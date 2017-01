POTSER NO TINDREM REFERÈNDUM, PERÒ SEREM MÉS FORTS I ACCEPTATS INTERNACIONALMENT

Per Ramon Serra, editor

Per si feia falta, Domènech s'ha tret la careta del damunt. Res de referèndum " unilateral", perquè cal esperar un acord amb l' Estat, I això, quan es produirà?, quan Comú /Podemos tinguin una majoria absoluta al Congrés d' Espanya? És a dir mai. El seu egoisme li fa voler eleccions ara, justament com si no n'haguèssim tingut prous. I tot perquè les enquestes li donen bon resultats. I per què eleccions? Per fer una esquerra " solidària" amb les esquerres d'Espanya. Com hi ha món! No n'estem escarmentats, encara?

Pla deia que el més semblant d'un espanyol de dretes era un espanyol d'esquerres. Justa la fusta! Aplicant aquesta sentència al cas català podríem dir que un col·laboracionista català de dretes és el més semblant a un col·laboracionista d'esquerres. No solament van en contra del país els monopolis empresarials i econòmics sinó els qui des de l'esquerra els combaten, però amb el marc d' Espanya com a referència i no el català. Aquesta gent sobretot vomiten odi contra l'antiga Convergència, perquè són de " dretes". No s'han mogut dels esquemes tradicionals de l'espanyolisme. Com si el temps no hagués passat en va!

L'independentisme, senyor meu, és transversal.I ara la preocupació més important es aconseguir la llibertat del nostre país perquè entre altres coses si algun dia governi Comú o Podemos a Catalunya no hagin de patir les estretors polítiques i sobretot econòmiques que pateix el govern de la Generalitat d'ara. D'aquesta manera no hauran d'administrar les engunes del pa ni tan sols les molles, sinó el pa sencer. Continuar sota el jou d' Espanya és fer un favor poc galdós al poble de Catalunya, al poble que diuen defensar i que se'l venen a la metròpoli per perpetuar-ne l'esclavitut. Ells sabran per què. Això no és internacionalisme,sinó nacionalisme espanyol en estat pur.

Prou de botiflerisme, de covardia nacional. Aquest grup no és més que un niu d'espanyolisme.Que no ens entabin més. Aquesta gent és més perillosa que el PP i Ciudadanos. Aquests genocides--i escric aquesta paraula amb tot el que representa- si més no ja els coneixem. Res no ens pot sorprendre. Descobrim l'engany d'aquests grups abans que no sigui tard i no ens destrueixin el país de dins estant. Encara som a temps de separar el blat de la zitzània.

