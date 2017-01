EN COMÚ/ PODEMOS, COL·LABORACIONISTES ESPANYOLS D'ESQUERRA

Les entitats sobiranistes tornaran a mobilitzar el carrer. Serà dilluns 6 de febrer, data d’inici del judici pel 9-N contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L’ANC, Òmnium, l’AMI i l’ACM han fet una crida perquè “tots els votants del 9N s’inscriguin a la mobilització”.

El diputat de Junts pel Sí Lluís Llach, que va presidir la comissió d’Estudi del Procés Constituent, explica en declaracions a El Món que “per a l’independentisme que té càrrecs electes està claríssim que el judici del 6 de febrer és un cop fort, en què es confronta la legitimitat al carrer i legitimitat legal”. Per aquesta raó, afegeix Llach, “precisament des del Govern i des del Parlament treballem per construir una legitimitat catalana que ens permeti fer el nostre camí democràtic sense un setge judicial a les urnes”.

Lluís Llach defensa la necessitat “d’una mobilització permanent al carrer”, per tal que l’Estat espanyol sigui conscient que el procés d’independència no és una dèria estrictament política: “L’Estat ha de saber que haurà de pagar un preu alt per voler jutjar com si fossin malvats gent que ens ha donat el dret a expressar un desig propi, legitimat per unes eleccions autonòmiques que es van guanyar l’any 2012 i que ja recollien el compromís per poder votar. Aquesta judicialització és inèdita a Europa”.

El diputat de Junts pel Sí té clar que “ja no hi ha marxa enrere, no contemplo cap altre escenari que no sigui el de votar”, ha expressat a El Món en resposta als dubtes que puguin tenir alguns independentistes sobre la viabilitat del referèndum amb l’oposició de l’Estat espanyol. “La mobilització és vital, i que l’Estat vegi que davant de cada provocació la gent segueix dempeus i que això va per llarg”, ha assenyalat. I en aquest sentit, ha garantit que “des del Parlament farem tot el que calgui, i evidentment, com a fundador de l’Assemblea Nacional, donaré suport i participaré en totes les accions que es duguin a terme”.

"El gran trumfo del país és el carrer”

Però a parer de Lluís Llach, els ciutadans encara han de fer un pas endavant: “El carrer ha de prendre consciència del seu immens poder. Si l’Estat manté en els mínims paràmetres democràtics que encara conserva i no fa un pas endavant en termes democràtics, i a la vegada el carrer es manté mobilitzat, l’Estat no té manera de guanyar-nos. Però el carrer encara no es creu aquest poder i per això sentim tant els ‘ai, vols dir?’. En realitat, el gran trumfo del país és el carrer”, sentencia. I pel que fa al paper de les institucions, el diputat de JxSí insisteix que al Parlament “tots els diputats independentistes ens sentim delegats del carrer i de tot el procés que va començar amb una gran manifestació l’any 2010”.

“Hem d’estimar els comuns”

Per altra banda, preguntat per l’estratègia que ha de seguir l’independentisme per aconseguir que l’òrbita dels comuns se sumi al referèndum encara que no sigui pactat amb l’Estat i faci campanya per l’opció que consideri més convenient, Lluís Llach ho resumeix amb una sola paraula: “Estimar-los”. “Són gent amb moltes virtuts que tenen moltes coses per aportar. Han de participar d’aquesta evolució des de les seves conviccions, i algun dia, i l’Estat ens ajudarà, poc a poc s’anirà veient que no hi ha sobiranies sectorials sense la sobirania nacional per decidir”.

En aquest sentit, Llach fa una crida a abandonar les formes tradicionals de fer política “basades en els conceptes d’adversari i enemic”, i lamenta l’actitud d’alguns independentistes d’atacar els sobiranistes d’esquerres quan donen suport als investigats pel 9N i la presidenta del Parlament: “No estic d’acord amb moltes de les afirmacions d’en Lluís Rabell, però és lamentable que algunes persones el titllessin de botifler quan va venir a donar suport a la Carme Forcadell. És una gran cagada”, conclou.

Informa:ELMON.CAT (22-1-2017)