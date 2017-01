EN COMÚ/ PODEMOS, COL·LABORACIONISTES ESPANYOLS D'ESQUERRA

Si fuéramos estadounidenses diríamos que Miguel Herrero de Miñón (Madrid, 1940) es uno de los padres fundadores. Y en esa condición, la de ponente constitucional, y casi como una alegoría del sentido del deber, su retrato presidía con mirada atenta la comparecencia de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, cuando asumía la luctuosa responsabilidad del Estado en la tutela de los derechos de nuestros militares destacados en misiones internacionales. Ella pedía perdón al pie de la efigie de Herrero de Miñón y el resto de ponentes constitucionales. En tal condición siempre se escucha con atención las palabras de este hombre de parlamento sereno y cuya posterior amistad con Santiago Carrillo retransmitieron las ondas de radio durante años, como imagen final de una concordia largamente añorada por la afligida España del siglo XX.

Además de su tono afable, otro de los atributos que lo convirtió tras dejar la política activa en analista político digno de atención fue su inclinación a pensar out of the box, a tratar los consensos constitucionales como el convenio versátil de una época, flexibles en su vocación de perdurar. Quizá por eso es de los pocos pensadores políticos conservadores españoles capaz de mirar a Catalunya sin los prejuicios de los viejos mitos nacionales.

-En la revisión histórica de la transición en que estamos sumidos, la izquierda debate hoy intensamente sobre las cesiones del PCE y el papel de Santiago Carrillo. Como actor central de aquel momento y amigo de Carrillo, ¿qué impresión le causa?

-Hombre, yo no soy una persona de izquierdas, no lo he sido y no voy a serlo, pero tengo una gran admiración por Santiago Carrillo y por el mismo PCE de entonces, por el PCE histórico y clásico. El PCE, con el que yo nunca he coincidido políticamente, fue una fuerza decisiva durante toda la época autoritaria. Quien de verdad fue oposición entonces fue el PCE, quien sufrió represión fue el PCE. Y después, bajo la dirección de Santiago Carrillo, fue una pieza clave en la transición. Más aún, yo creo que la moderación del PCE y el pragmatismo del PCE ayudó mucho a la moderación y el pragmatismo del PSOE. Después, había otras izquierdas, como ahora hay, pero son izquierdas que yo llamo festivas, es decir, podrán gritar más o menos, podrán moverse más o menos, pero no son relevantes.

-La izquierda de verdad es el PSOE y el PCE. En aquel momento se discutía quién iba a ostentar la hegemonía, si el PCE o el PSOE. Felizmente, a mi juicio felizmente, la hegemonía la ganó el PSOE de Felipe González, pero el PCE y Carrillo colaboraron directa e indirectamente, expresa y tácitamente, a la moderación de todos. Sin esa moderación de los comunistas, Felipe González lo hubiera tenido mucho más difícil.

-¿Cree que aquellos consensos han cumplido su función histórica, que han caducado y procede revisarlos seriamente, como un sector de la población defiende?

-Yo creo que cuando una cosa ha sido positiva y fecunda, si hay que tocarla, hay que hacerlo con mano temblorosa, porque habrá que saber por qué hay que sustituirlos y por qué hay que sustituirlos. Es decir, no solo la causa, sino el objeto de la sustitución. La moderación y el pragmatismo siempre son buenos y las mejores conquistas políticas son las que se conquistan por la vía revisionista y la vía reformista, y no por la vía revolucionaria. Y la verdad es que lo que se ha conseguido desde entonces, estabilidad política, vida democrática y algunos avances sociales importantísimos, que sin duda la crisis económica los ha puesto en un brete en España y fuera de España, pero que normalmente se recuperarán en cuanto la crisis se supere del todo y creo que estamos en vía de superarlos, todo lo que se ha conseguido, decía, es un activo, es un capital. Desperdiciarlo, considerarlo caduco o tirarlo por la ventana es un gran disparate.

-Sin embargo, muchos analistas entienden que, si no esta legislatura, la siguiente, será constituyente.

-Eso es otra moda, decir que hay que abrir un periodo constituyente… ¿Por qué? Si la constitución actual funciona adecuadamente. La constitución podrá ser revisada en algunos extremos, pero no hay por qué abrir un periodo constituyente, que siempre es un salto en el vacío. Y por otra parte, la mayoría de las instituciones que hay que revisar, la mayoría de las disfunciones que se dice que existen y que sin duda existen, pueden ser superadas, revisadas y arregladas por vía de legislación ordinaria, sin necesidad de revisar la constitución.

-Por ejemplo, se dice que la ley electoral hay que cambiarla. Habrá que saber por qué sistema hay que cambiarla. No basta con decir que hay que hacerlo, hay que saber por qué se va a sustituir. Pero la ley electoral puede ser reformada como una ley orgánica que es, sin tocar las bases constitucionales del sistema. De manera que el afán de reformar la constitución es algo que se menciona continuamente sin concretar demasiado en qué se quiere reformar.

EL SENADO

Se menciona la ley electoral, que ya he dicho que no exige reformar la constitución; se dice que hay que cambiar el Senado y sin duda el Senado debiera ser reformado para ser una pieza más útil en el mecanismo constitucional, pero habrá que saber cuál es el Senado que se pretende instaurar. Recuerdo que hace años yo dirigí un seminario en la academia de Ciencias Morales sobre la reforma del Senado, vinieron numerosos profesores de derecho constitucional representantes de partidos políticos diversos, trabajamos allí una semana entera, publicamos un volumen incluso… y, bueno, no había dos opiniones coincidentes. De manera que antes de reformar el Senado, habrá que saber qué Senado se quiere y para qué se quiere.

-La crisis institucional, sobre todo la que atañe al modelo territorial, ha sometido al Tribunal Constitucional a un estrés que ha desgastado su imagen y su credibilidad, del mismo modo que la crisis económica ha puesto en solfa las estructuras de nuestro modelo productivo y redistributivo. ¿Cree que estos daños son irreparables?

-Cuando se erosiona la legitimidad de una institución, habrá que procurar relegitimarla. Y esto se logra por su eficacia. No cabe duda de que el Tribunal Constitucional, que ha sufrido una erosión, debe ser más prudentemente utilizado por las instituciones políticas, porque el Constitucional no debe ser una tercera cámara para llevar a él lo que no se ha conseguido en el Congreso o en el Senado.

Tiene que ser una institución de garantía eminentemente jurídica y no política. Convendría descargarlo de trabajos que yo creo que ya son innecesarios, como el recurso de amparo, que fue muy útil en su momento pero que ya ha cumplido su función pedagógica, toda vez que los jueces y la administración saben ya que la constitución del 78 tiene una fuerza normativa.

Bien, seguir manteniendo este recurso, que fundamentalmente versa sobre el artículo 24 de la constitución [que alude a la tutela judicial efectiva] provoca una masa tremenda de recursos, y la mayoría son desestimados porque carecen de contenido constitucional. Pero, sin perjuicio de que sean desestimados, carga de trabajo a los juristas del Constitucional. Creo que descargarlo del recurso de amparo sería una reforma digna de tenerse en cuenta, y eso permitiría que el Constitucional fuera más ágil en la tramitación de los asuntos. Eso contribuiría también a relegitimar las instituciones.

Y en cuanto al modelo territorial, es claro que aquí padecemos la herencia de las reformas de Felipe V, de la Nueva Planta, de las reformas de Javier de Burgos y de la homogeneidad que quiere aplicar una misma fórmula territorial a una España que es muy diversa. Es decir, no se puede tratar igual la supresión de los gobernadores civiles en Cuenca que en Canarias, y no es lo mismo Catalunya que Madrid. Y conste que yo soy madrileño de origen y ejercicio, y además estoy muy orgulloso de serlo. Pero claro, no tengo una lengua propia, no tengo una tradición política propia distinta de la española en general, no tengo un derecho privado propio, etcétera. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta.

Los desequilibrios del modelo territorial se pusieron de relieve esta semana en la reunión de Presidentes, que yo creo que es una institución que sí debería introducirse en la constitución, que puede dar mucho de sí en sentido positivo, y que en gran parte realiza las funciones que se quieren dar al Senado —qué mejor cámara territorial que una conferencia de presidentes que trabaje seriamente y periodicamente—. Pues bien, en esta se ha puesto de relieve la serie de tensiones que hay en el modelo territorial. Sin duda, muchas de ellas son económicas, y dirigentes políticos han insistido en ello estos día y han dicho que lo que necesita Catalunya es el corredor mediterráneo, un sistema de autopistas diferentes…

Todo eso es cierto, las reivindicaciones económicas son muy importantes, pero eso no debe ocultar que por otra parte hay la exigencia identitaria de reconocer diferente lo que es diferente. Que no quiere decir que sea radicalmente distinto, ni separado, ni superior o inferior, pero sí distinto. Es decir, Catalunya tiene una identidad política que, corredor mediterráneo aparte, tiene una sustantividad propia. Y mientras eso no se reconozca, no se resolverá el problema político de fondo.





LA SENTENCIA DE L'ESTATUT

-El soberanismo catalán considera que hubo un antes y un después de la sentencia del Estatut en la medida en que rectificó el pronunciamiento del Parlament, primero, de las Cortes Generales, después, y de los catalanes en referéndum, finalmente. Que eso quebró el pacto constitucional y laminó la legitimidad del TC ante un sector importante de la población catalana.

-Eso es cierto. Yo escribí literalmente que aquello era una ruptura del pacto constitucional. Pero hay que mirar un poco más atrás. Yo creo que el gran pacto de estado fue el Estatuto de 1979, que se trató de adulterar con la LOAPA. Ahí, el Constitucional actuó y puso freno a ese intento de adulteración. Pero gran parte de la doctrina de la LOAPA se ha puesto en práctica vía jurisprudencial y vía decisiones administrativas. Y efectivamente, la autonomía política de Catalunya reconocida en 1979 fue poco a poco erosionada y administrativizada.

La expresión, “administrativizada”, es de un profesor catalán con el que yo no estoy de acuerdo, pero que en esa descripción tiene toda la razón. Fue administrativizada, o se intento, al menos, administrativizarla. Y eso lleva al Estatuto del 2006, que yo creo que fue un inmenso error porque era un estatuto desaforado, pero el error es difusivo: si la administrativización fue un error, el Estatuto fue un error mayor, y el recurso contra él fue un error todavía mayor. Porque se recurrieron cuestiones que ya estaban reconocidas dentro del bloque de constitucionalidad, se interpretaron de la manera más negativa posible.

El recurso fue un tremendo error y la vicepresidenta del Gobierno lo ha reconocido hace pocas fechas. Y como el error trae el error, la sentencia también fue un gran error. Primero, por lo que tardó en pronunciarse el Constitucional, y segundo porque en esa sentencia se tocan más temas afectivos y políticos que netamente jurídicos, que era lo que se reclamaba del tribunal. Y luego, claro, el error de la sentencia fue agravado por la utilización que se ha hecho de ella. Porque en Catalunya y en Madrid no se reconoció, como el magistrado y jurista eminente Pascual Sala ha señalado alguna vez, que había muchas disposiciones de la sentencia que eran meramente interpretativas, y se consideró que eran abolitorias o hablativas de preceptos del Estatut. Y claro, las heridas hay dos maneras de tratarlas: uno es procurar que cicatricen, y otra es ahondar en las heridas y si se las puede infectar, mejor. Y desgraciadamente se siguió por uno y otro lado esa vía.

Eso ha creado una situación de agravio. Pero yo creo que esa situación es superable, mediante un elemento que no cabe duda que el gobierno del señor Rajoy demuestra tener, paciencia, y mediante una negociación que alguna vez había que emprender y que parece ser que está tratando de emprenderse ahora. Esa negociación, si por ambas partes se hace con buena voluntad llegará a buen término, Pero también es verdad que negociar es imposible si se trata de hechos consumados unilaterales. Pero insisto, al final el buen sentido terminará imponiéndose.

-Usted ha elaborado una propuesta específica para Catalunya.

-Pero esa propuesta la he hecho tantas veces que no sé. Algo así al final se hará, a lo mejor no lo veo yo siquiera… Yo lo que propuse y he escrito en varias ocasiones, y recientemente ha salido un librito mío que insiste en la propuesta, es que el tema catalán es clave para la organización de España entera, pero no puede aplazarse su solución a la organización territorial de España entera. Y, a su vez, la organización de España entera no puede depender del tema catalán. Por eso no creo que convenga una reforma de la constitución de todo el título VIII ya. Eso se hará en su momento y sin duda el título VIII debe ser revisado, como debe de ser revisada la LOFCA. Lo que haría falta es una norma constitucional que reconociera la identidad de Catalunya y que permitiera la elaboración de un nuevo estatut pactado. Y eso creo que se consigue repitiendo la experiencia vasca, con una adicional a la constitución que no modifica el sistema territorial entero pero que prevé mediante el reconocimiento de una identidad específica, que pueda hacerse sobre esas bases un estatuto, un nuevo sistema de financiación específico, etcétera. Creo que es una propuesta hecha con buena voluntad. No conozco nadie que la haya refutado con argumentos. Primero, no se ha dicho nada, luego, cuando se ha dicho algo, se reprochado que es una ingeniosidad. Bueno, sí, es que hay soluciones que tienen que ser un poco imaginativas e ingeniosas para funcionar.

-¿Cómo podría implementarse algo así? ¿Directamente desde las Cortes?

La Constitución española del 78 ha sido reiteradamente modificada por la vía de las mutaciones convencionales. La mutación consiste en mantener un texto normativo y cambiar su significado. Y eso se ha hecho en muchas ocasiones, dentro y fuera de España. Y se hace mediante acuerdos de las fuerzas políticas. Los pactos autonómicos de 1981 cambiaron totalmente el modelo territorial. Fue entonces cuando el modelo catalán se multiplicó por 17, que también fue una gran idea: “Como esto es muy difícil vamos a multiplicarlo”. Las cosas difíciles se solucionan singularmente, no se trata de multiplicarlas. Pues ahí se multiplicó por 17 el modelo catalán por un convenio de los partidos, que se firmó solemnemente. Tal vez la vía es esa, que los partidos acuerden algo que después las Cortes convierten en norma.

Curiosamente no sería el caso español un caso único en el panorama comparado. Todo el mundo sabe que la constitución inglesa es convencional, todo el mundo sabe que hay muchas convenciones en Estados Unidos, pero también las hay en Alemania o en Austria. La Constitución italiana de 1948 se ha modificado por vía de mutación infinidad de veces, sin tener que abrir un proceso de reforma que, cuando al final se ha abierto, ha fracasado. Verá, las modificaciones formales de una constitución hay que tratarlas con mucho cuidado. Primero, porque puede afectar a más de lo que uno quiero afectar. Y segundo, porque puede resultar que, planteadas como reformas formales, no prosperen. En cambio, las mutaciones convencionales, las mutaciones por acuerdo de las fuerzas políticas, que cuanto más unánimes sean tanto mejor, claro, resulta que prosperan.

NO AL REFERÈNDUM



-¿Cree que estamos a tiempo, dado que la Generalitat ha puesto fecha a un referéndum?

-La amenaza del referéndum es uno de los actos unilaterales que dificulta mucho la negociación, porque si lo van a hacer en todo caso, no hay nada que negociar. La unilateralidad excluye el acuerdo. No sé las posibilidades que hay de llegar a un buen fin a corto plazo o a medio plazo, aunque estoy convencido de que a largo plazo se llegará sin duda. Pero eso depende de las partes, y en cuanto al Estado, yo ni sé nada ni me creo con competencia para hablar de ello. Es responsabilidad de quien tiene el poder. Tener el poder tiene sus ventajas, pero también tiene la grave carga de tener que asumir los costes de una decisión. Y yo seré el último que pretenda señalarles qué deben hacer. Con buena fe, todos tomarán decisiones si no coincidentes, al menos concurrentes.

-Una de las convenciones internacionales habitualmente esgrimidas es que los estados pueden diluir las tensiones separatistas convocando un referéndum a favor del viento, es decir, cuando el estado crea que lo puede ganar, y eso resuelve el problema para un par de décadas, como ha ocurrido en Quebec. ¿Cree que en España el gobierno ha dejado pasar esa oportunidad?

-Yo estaba en Canadá en el último referéndum, y le diría que los separatistas quebecois al final votaron en contra porque estaban asustadísimos ante la posibilidad de ganar. Querían la independencia, pero a la vez no querían perder el pasaporte, la política exterior, la unidad de las fuerzas militares…, tantas cosas que al final no estaba claro en qué consistía la independencia. Los referendos son complicados y últimamente se ha visto que no se ajustan a las expectativas. Tal vez lo que usted dice sea cierto si se convocan a tiempo.

RECONOCER LA IDENTIDAD



-Estoy seguro de que si cuando Artur Mas lanzó su desafío independentista refrendario, en ese momento se convoca un referéndum, el independentismo habría quedado muy disminuido. La verdad es que el independentismo nunca ha sido mayoritario, pero también es cierto que ha crecido mucho en los últimos años, al menos retóricamente. Yo sinceramente creo que si a mucho catalanista radical que hoy aparece como independentista se le ofreciera una fórmula de reconocimiento de la identidad y singularidad catalana, a la vez que se resuelven esos problemas técnico-económicos a los que se ha hecho referencia, muchos actualmente sedicentes no lo serían.

-Ante una acción unilateral de convocatoria del referéndum, dice algún miembro del Gobern que el Estado está muy comprometido en su respuesta porque las herramientas que proporciona el ordenamiento jurídico para actuar “son muy toscas”.

-A menudo cuando se considera tosco algo el problema es que quien lo miro es tosco y no sabe ver la finura. Es como el que acusa a la rosaleda de tener mal olor andando mal de olfato.

-Una de las características del centro derecha español en democracia es que, con la salvedad de allí donde lo encarnan los partidos nacionalistas, todo el espectro, desde reaccionarios a liberales pasando por conservadores o demócrata cristianos, se han aglutinado en una sola fuerza política. -Ahora, aparece como una posibilidad que José María Aznar emprenda su propio proyecto político. ¿Lo cree posible, probable…?

-No creo que el ex presidente Aznar vaya a fundar nada. Cuando alguien ha intentado una secesión de ese tipo por considerar que el partido al que ha pertenecido se estaba desviando, el resultado no ha sido bueno. Es el caso del presidente Suárez, que lo hizo desde una posición de inmenso prestigio y de aureola nacional que nadie después ha tenido, salvo, quizá, el presidente González. Pero cuando fundó el CDS sacó muy pocos diputados. Porque la gente cuando confía en una fuerza política, llena de defectos, porque todas las fuerzas políticas como todo lo humano está llena de defectos, y ninguna es pura y angélica, pero cuando la gente confía y una formación ha demostrado estabilidad, cohesión y capacidad de gestión, confía en ella.

No creo que la derecha española se vaya a romper. Efectivamente, como dice usted, ocupa un espacio muy grande, pero es lo propio de los partidos ómnibus. No solo es en España, el partido conservador británico tiene esa misma magnitud, la democracia cristiana en Italia la ha tenido durante cuarenta años. Creo que UCD, por ejemplo, después de realizar un servicio inmenso a la historia de España pilotando la transición española hasta una plenitud democrática, entra en crisis, aunque influirían otros factores, porque no reconoció su interna pluralidad. Quiso tener todo un marchamo más o menos socialdemócrata que no satisfizo a otras familias y a otras sensibilidades que había en ese partid. Un partido ómnibus como ahora pretende ser el PP, y como había pretendido y conseguido el PSOE en el centro izquierda español, tiene que reconocer que en su seno hay distintas sensibilidades. Y esa fue la gran virtud de la democracia cristiana en Italia.

-Hay quienes creen que el fin del bipartidismo pone en riesgo los consensos principales del sistema político, y hay quienes piensan que es una buena noticia porque significa que las tensiones han encontrado cobijo en el sistema de representación y que la nuestra democracia tiene esa versatilidad. ¿Es usted optimista o pesimista respecto al futuro?

-Al menos se demuestra que la ley electoral no cercena las posibilidades de nadie, y cuando la gente vota a nuevos partidos estos llegan al Congreso y al senado. No sé si eso es salud democrática, pero desde luego es salud constitucional. Creo que el bipartidismo no es ni bueno ni malo, depende del uso que se haga de él. El turno pacífico de los partidos que Cánovas y Sagasta establecieron en su momento funcionó bien hasta que resultó que era excluyente, porque ni incorporó a los socialistas, que eran crecientes en ese momento, ni incorporó a los carlistas y tradicionalistas que todavía estaban presentes. Entonces, lo que podía haber sido un modelo saludable pues no lo fue y estableció aquello que alguien llamó “el gran tinglado de la vieja farsa”.

En España el bipartidismo, un bipartidismo imperfecto, porque había dos partidos marginales también importantes, en el 78, hizo posible un funcionamiento democrático. Hasta el 78 había lo que se llamó la sopa de letras. Había decenas de partidos de derechas, decenas de partidos de izquierdas y aquello era inmanejable. El sistema electoral que se critica, y que seguramente ahora habría que reformar pero que en su momento fue muy útil, redujo la sopa de letras a cuatro importantes formaciones de las cuales dos eran hegemónicas. Y las dos se han turnado en el poder dirigiendo y pilotando un gran avance político y social de España.

Eso es innegable mirando cuál era la situación económica y social de España en el 78 y la que hay ahora. Quien niegue el avance es que está ciego. Ahora, sin duda ha habido defectos. Cuando se tiene mayoría absoluta hay que saber evitar la tentación del rodillo, que ha tenido toda mayoría absoluta en España: la del PSOE la tuvo durante 13 años. Yo en aquella época era presidente primero y portavoz después del partido que estaba en la oposición, y es que el PSOE no admitía ni una sola enmienda. De manera que el rodillo fue tremendo. Eso perjudicó al PSOE y a la calidad de la democracia. Pero es que cuando la derecha, o el centro derecha, consiguió la mayoría absoluta hizo lo mismo: aplicó el rodillo y no habló con nadie. Eso es un mal uso de la mayoría absoluta. A lo mejor la situación actual fuerza y permite que los partidos, todos, adquieran la buena cualidad de dialogar entre sí. Para lo cual es muy importante que haya confianza recíproca. E incluso confianza personal. Cuando se dice que nosotros los ponentes constitucionales nos pusimos de acuerdo enseguida, bueno, no fue enseguida pero, si nos pusimos de acuerdo, fue porque confiábamos unos en otros. Porque muchos de nosotros nos conocíamos de antes. Yo entré en el congreso en el 77 y salí en el 93. Después, según me cuentan mis amigos, que aún conservo muchos, la situación se ha deteriorado mucho en cuanto a las relaciones personales.

En aquellos años eran magníficas. Recuerdo un día en la Junta de Portavoces que les dije: “Estoy harto de vosotros. Me voy porque acabo de tener un hijo, y me voy a ver a mi mujer y a mi hijo, y ahí os quedáis con vuestras tonterías”. El presidente de las Cortes, mi gran amigo Landelino Lavilla cuya principal cualidad no es el sentido del humor, consideró aquello afrentoso, pero al llegar al sanatorio me encontré que el portavoz socialista había enviado a mi mujer un ramo de flores. Parece una anécdota mínima, pero yo no sé si eso se haría ahora. Ese tipo de relaciones personales, en lugar de la agresividad de la injuria, casi la patada en la espinilla, facilitan que se pueda uno sentar confiado alrededor de una mesa para negociar cualquier cosa.

Recuerdo un día, en un debate de presupuestos que a todos aburre mucho y siempre es larguísimo, fue uno de mis últimos años de portavoz. A mi buen amigo Gregorio Peces Barba, dirigir el debate presupuestario le aburría muchísimo y se lo dejaba al vicepresidente. Estábamos todos cansados, era la una de la madrugada, Carlos Solchaga, que era ministro, estaba muy cansado, y entre Solchaga, el vicepresidente de las Cortes y los demás, me dijeron, “oye, Miguel, tú que has estado en tanto debate presupuestario ¿por qué no presides esto, y ahormas las enmiendas?”. Y así se hizo. Y se hizo porque todo el mundo confiaba en todo el mundo. Ellos sabían que yo no iba a hacer ninguna trampa y yo sabía que los demás no me iban a poner la zancadilla. Ese ambiente habría que recuperarlo y eso sería un paso gigantesco para el entendimiento político.

