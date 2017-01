POTSER NO TINDREM REFERÈNDUM, PERÒ SEREM MÉS FORTS I ACCEPTATS INTERNACIONALMENT

El vice-president de la Generalitat, Oriol Junqueras, s’ha referit avui a la negativa de la vice-presidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, a permetre un referèndum sobre la independència. Segons que ha explicat, Sáenz li va dir: ‘Farem allò que calgui perquè no pugueu fer el referèndum’. I Junqueras va respondre: ‘Doncs nosaltres farem allò que calgui per fer-lo.’

Segons Junqueras, el poder de convocar-lo depèn ‘del poble de Catalunya’ que és qui té la competència i el ‘dret de decidir el seu futur’, i no pas el conjunt dels ciutadans de l’estat espanyol. En declaracions a ‘El matí de Catalunya Ràdio’ i a ‘El Món a RAC-1’, ha dit que Madrid té por de perdre la consulta: ‘No volen posar les urnes perquè no volen perdre.’

Junqueras ha assegurat que la posició de la vice-presidenta no l’ha sorprès gens, perquè ja era prou sabuda. Per això, no dubta que l’estat posarà traves a un possible referèndum unilateral. I ha afegit que si s’acaba convocant no serà perquè la Generalitat no s’hagi esforçat a aconseguir-ne un d’acordat. Junqueras ha dit que la qüestió del referèndum va ocupar una bona part de la reunió d’ahir amb Santamaría.

Queixa per la judicialització de la política

‘Vaig dir a la vice-presidenta que la judicialització de la política és la cosa més diametralment oposada al diàleg’, ha explicat també Junqueras. L’anomenada ‘operació diàleg’ és, per Junqueras, una cortina de fum, perquè la justícia espanyola és polititzada, malgrat que el govern de Rajoy digui que és independent. ‘És del tot inversemblant que l’estat es dediqui a perseguir la gent que escriu, pensa, debat i opina’, ha dit. Per tant, el vice-president no creu que la suposada ‘operació diàleg’ doni cap fruit fins que Mariano Rajoy i Carles Puigdemont es reuneixin.

Els 46 punts de Puigdemont



A la trobada també es van comentar les 46 exigències que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va fer arribar a Mariano Rajoy ara fa un any. Segons Junqueras, la vice-presidenta va instar-lo a convèncer Puigdemont d’anar a la conferència de presidents perquè s’hi parlarà d’algunes d’aquestes exigències. Tanmateix, ell li va reclamar una relació bilateral i li va reiterar la negativa d’assistir a la conferència. Sigui com sigui no és pas gaire optimista sobre una possible resposta del govern espanyol als 46 punts: ‘No ens fem pas gaires il·lusions amb el que anunciï el govern espanyol; perquè, de fet, el que anuncien ho acaben incomplint.’

Informa:VILAWEB.CAT