POTSER NO TINDREM REFERÈNDUM, PERÒ SEREM MÉS FORTS I ACCEPTATS INTERNACIONALMENT

El Govern incrementarà un 145% la despesa en Hisenda per potenciar l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), l'embrió de l'anomenada Hisenda pròpia, una de les estructures d'Estat clau que vol impulsar l'Executiu de Carles Puigdemont. En concret, l'ATC es menja el 86,7% de tot el pressupost de la Secretaria d'Hisenda i gairebé la meitat dels recursos del departament, segons ha explicat aquest dilluns el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras. La meitat d'aquest increment es deu a un canvi de comptabilització dels honoraris que reben els registradors de la propietat, però l'altra es destinarà a augmentar la plantilla, a crear noves oficines i a gestionar la recaptació dels deutes amb l'Administració i els tributs cedits “en el marc competencial actual”.

L'impuls de l'ATC és una de les prioritats que s'ha fixat Junqueras per al mandat actual. El conseller vol assumir totes les competències que estan al seu abast abans del juliol per estudiar després com assumir la gestió de tots els impostos, en línia amb el full de ruta pactat entre Junts pel Sí i la CUP. L'oposició, no obstant això, recela d'aquesta acceleració. “Aposten per l'ATC com a estructura d'Estat però no per les universitats. No compartim que vagin tan ràpid, ja veurem si ho tiren endavant, creiem que no”, ha afirmat la diputada del PSC Alícia Romero.

Junqueras ha detallat que l'agència tindrà un pressupost de 93,3 milions d'euros, la qual cosa suposa més que duplicar els fons que tenia fins ara. La meitat de l'increment es deu a un canvi de comptabilització en els honoraris que reben els registradors per les tasques de les seves oficines liquidadores en virtut d'un conveni que Junqueras ha denunciat i no vol renovar. Més enllà d'aquesta despesa, el vicepresident ha explicat que aquest any vol més que duplicar la plantilla de l'ATC, fins a les 800 places –la qual cosa suposa un increment de 459— i passar de cinc a 19 oficines territorials, a les quals se sumaran 12 més, que compartirà amb administracions locals.

A més, Junqueras ha sostingut que l'ATC assumirà aquest any “la gestió directa dels tributs cedits i la recaptació executiva” del 100% dels deutes, també, per exemple, de les multes de trànsit. Aquesta funció fins ara estava subcontractada a l'agència tributària estatal. Romero ha assenyalat que aquests objectius són inassolibles. “A veure si perdem recaptació”, ha advertit. El diputat de Catalunya Sí que es Pot Joan Coscubiela ha afirmat que comparteix “recuperar els cinc anys perduts” de l'Executiu d'Artur Mas en l'ATC, però ha dit que els plans “no són creïbles”. “El seu secretari d'Hisenda ha admès que en condicions normals es necessitarien quatre anys”, ha recordat.

El vicepresident ha detallat de nou el marc general dels Pressupostos, que preveuen un objectiu de dèficit del 0,5% del producte interior brut (PIB) i un augment de la despesa social del 2,9%. El creixement econòmic i les menors necessitats de deute faran que, malgrat que a finals d'any es deguin 77.495 milions d'euros, en relació amb el PIB l'endeutament baixi del 35,8% al 35,4%. El diputat de Catalunya Sí que es Pot Joan Coscubiela ha considerat que els comptes no són creïbles ni “des del punt de vista dels ingressos” ni “de les despeses”. “Vostè planteja el trilema de Junqueras: considera que immobilisme fiscal, compliment del dèficit i augment de la despesa social són compatibles. I no ho són”, ha denunciat. El diputat de Ciutadans Alberto Espinosa ha lamentat que els Pressupostos, "malgrat posar fi a les retallades de sis anys", "no satisfan ningú i deceben tothom". "No ens estranyaria que finalment no s'aprovessin", ha sostingut el diputat, que ha afirmat que Junts pel Sí i la CUP "només coincideixen" a "treure" Catalunya d'Espanya i Europa.

Informa:ELPAIS.CAT (16-1-2017)