POTSER NO TINDREM REFERÈNDUM, PERÒ SEREM MÉS FORTS I ACCEPTATS INTERNACIONALMENT

Cornellà en Comú-Crida per Cornellà presenta moció per a la normalització de la llengua catalana

També es proposa fer un estudi per conèixer amb exactitud quins són realment els usos i coneixements lingüistics a la ciutat, i incorporar altres llengües com l’amazic, l’àrab, el romanès o el gallec a determinats tràmits, als mitjans de comunicació i al sistema educatiu, sense menystenir el paper del català com a llengua comuna i de cohesió.

Cornellà en Comú-Crida per Cornellà ha presentat una moció per al Ple municipal que se celebrarà el proper dijous 26 de gener, relativa a la normalització de la llengua catalana i la gestió del plurilingüisme.

La formació, que ja duia al programa accions per avançar cap a la normalitat del català i un plurilingüisme integrador, ha considerat oportú presentar ara aquesta proposta, en un moment en què s’ha intensificat l’ofensiva contra la llengua. Especialment, en un moment en què s’han iniciat les converses de cara a modificar el Reglament orgànic municipal (ROM) i Ciudadanos, PP i PSC han presentat esmenes encarades a minoritzar encara més el català.

Tal com va posar de manifest el regidor Ángel Camacho al Ple municipal del 24 de novembre de 2016 , la formació anticapitalista posa en valor la tasca dels governs municipals del PSC de les darreres dècades en relació a la seva aposta ferma per la normalització lingüística, i fa una crida a l’actual equip de govern perquè ratifiqui aquest compromís i no es faci enrere davant l’ofensiva de la dreta espanyolista.

Alhora, des de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà també es proposa fer un estudi per conèixer amb exactitud quins són realment els usos i coneixements lingüistics a la ciutat, i incorporar altres llengües com l’amazic, l’àrab, el romanès o el gallec a determinats tràmits, als mitjans de comunicació i al sistema educatiu, sense menystenir el paper del català com a llengua comuna i de cohesió.

El principal grup de l’oposició confia que els grups progressistes es posicionin favorablement i espera que el PSC prefereixi continuar amb el perfil catalanista que l’havia caracteritzat anys enrere a cedir al xantatge de C’s i PP.

Cornellà en Comú-Crida per Cornellà és la candidatura unitària, popular, municipalista i de ruptura que rep el suport d’Alternativa d’Esquerres de Cornellà, Equo, Pirates de Catalunya, Podem i Procés Constituent.Informa::LIBERTAT.CAT (19-1-2017)