POTSER NO TINDREM REFERÈNDUM, PERÒ SEREM MÉS FORTS I ACCEPTATS INTERNACIONALMENT

Dissabte de la setmana que ve, dia 28 de gener, la CUP votarà si aprova el pressupost de la Generalitat per a l’any 2017 o no. Però aquesta vegada la decisió no es prendrà en una assemblea, sinó en una reunió del Consell Polític i el Grup d’Acció Parlamentària de la CUP. Aquell dia hi haurà en joc 65 vots. Guanyarà la decisió de la majoria. Dels 65 vots, 57 corresponen als militants de la CUP. Tots podran votar a les seves territorials si volen el pressupost o no. I seran els delegats de les territorials que el dia 28 informaran sobre què han decidit els militants. Els altres 8 corresponen al Grup d’Acció Parlamentària, format per organitzacions independents –però aliades– de la CUP.

El funcionament del vot de la CUP

Tots i cadascun dels militants de la CUP podran votar si estan d’acord o no amb el pressupost. Un per un podran expressar el seu vot. Les tretze territorials de la CUP els convocaran abans del 28 de gener i en assemblea votaran sí o no. El vot és presencial: el qui acut a l’assemblea vota i el qui no, no. Per tant, no passarà com en les votacions al secretariat nacional, en què els militants van poder votar des de casa, per vot electrònic.

Cada territorial decidirà autònomament el sentit del seu vot. I n’informarà l’organització. Les tretze territorials de la CUP tindran 57 vots en total, però a cadascuna li correspon un nombre de vots diferent. Les territorials més grans, que representen més gent, més militants, més votants, més càrrecs, tenen més pes que no les petites, que no representen tanta gent. Cada territorial repartirà els vots que li corresponguin d’acord amb el resultat de la seva assemblea; si aporta quatre vots, per exemple, poden ser dos sís i dos nos, en cas d’una assemblea molt igualada. La llista sencera de les territorials, i els vots corresponents a cada una, són aquests: Alt Ter (4), Baix Llobregat (4), Barcelona (5), Catalunya Central (4), el Camp (5), Maresme (5), Nord-oriental (6), País Valencià (3), Penedès (5), Ponent (5), Terres de l’Ebre (3), Vallès Occidental (4), Vallès Oriental (4).

En total, 57 vots.

Els vuit vots del GAP



A més a més, en la reunió que es farà d’avui en vuit també votaran les vuit organitzacions que formen el Grup d’Acció Parlamentària de la CUP (GAP). El GAP el conformen organitzacions amigues, però independents de la CUP, com ara el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, el sindicat COS i Constituents per la Ruptura; també hi ha els dos blocs interns de la CUP –Endavant i Poble Lliure– i les joventuts de l’organització, Arran. Tindran un vot per organització, sense importar-ne la mida. La llista sencera de les vuit organitzacions del GAP és aquesta: Arran(1), Constituents per la Ruptura (1), Coordinadora Obrera Sindical (1), Crida Constituent (1), Endavant OSAN (1), Lluita Internacionalista (1), Poble Lliure (1), Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (1).

Es 8 vots del GAP i els 57 de les assemblees sumen 65. Els 65 vots que decidiran si la CUP aprova el pressupost de la Generalitat d’enguany.

Informa:VILAWEB.CAT (20-1-2017)