest any de govern nacionalista és la transparència; la transparència en la informació, en els contractes, en les despeses; en definitiva, una cosa desconeguda per la societat corsa dels darreres lustres, que fins ara havia viscut en l'opacitat dels governs clanistes.

En definitiva, el 2016 ha estat un any de treball intens. Durant aquest any que comencem, el govern cors té la determinació de seguir treballant per a tots els corsos, per crear noves condicions productives i una millor distribució de la riquesa i per poder controlar el desenvolupament de Còrsega. Seguir treballant amb confiança en el futur i en la capacitat del poble cors per encarar els reptes que se'ls presenten.

Informa:RACOCATALA.CAT (10-1-2017)