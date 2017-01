POTSER NO TINDREM REFERÈNDUM, PERÒ SEREM MÉS FORTS I ACCEPTATS INTERNACIONALMENT

Tens debat entre Joan Tardà i Pau Llonch a Twitter, el republicà i el cupaire de 'Crida per Sabadell' discuteixen sobre una reflexió del número dos d'ERC al Congrés on afirmava que "els pressupostos són tan imprescindibles per poder fer el referèndum el setembre que hi haurà acord". x

El tuit de Tardà, que pot semblar neutral i una crida a la unitat, ha provocat la reacció del Pau Llonch que ha respòs: "Mira, Joan. JA N'HI HA PROU DE WISHFUL THINKING. Veient que no hi ha cap moviment molts canviarem al NO. Ja està bé, home. Vergonya" i afegir que aquells que havien valorat el 'sí' ara poden optar pel 'no': "canviarem vol dir que jo havia votat Mas no, i els pressupostos passats no, però que instrumentalment havia valorat el sí, ara".

Llonch considera que ERC no té vergonya, ja que "han assumit no negociar res, dreta pura" i acusa la manca de disposició del Govern per modificar punts dels comptes que són " 1) possibles 2) de mínims 3) per excepcionalitat cara el setembre" que queden en res. El cupaire ha etzibat que els republicans facin "molt discurset d'esquerres però sou un catch-all-party amb neoliberals a Economia però progres a Madrid. Genuflexos al PDEcat". Paraules que el líder d'Esquerra ha respòs amb un contundent: "deixa't d'hòsties: sense pressupost, els uns cap a casa i vosaltres sense poder-ne sortir. El poble mai ens ho perdonaria, a tots".

Anna Gabriel pren partit

La diputada de la CUP-CC ha aprofitat el moment per entrar en mig del debat i jugar amb les declaracions de Joan Tardà com si fos una amenaça: "M'agradaria saber si desitja que no sortim de casa."

El pressupost ens fa perdre el temps

En l'editorial d'aquest diari del diumenge 15 de gener, directe!cat ja va manifestar que l'aprovació dels comptes són una pèrdua de temps que només provocarà desgast entre les forces independentistes: "és impossible pactar un pressupost coherent entre Junts pel Sí i la CUP, pressupost, a més, que depèn en bona part d’Espanya". En el text, directe!cat considera que és molt difícil d'entendre que per mig punt de l'IRPF o per un concert escolar de més o menys no s'arribés al referèndum: "passem ja la pantalla del pressupost autonòmic i dediquem els nostres esforços a garantir la celebració del referèndum".

Revista Mirall detalla els fets 48h abans

Dimarts passat la revista politicocultural va ser motiu de polèmica arran d'un article escrit pel periodista Joan Solé on explicava per què la CUP en els últims dies a través del portaveu del secretariat, Quim Arrufat, i la diputada Eulàlia Reguant, centraven la seva crítica per primera vegada contra Junqueras i ERC. El text, titulat Per què la CUP diu el que diu d’ERC? deixa constància de la situació que 48h després, avui, s'ha viscut i explica que aquest "run-run" que enfrontaria cupaires i republicans sorgeix a partir del mes de novembre, quan els anticapitalistes veuen com les negociacions van a un ritme molt lent mentre es produeixen filtracions a la premsa d’informació que "tant podia ser una enquesta interna, detalls per seduir a la CUP o propostes sobre el redactat i l’evolució dels pressupostos".

Informa:DIRECTE.CAT (19-1-2017)