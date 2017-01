POTSER NO TINDREM REFERÈNDUM, PERÒ SEREM MÉS FORTS I ACCEPTATS INTERNACIONALMENT

El Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) tracta d'imposar el seu nom com a designació dels grups municipals, de consells comarcals i de les diputacions en els quals està present, que encara conserven el nom de la federació Convergència i Unió (CiU), tal com es van presentar a les últimes eleccions locals del 2015. La formació ha enviat un correu electrònic als grups en el qual s'inclou un formulari per demanar el canvi. La seva estratègia, no obstant, no ha agradat als seus socis, Demòcrates i Unió. El PDECat nega que es tracti de cap "imposició" i defensa que "hi haurà una solució per a cada cas".

Fonts de Demòcrates de Catalunya, escissió independentista d'Unió, asseguren que bloquejaran la mesura. També Unió exigeix que el seu nom figuri en la nova denominació, encara que recorda que Demòcrates no té els mateixos drets, perquè no figurava en la coalició electoral. Fonts del PDECat defensen que la mesura està vinculada a la seva refundació i que té lògica, ja que en determinats ajuntaments ja no està representada Convergència, ara Partit Demòcrata Català Europeu, ni Unió.

La nova Convergència té en ment aquest canvi de designació des de, almenys, el passat mes de novembre. Però no va ser fins el 9 de gener que va enviar un correu als seus grups municipals instant a sol·licitar als seus respectius ajuntaments un canvi de nom i un formulari base per poder fer la petició formal. Segons aquesta circular, es denominaran Partit Demòcrata —nom que d'aquesta forma no consta en el registre de partits del Ministeri d l'Interior— i assumiran les sigles PDECat. El motiu al·legat és la suposada dissolució de la federació. El correu el signen David Saldoni y Lluís Guinó, tots dos responsables de l'àmbit local en l'adreça del partit.

El correu electrònic remès dóna per feta la possible conflictivitat amb la qual pot xocar la mesura, ja que inclou un número de telèfon per estudiar cada cas. I això és justament el que ha succeït almenys a l'Ajuntament de Barcelona, amb tant Gerard Ardanuy (Demòcrates) com Sònia Recasens (Unió). Perquè es pugui fer efectiu el canvi de nom és necessari que així ho demandin tots els membres del grup.

Polèmica

“El que és rellevant és guanyar el referèndum i no aquestes coses que fa el PDECat per reivindicar-se ara que no sap per on tirar després de la seva refundació”, van explicar fonts de Demòcrates, mentre que des d'Unió sospiten que el PDECat vol projectar la seva marca després d'abandonar el nom de Convergència. Demòcrates té actualment 140 regidors a tota Catalunya mentre que Unió, en concurs de creditors, compta amb uns 200 càrrecs electes. En alguns casos, com a Figueres, hi ha dos regidors de la formació al Govern.

El grup municipal de CiU a l'Ajuntament de Barcelona va demanar al secretari municipal un informe per aclarir la possibilitat del canvi de designació i què succeiria si un dels seus regidors abandona el grup.

El document de resposta té 14 pàgines i a la primera pregunta respon que el grup en qüestió hauria d'escriure a l'alcaldessa la sol·licitud de canvi de nom signada per la totalitat dels integrants del grup. Sobre la segona qüestió, assenyala que des de 2003 la llei de modernització dels governs locals preveu la figura dels regidors no adscrits. I que la llei deixa ampli marge de regulació d'aquesta figura als reglaments orgànics de cada corporació. L'informe apunta que la pregunta de CiU no detalla ni de quants regidors està parlant ni de quin grup, però apunta que els regidors adscrits tenen tots els drets polítics de la resta (debatre en el plenari, participar en comissions, votar) però que no disposen dels recursos econòmics i materials dels grups municpals.

Informa:ELPAIS.CAT ( 18-1-2017)