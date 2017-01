POTSER NO TINDREM REFERÈNDUM, PERÒ SEREM MÉS FORTS I ACCEPTATS INTERNACIONALMENT

L’alcaldessa de l’Hospitalet i número 2 del PSC, Núria Marín, ha expressat total oposició al referèndum sota legalitat catalana que prepara el govern de la Generalitat, com era d’esperar. En declaracions a TV3, però, ha anat més enllà i ha insinuat una via per bloquejar el plebiscit quan es convoqui: posar pals a les rodes en la logística a nivell municipal. En aquest sentit, l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat ha assegurat que no participaran en un referèndum unilateral cedint dependències municipals ni funcionaris. “En qüestions que no siguin clarament acordades i que no formin part d'una estratègia de diàleg no hi col·laborarem clarament”, ha subratllat Marín.

Sí a un referèndum pactat

Per contra, ha donat suport a un hipotètica via pactada, tot i que no ha fet èmfasi en la dificultat d’aconseguir-ho ni en quina pregunta acceptaria: “Nosaltres tenim molt clar que si hi ha un referèndum legal i acordat hi col·laborarem com ciutat”. I ha continuat: “Jo crec que el diàleg, la suma, el consens i el seny és el que ha d'imperar en aquests moments i no la confrontació”. Marín ha argumentat que el país ha patit una crisi molt dura i els ciutadans estan esperant que aquesta sigui superada. "És el que hem d'intentar en benefici del país i tot el que sigui confrontació i no arribar a acords, no beneficia en absolut els ciutadans", ha assenyalat Marín.

Informa:DIRECTE.CAT (16-1-2017)

N.de la R.

I quan es podrà fer un referèndum pactat, senyora alcaldessa? Creieu que amb les engrunes d'ara del pressupost català superarem la crisi, sobretot a L'Hospitalet? Com sempre hi ha gent que s'aferra al càrrec al preu que sigui encara que perjudiqui greument els seus ciutadans com és el cas que ens ocupa. Prou de tantes galtes!"