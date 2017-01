POTSER NO TINDREM REFERÈNDUM, PERÒ SEREM MÉS FORTS I ACCEPTATS INTERNACIONALMENT

Recortes Cero és una agrupació electoral que s’ha presentat en les últimes eleccions espanyoles i catalanes -amb resultats discrets en ambdós comicis- que té com a eixos principals la redistribució de la riquesa i com bé diu el seu nom, la fi de les retallades. En un moment en el qual els partits i les entitats sobiranistes comencen a moure fitxa per anunciar com i quan prepararan la campanya pel referèndum d’independència, la coordinadora de Catalunya d’aquesta entitat engegarà dijous una campanya contra la independència que vol frenar el ‘projecte de divisió representat pel govern de Puigdemont’.

Segons que aclareix la seva portaveu, Núria Suárez, aquesta no és una campanya per a demanar el no pel referèndum, però es tracta d’un gest significatiu en un escenari on els partidaris del no a la independència no fan cap moviment extraparlamentari. Igual que l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha engegat una campanya informativa per a convèncer els indecisos i aportar arguments a favor de la secessió, Recortes Cero farà el mateix en el sentit invers. Durant els pròxims mesos visitaran diferents poblacions i faran actes informatius per a convèncer que la unitat és la millor arma davant les retallades.

‘El centre de la campanya és defensar la unitat del poble treballador perquè sobre aquest punt s’ha generat molta confusió. S’han acabat identificant els partits d’esquerra amb l’independentisme, una associació que funciona’, diu Suárez, qui ho observa d’una altra manera: ‘Els valors d’esquerres són els d’unitat, col·laboració, solidaritat i un projecte en comú, com quan es va lluitar contra el franquisme.’

Creu que el moviment independentista parteix de l’error polític de pensar que l’enemic és Madrid. ‘Nosaltres pensem que no. Les retallades vénen imposades per poder molt més forts com el BCE o l’FMI, i és un enorme error barallar-nos entre bascos, catalans, mallorquins…’, rebla Suárez.

Malgrat que el partit defensa el dret a l’autodeterminació, no fa el mateix amb el referèndum perquè segons diuen, està encapçalat per aquells que fomenten la divisió i l’enfrontament. ‘És un projecte promogut per Artur Mas i Carles Puigdemont que igual que Rajoy, són cares de la mateixa moneda, la moneda de la banca i del gran capital.’ Per aquest motiu, diuen, encara no han decidit si participaran en el referèndum, però si ho fessin, seria pel no.

El seu lema: repartiment de la riquesa

En les eleccions espanyoles aquesta agrupació electoral va obtenir un suport molt tímid, 55.000 vots, el 0,22% del total, malgrat que juntament amb PP, PSOE, Ciutadans i Podem, era una de les cinc formacions que es presentava en les 52 circumscripcions electorals. El seu lema és redistribuir la riquesa, i a les eleccions van proposar mesures com aquestes: un salari mínim de 1.000 euros i un màxim de 10.000, apujar l’impost de societats als bancs fins al 50%, crear banca pública i no pagar el deute subhasta que l’atur no baixi del 10% o l’economia espanyola no creixi a un 3%.

Informa:VILAWEB.CAT (16-1-2017)

Demagògia pura o sigui espanyolisme adobat amb populisme d'esquerres. Com volen " recortes cero" si Catalunya continua a Espanya ? Volen repartir riquesa, però a Catalunya només ens tocaran les engrunes. D'altra banda, posar en el mateix sac Puigdemont i Rajoy ja els desqualifica. A qui volen enganyar?