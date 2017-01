POTSER NO TINDREM REFERÈNDUM, PERÒ SEREM MÉS FORTS I ACCEPTATS INTERNACIONALMENT

"L'únic que s'ha autodescartat a hores d'ara és Carles Puigdemont. I ningú més s'ha de descartar, i ningú vol dir ningú". Així s'ha expressat aquest dilluns Artur Mas, sobre la possibilitat de repetir com a candidat a la Generalitat en les pròximes eleccions. En una entrevista a RAC1, Mas ha insistit que no es veu ni a nivell "personal" ni "familiar" repetint com a cap de llista, però ha afirmat: "Si vostè em pregunta si m'autodescarto igual que el president Puigdemont, li dic que no". "Som en un punt tan decisiu de país que hi hem de ser en la mesura que calgui", ha argumentat.

Tal com va publicar l’Ara la setmana passada, durant la reunió del comitè nacional en què Puigdemont va ratificar que no té intenció de tornar a presentar-se, Mas també va traslladar a la cúpula del partit que no forma part dels seus plans el retorn a la primera línia política per encapçalar la llista del PDECat. "Tothom ha de saber quan és el seu temps", va dir Mas als seus companys. Un càrrec electe present a la reunió insistia que va "transmetre clarament que no seria el proper candidat".

Aquest dilluns, però, ha preferit mantenir la prudència: "No som en un moment per dir 'no hi vull tenir res a veure, no en vull saber res o ja m'ha passat l'hora'", ha dit, i ha destacat que "es tracta de com podem ajudar i participar". En aquest sentit, ha assegurat també que Puigdemont "no només ajudarà, sinó que hi participarà quan arribi l'hora de la veritat. Una altra cosa és que no vulgui ser candidat", ha aclarit.

Si bé Mas no ha volgut donar per tancada la possibilitat de presentar-se com a candidat, almenys públicament, sí que ha tornat a afirmar que està "absolutament convençut" que tant ell com Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs seran inhabilitats pel 9-N. "És un judici on la sentència està redactada o preredactada", ha dit, per afegir que confia que aquesta situació serveixi de "revulsiu" dins el procés i que sumi gent a la "causa sobiranista".

Els "incompliments flagrants" de la CUP

En cas que hi hagi inhabilitacions, a més, l'expresident de la Generalitat ha confirmat que el referèndum es podria avançar, tal com es planteja Puigdemont i ha explicat aquest dilluns l'ARA. "La data límit és el setembre; dins aquest període, quan vagi millor", ha dit Mas, i ha deixat clar que la votació només tindrà lloc si la CUP aprova els pressupostos de la Generalitat per al 2017. En cas contrari, ha afegit, el seu pas al costat d'ara fa un any "no hauria servit de res", com tampoc els "esforços que tanta i tanta gent ha fet pel país en els darrers anys".

L'expresident, que ha explicat que en l'últim any ha mantingut converses amb els exdiputats de la CUP David Fernàndez i Antonio Baños, ha retret a l'actual parlamentari de la formació Benet Salellas que reclami uns pressupostos "amb olor de CUP". " Ni olor de CUP ni olor de Junts pel Sí (JxSí). Han de fer una olor neutra". Fins que no s'assoleixi la independència, ha assenyalat Mas, "no es tracta de posar l'accent en la ideologia" a l'hora d'elaborar els comptes.

Mas ha estat especialment agre en les seves paraules cap a la CUP, formació que ha acusat d'haver fet "incompliments flagrants" en l'acord d'estabilitat signat amb Junts pel Sí (JxSí). Així mateix, ha replicat a la diputada cupaire Anna Gabriel, que la setmana passada va dir que la coalició independentista ha volgut "eliminar" els anticapitalistes. "No puc estar-hi més en desacord. Són afirmacions falses", ha dit, i ha remarcat que "si s'hagués volgut eliminar la CUP s'haurien convocat eleccions". "Com pot ser que es vulgui eliminar algú si al final estàs contínuament intentant arribar a acords amb aquest algú?", ha preguntat.

"La guerra bruta continuarà"

Entre les afirmacions de Mas a l'entrevista, n'hi ha hagut de contundents. Ha assegurat, per exemple, que l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz és "directament responsable" de l'operació Catalunya per frenar el procés sobiranista. Com ho sap? "Per les pures evidencies. Hi ha coses que se saben i jo no les puc provar en un paper", ha respost, i ha deixat clar que Fernández Díaz "no és l'únic responsable" i creu que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, també pot estar al darrere d'una operació "tan barroera" com aquesta. L'expresident de la Generalitat tem que la "guerra bruta" de l'Estat contra Catalunya continuarà.

En el terreny judicial, Mas s'ha referit al judici pel cas Palau, el qual espera que demostri que CDC no va tenir "res a veure" amb els diners que es va endur Fèlix Millet. Aquest cas, ha admès, no té res a veure amb un "procés polític", però ha afegit que "una altra cosa és que hi hagi gent que ho vulgui utilitzar per a un tema polític".

Informa:ARA.CAT (16-1-2017)