EN COMÚ/ PODEMOS, COL·LABORACIONISTES ESPANYOLS D'ESQUERRA

El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha presentat aquest dilluns la nova ordre que regularà els títols de coneixement del valencià. L'objectiu és adaptar l'estructura a la normativa europea i que els certificats "incentivin l'ús de la llengua". Per fer-ho es canviaran els tipus d'examen, que seran menys "de test o d'autoescola" i tindran una perspectiva més "comunicativa".

Els títols obtinguts fins ara —elemental, mitjà i superior— mantindran la seva validesa sense necessitat de fer cap tràmit.

L'ordre elimina les traves per a l'homologació dels títols de coneixement de la llengua emesos a Catalunya i Balears.

La correspondència entre els títols va ser aprovada el 1995 per la Generalitat Valenciana que dirigia llavors el socialista Joan Lerma, però el PP va eliminar aquesta possibilitat. Una sentència del Tribunal Suprem, del 2006, va resoldre que l'Administració valenciana havia d'acceptar els títols catalans i balears, però per aconseguir-ho els posseïdors del títol havien de sol·licitar-ho d'un en un. La nova regulació fa que els certificats d'aquestes dues comunitats es puguin utilitzar davant l'Administració valenciana directament.

El canvi, en l'estructura dels títols s'introduirà de manera "gradual", segons han explicat Marzà i el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano. Amb el nou sistema, adaptat a l'implantat des de l'any 2001 per la Carta Europea de les Llengües, el coneixement del valencià tindrà sis nivells: A1, A2 (equivalent a l'actual títol de coneixements orals), B1 (equivalent a l'elemental), B2 i C1 (mitjà) i C2 (superior).

El 2017 s'introduirà l'examen d'A2 i B1, però es mantindran els de nivell mitjà i superior amb el tipus de proves que han funcionat fins ara, per donar temps a les editorials i centres de formació a adaptar-se al canvi. El juny del 2018, s'implantaran els exàmens de la resta de nous nivells.

Les proves seguiran sent lliures, per la qual cosa no caldrà tenir, per exemple, el B1 per presentar-se a l'examen de B2. S'homologuen, a més, els títols de coneixement de valencià emesos per les universitats valencianes i de la resta de l'àmbit lingüístic català englobades a la Xarxa Vives d'Universitats.

Els exàmens buscaran potenciar el vessant "comunicatiu" de la llengua, en detriment del tipus test i de les preguntes basades a preguntar per paraules poc utilitzades. Augmentaran, en canvi, les proves tant en la part oral com en l'escrita en què l'examinat haurà de respondre les preguntes interpretant el context. Es potenciarà la fórmula anomenada de "mediació" (al C2), en la qual, per exemple, un examinat haurà d'explicar en valencià un text d'un museu escrit en castellà, anglès i francès. Els exàmens orals es faran per parelles.

El títol més baix (A1) no s'obtindrà amb un examen, sinó acreditant haver fet formació en una sèrie d'institucions que estiguin acreditades, com la universitat o els serveis municipals. Acabar l'educació obligatòria seguirà, com ara, sent equivalent a tenir el títol elemental (B2).

El funcionament de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, que estrena logotip, també canviarà. I els examinadors hauran de fer una formació específica i contínua per poder ser-ho.

Informa:ELPAIS.CAT(24-1-2017)