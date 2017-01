POTSER NO TINDREM REFERÈNDUM, PERÒ SEREM MÉS FORTS I ACCEPTATS INTERNACIONALMENT

El cronòmetre de la negociació dels pressupostos està en marxa. El Govern i la CUP tenen marge fins dilluns per tancar una entesa, tenint en compte que els anticapitalistes han de traslladar el debat a les seves assemblees territorials abans d'elevar la decisió al consell polític que es reunirà el 28 de gener. De moment, l'acord no existeix. El fet que l'executiu català hagi tancat la porta a modificar l'IRPF -tal com reclamava la CUP- ha afegit incertesa a la negociació.

Els anticapitalistes, que asseguren que no han rebut cap notificació oficial del veto del Govern a tocar els impostos, es reuniran aquest dijous i divendres amb representants de l'executiu per avançar en les negociacions. Fonts de la formació consultades per NacióDigital demanen a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras concretar una oferta substancial per traslladar-la a la militància i poder oferir un "sí" als comptes.

La primera reunió després que transcendís la posició del Govern de no explorar canvis en la fiscalitat està programada per aquest dijous. Fins ara, el president de la Generalitat no ha participat en aquests contactes, pilotats per la conselleria d'Economia comandada per Oriol Junqueras, amb la presència del secretari del Govern, Joan Vidal de Ciurana. Fonts de la CUP, que en les últimes hores havia posat l'accent en l'IRPF, els recursos en ensenyament i la renda garantida de ciutadania, demanen una oferta de mínims per poder encaminar el debat amb la militància.

Un gest del Govern en dos dels tres capítols prioritaris plantejats obriria el camí de l'entesa, sostenen a la CUP. La fiscalitat n'és un. Per això, els anticapitalistes desafien Puigdemont i Junqueras a aclarir la posició de l'executiu. "Si tenen un acord, que ho expliquin; a nosaltres però també al país. Si no es poden tocar impostos, que expliquin per què", detallen fonts de la formació recollides per Europa Press.

La CUP pretén esquivar el debat dels comptes als mitjans. Recorda, però, que ha fet esforços rellevants per facilitar la negociació, amb propostes que considera assumibles pel Govern, com la de la fiscalitat, la d'educació i la de la renda garantida de ciutadania. "Ens van dir que d'aquestes coses se'n podia parlar", aclareixen les fonts anticapitalistes sobre les últimes reunions que han mantingut amb l'executiu. La formació considera que si no hi ha marge de negociació, l'escenari aboca tothom a una situació "difícil". Els dies s'esgoten i les posicions encara estan allunyades.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (19-1-2017)