POTSER NO TINDREM REFERÈNDUM, PERÒ SEREM MÉS FORTS I ACCEPTATS INTERNACIONALMENT

La CUP ha registrat avui les esmenes a la llei de mesures fiscals i financeres i calcula que es disposaria d’uns 500 milions d’euros de més als comptes per al 2017 si s’apliqués la reforma que plantegen per a l’IRPF -augmenten el nombre de trams alts per ‘fer-los més progressius’-, per a l’impost de Patrimoni –rebaixen el topall a 450.000 euros- i per al de Successions per retornar-lo a nivells previs que ‘CiU i PPC pràcticament l’eliminessin’. Els diputats de la CUP Eulàlia Reguant i Benet Salellas també han posat sobre la taula vuit impostos nous en fiscalitat ambiental, a banda de mesures contra la corrupció.

En total, els cupaires han presentat 40 esmenes al text del projecte de llei de pressupostos i 70 més a la de mesures fiscals. També han proposat a JxSí un centenar de canvis més de reassignació pressupostària cap a polítiques socials que els cupaires ja van xifrar al desembre en 700 milions.

En aquest gruix de propostes, la fiscalitat és cavall de batalla dels cupaires i per això, tal com van fer durant la negociació prèvia al debat a la totalitat dels dos projectes de llei, han tornat a fixar l’IRPF com a demanda. En concret, plantegen augmentar el gravamen autonòmic i introduir nous trams per a rendes superiors a 60.000 euros perquè ‘com més trams, més progressivitat’. Així, els cupaires volen conservar el 21,5% per a les rendes d’entre poc més de 53.400 i 60.000. A partir d’aquí introdueixen un nou tram fins als 90.000 amb un tipus del 22,50% mentre que de 90.000 a 120.000 euros el tipus aplicable seria del 23,50%; de 120.000 a 175.000 es gravaria un 24,50% i en endavant es mantindria el 25,50%.

A més, en clau de Patrimoni, els cupaires fixen el topall exempt als 450.000 euros, més baix que l’actual. Els càlculs dels cupaires situen la recaptació per IRPF i Patrimoni en uns 100 milions d’euros. Alhora l’esquerra anticapitalista també planteja que l’impost de donacions i successions retorni a nivells previs el 2011. Per aquest gravamen els cupaires volen recaptar uns 400 milions, una xifra que pot variar perquè els darrers anys Successions ‘ha caigut’ en recaptació, ha admès Reguant. Per a tot plegat, segons els càlculs de la CUP, la seva proposta fiscal implicaria un increment per al pressupost de 500 milions d’euros addicionals als càlculs del departament d’Oriol Junqueras.

A banda d’aquests tres, els cupaires plantegen vuit nous impostos mediambientals i han posat sobre la taula també la remunicipalització de l’aigua i un increment del cànon de residus, entre altres mesures, que no han xifrat econòmicament.

Ous, truites i pressupostos



Tot plegat és, al seu entendre, un exercici de realitat per evidenciar que hi ha ‘alternatives, senzilles i barates’. ‘Que això no va del programa de la CUP sinó d’un país devastat per la crisi i les retallades, i que en la cruïlla el Govern ha de triar entre república o ‘reprivada’, entre defensar un 4% o si vol protegir el 96% de les majories’, ha afegit Benet Salellas. ‘Que valori i discuteixin ells què és millor per la ciutadania’, els ha arengat Reguant en roda de premsa al Parlament.

Ara bé, i arran de la conferència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ahir, la diputada cupaire ha llençat un missatge d’alerta a l’executiu català perquè entomin el debat dels números de forma clara: ‘Per fer la truita cal trencar els ous, també en matèria pressupostària; és el debat que volem tenir amb tothom’, ha advertit Reguant.

En qualsevol cas, Salellas ha recordat al Govern que la partida està oberta per debatre i cercar acords a les esmenes. En aquest sentit, ha admès que durant les votacions d’aquesta setmana al Parlament comissió a comissió, molts departaments del Govern podrien tenir un no de la CUP. ‘Ensenyament seria el primer en la llista de suspensos’, ha advertit Salellas.

El Consell Polític i el Grup d’Acció Parlamentària de la CUP del 28 de gener traslladarà la decisió de la militància cupaire de cara a la votació final dels comptes al Parlament.

‘Xantatge’ amb el referèndum



Salellas també ha denunciat un ‘xantatge molt gran’ per part del govern i Junts pel Sí amb el pressupost i el referèndum de cara a la CUP. Creu que en aquest aspecte l’executiu necessita millorar perquè s’ha ‘obert a altres espais de debat’ aquesta tessitura: ‘Primer voteu pressupost i després un ensenyarem què fem amb el referèndum’. Per Salellas cal reformular la situació per estar a l’altura del moment històric. També ha llençat un toc d’alerta al govern perquè el procés constituent està ‘a les beceroles’.

Informa:VILAWEB.CAT (17-1-2017)