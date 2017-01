EN COMÚ/ PODEMOS, COL·LABORACIONISTES ESPANYOLS D'ESQUERRA

"Fa un any era Artur Mas, ara són els pressupostos, i després...quina excusa buscareu?"

Jaume Meneses

No sé on vaig llegir una frase que trobo adient per a tots vosaltres:

"Qui vol arribar,

busca camins.

Qui no vol arribar,

busca excuses"

Senyors de la CUP:

Què cobreu dels unionistes? Si no és així, ho dissimuleu molt bé. Què teniu en el vostre partit, alguns infiltrats que reben ordres del govern central? Esbrineu i potser tindreu sorpreses. Crec que la vostra contribució per a aconseguir la nostra independència hauria de ser, facilitar un camí planer treballant conjuntament amb Junts pel Sí. Ens feu saber que us reuniu, parleu i discutiu amb ells, però també a través dels mitjans ens assabentem que un dia dieu blanc i l'endemà dieu negre.

Amb les astracanades que feu, les declaracions sovint contradictòries, els entrebancs que poseu i les demandes utòpiques que proposeu, sembla que aquest camí, el vulgueu ple de giragonses convertint-lo en un laberint perquè el govern de Catalunya no sàpiga per on sortir. Penseu que aquesta sortida -si seguiu actuant com els torracollons que sou- ens tornarà enrere i quedarem atrapats tres-cents anys més, sense poder aixecar el cap.

Ara, si voleu que continuem essent dominats, sotmesos, espoliats, insultats i menystinguts, no doneu la culpa als altres, ja que vosaltres sereu els únics responsables; i no tingueu dubte que Catalunya seguirà sotmesa i menystinguda, mentre continuï pertanyent a aquest "invent" que anomenen Espanya.

Fa un any vau tenir el govern en "stand by" durant mesos, fins que segons vosaltres (Salellas dixit) vau llençar Artur Mas a la paperera de la història (una manera poc elegant i barroera de dir-ho) i que serví de ben poca cosa. Ara, esteu marejant la perdiu amb l'aprovació dels pressupostos, ja que un dia dieu que si, l'altre dieu que no, un tercer que potser i si hi ha un quart ens féu saber: que aprovareu els pressupostos segons com. Depent si aquell dia us heu aixecat amb el peu esquerre o us ve de gust acceptar-los; i tot això després d'assemblees i reunions innecessàries entre els diferents components de la CUP, sense suc ni bruc que al final no sabreu que vau decidir amb tantes ruqueries assembleàries. Amb tants canvis no sabeu si heu de tirar pel dret o anar tirant sense progressar, pensant que hi ha més dies que llonganisses.