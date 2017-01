EN COMÚ/ PODEMOS, COL·LABORACIONISTES ESPANYOLS D'ESQUERRA

"Vés quines sorpreses"

Xavier Deulonder i Camins

Més d’una vegada, als mitjans de comunicació m’hi he trobat notícies que m’han sorprès perquè no m’esperava pas que poguessin esdevenir-se certa mena de fets. Puc dir, però, que aquest no ha estat el cas quan, al Punt-Avui, he llegit que la regió d’Occitanie ha concedit a la Catalunya Nord una assignació pressupostària tres vegades inferior a la que li correspondria per població; després de quaranta anys de centralisme regional a Montpeller, només ha canviat que ara el govern regional té la seu a Tolosa, però la resta continua exactament igual.

França es basa en el principi que primer és París i, després, la resta, amb la qual cosa els francesos residents fora de París i rodalia queden condemnats a ser uns ciutadans de segona, fills d’un déu menor; lògicament, les diferents regions franceses no són una altra cosa que una versió a escala reduïda de la République i, per això, en reprodueixen tots els vicis; en conseqüència, tots els ciutadans d’Occitanie són iguals, però n’hi ha uns —els de Tolosa— que són més iguals que els altres; per la raó geogràfica que abans hem esmentat, els tolosans no poden ser pas francesos de primera però, en canvi, sí que han rebut el premi de consolació d’ocupar la primera categoria dins de la regió; així doncs, no costa gaire d’entendre el greu que els deuria saber a Montpeller haver deixat de ser capital regional; a França, la seva ciutat ha desaparegut del mapa perquè dins del sistema jeràrquic de l’Hexàgon o ets capital o no ets res, encara que hagis renunciat a la teva llengua i cultura a favor del francès.

No crec pas que la Catalunya Nord pateixi un règim d’espoli fiscal com el que es dona al Principat respecte d’Espanya; ara bé, que les terres nord-catalanes no gaudeixin del dinamisme econòmic de la resta de Catalunya hem d’atribuir-ho al centralisme franco-francès, on París rep recursos econòmics i humans de tot arreu de França a canvi de res; evidentment, que molts joves nord-catalans haguessin d’emigrar a París per trobar feina no era pas cap problema, perquè el funcionament previst sempre ha estat aquest. Seguint el model de Còrsega i del País Basc, el moviment Oui au Pays Catalan proposa com a solució establir una Col·lectivitat Territorial Única per tal que la Catalunya Nord —el departament dels Pyrénées Orientales, ben entès— pugui rebre directament diners de París amb crèdits proporcionals al nombre d’habitants; bé, mentre no es pugui convèncer la majoria de la població catalana que el remei per al problema és pretendre arribar més enllà, aquesta pot ser una bona reivindicació per mobilitzar i conscienciar la gent.

Una altra cosa que no m’ha sorprès gens ha estat la repetició dels problemes amb l’ensenyament del català a l’escola que impedeix a moltes famílies realitzar el seu desig que els seus fills aprenguin català a col·legi. Segurament la solució a aquesta vergonya només podrà arribar quan la República —no pas la République, compte— pugui destinar diners a la recuperació de la llengua a la Catalunya Nord i si finançar centres d’ensenyament en territori francès no fos possible, llavors una opció seria crear centres a Puigcerdà, a la Jonquera, Portbou o Camprodon pensats per acollir-hi alumnes nord-catalans.

