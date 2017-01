EN COMÚ/ PODEMOS, COL·LABORACIONISTES ESPANYOLS D'ESQUERRA

"6-F, ara ja ho saben"

“Tants dies preguntant-nos allò de ‘i ara, què haurem de fer?'. Doncs ara ja ho saben

Doncs ara ja ho saben. Feia dies i dies que ens preguntàvem què havíem de fer. Esperant instruccions, d'alguna manera. I ara ja ho sabem, a la societat civil ara li toca tornar-hi. I ser el 6 de febrer a Barcelona, allà on diguin. Un dia ens van fer fer una fila de dalt a baix del país, un altre dia ens van fer fer una V immensa, i un dia vam poder anar tots a posar un vot en una urna de cartró. I ara ja feia dies que no només no ens donaven instruccions sinó que, perplexos com estàvem davant aquestes picabaralles tan cansades entre JxSí i la CUP, ens havia agafat una altra vegada allò de l'ui, ui, ui. Doncs no. La classe política ha de fer la seva feina, i prou que li costa. I ara ja queda clar que la societat civil n'ha de fer una altra. I hauríem de mirar d'arribar tots al mateix temps. Uns amb els pressupostos tancats i el full de ruta clar, i els altres fent allò que se'ns demani quan se'ns demani. La crida, ahir, de les entitats sobiranistes és prou clara. El dia 6-F, tots a donar suport al 9-N i a dir ben alt que no té cap sentit que una consulta ciutadana hagi acabat al jutjat. No ens ho havien demanat mai, això de fer una gran concentració en un dia laborable. Doncs mirin, ara ens ho demanen.

Què ens faran fer més?, ens hem preguntat sovint entre nosaltres després d'haver fet totes les variables en una Diada. Doncs mirin, això. Anar a Barcelona en dia laborable. Agafin-se festa, avancin feina, gastin aquells dies que els queden, que som a principi d'any, però tots allà. Perquè el 9-N va ser un exercici de democràcia com cap altre. I si Mas, Ortega, Homs i Rigau han d'anar al jutjat, nosaltres també hi hauríem de ser. Perquè vam ser còmplices necessaris perquè sortís bé. Aquella imatge que va fer la volta al món, que tots els mitjans de comunicació van comentar amb un punt de perplexitat i admiració, no va només ser gràcies al president ni al vicepresident ni al govern.

Va ser sobretot gràcies a més de 2.300.000 catalans, que hi van anar per votar sí però també, recordin-ho, que és important, per votar no. El 6-F, doncs, tots a Barcelona per si volen que com a testimonis o com a cooperadors necessaris entrem a la sala i seiem al banc dels acusats.

ELPUNTAVUI.CAT