POTSER NO TINDREM REFERÈNDUM, PERÒ SEREM MÉS FORTS I ACCEPTATS INTERNACIONALMENT

Òmnium ha anunciat que l’escriptora d’Alcoi Isabel-Clara Simó ha estat guardonada amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2017. El Premi, el més prestigiós de la literatura catalana, s’atorga des de l’any 1969 a una persona que ‘per la seva obra literària o científica, escrita en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, hagi contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels Països Catalans’.

‘Sempre he sentit que jo he estimat bojament els països catalans i no era corresposta: ara tinc el reconeixement que l’amor és mutu’, ha dit Simó després d’agrair el premi en els inicis del seu discurs. Preguntada per aquesta qüestió, ha lamentat que la seva escriptura ha estat objecte de burles i tòpics: ‘He donat la imatge, per ser dona i més, que escric històries d’amor per a tietes, que escric per a dones, des d’interiors, i m’he sentit rebutjada moltes vegades’.

‘De tota manera, no he abandonat, a cada bufetada una mica més d’impuls. No m’he sentit estimada sovint’, ha dit la guardonada, que ha qualificat el guardó com el ‘Nobel català’ i un acte d’amor complet que l’ha deixat desarmada i absorta.

Simó ha manifestat la seva inseguretat a l’hora d’escriure, i ha dit que el premi li donarà un impuls d’autoconfiança i ambició per seguir narrant històries: ‘Rellegir-me és un exercici dolorós. Em renyo moltíssim a la meva mateixa. Tinc molta inseguretat’.

‘En cada llibre que publico, cosa he après de l’anterior, no em conformo amb la mediocritat’, ha ressaltat l’autora, que ha subratllat que si deixés d’escriure se sentiria morta, i ha reafirmat la seva voluntat de no jubilar-se. ‘Ara que sóc viuda i vella, el fet que aquest premi hagi estat capaç d’acostar-se a les dones crec que és de justícia perquè hi ha grans dones escriptores’, ha remarca, que ultima un poemari amb altes dosis d’erotisme i una novel·la juvenil i, també, té al cap una novel·la més ambiciosa, de les quals no ha volgut avançar contingut per evitar mala sort.

Isabel-Clara Simó és una de les escriptores més conegudes i apreciades de la literatura catalana. Doctora en filologia i llicenciada en filosofia i periodisme, va ser responsable durant molts anys, amb el seu marit recentment traspassat Xavier Dalfó, de la mítica revista setmanal ‘Canigó’. Des de l’any passat és la degana de la Institució de les Lletres Catalanes.

Des que l’any 1978 guanya el Premi Víctor Català amb el seu primer llibre, És quan miro que hi veig clar, ha publicat una cinquantena de títols en gairebé tots els gèneres: novel·la, narrativa breu, narrativa juvenil, teatre, poesia, guions radiofònics i televisius, reculls d’articles, assaig, memorialística. Isabel-Clara Simó ha estat guardonada, entre altres premis, amb el Sant Jordi, el Premi de la Crítica Serra d’Or, el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians, amb el Premi Andròmina de narrativa, el Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, la Medalla d’Or d’Alcoi i el Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana, entre molts d’altres. La seua obra ha estat traduïda a diverses llengües: alemany, anglès, basc, gallec, francès, hongarès, italià, neerlandès, suec i turc.

Una dona compromesa

Al costat de la seua trajectòria literària Isabel-Clara Simó ha destacat sempre pel seu compromís amb el país i amb el feminisme i les seues posicions d’esquerra. Durant el franquisme i la transició va ser un referent per a l’aleshores minoritari moviment independentista i ha estat una veu transversal que ha participat en infinitat d’actes defensant el dret d’autodeterminació i la unitat dels Països Catalans.

Informa:VILAWEB.CAT (17-1-2017)