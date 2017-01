EN COMÚ/ PODEMOS, COL·LABORACIONISTES ESPANYOLS D'ESQUERRA

La versió en castellà de la web governamental nord-americana ha deixat d'estar activa aquest cap de setmana després de la investidura de Donald Trump, fet que ha donat lloc a una tempesta perfecta de crítiques des del Govern espanyol i el PSOE, per la supressió de l'idioma que al món parlen més de 500 milions de persones, i als Estats Units, uns 55, el 17% de la població. El portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha intentat tranquil·litzar els ànims explicant que aquesta pàgina està "en construcció" amb l'arribada del nou Govern dels EUA i que "la gent de tecnologia està treballant dia i nit per tenir-ho tot a punt com més aviat millor". No obstant, la polèmica lingüística amb el castellà també ha servit per ressuscitar el maltractament que pateixen les llengües cooficials a les webs institucionals.

Això mateix és el que han lamentat el diputat d'ERC Joan Tardà, indignat per l'assumpte de la web de la Casa Blanca, però també per "la negació del català, el basc i el gallec a la web del Congrés", i Compromís, que lamenta que a "Espanya les webs oficials no tenen versions de tot el seu contingut complet en les diferents llengües de l'Estat".

Una ràpida revisió de les principals pàgines institucionals espanyoles evidencia l'estat de la qüestió, i certifica la posició testimonial, per no dir marginal, de les llengües cooficials.

Només els elements fixos de la web de la Moncloa es tradueixen. A vegades malament, com el "más" que apareix (a dalt) en la versió en català.

LA MONCLOA

La pàgina del Govern espanyol sembla convidar a la seva pàgina principal -a dalt a la dreta, un lloc destacat segons el mapa de calor de tota web- a conèixer totes les novetats de l'Executiu en qualsevol llengua cooficial de l'Estat: català, gallec, eusquera i valencià. A més, sembla que hi ha una versió en anglès. Bé, es tracta d'un miratge. En realitat, "només els menús de navegació, els elements fixos de la pàgina, són els que es tradueixen", expliquen des de la Secretaria d'Estat de Comunicació, que assegura que no hi ha pressupost per pagar traductors en temps real que tradueixin totes les notícies que es pengen a la pàgina. Les traduccions, a més, inclouen errors lingüístics, com algun "más" per "més", o un "España" en lloc d'"Espanya" en la versió catalana.

La qüestió de les llengües cooficials a les webs institucionals està regulada a la resolució del 21 de març del 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques ('BOE' del 2 d'abril del 2013), en què s'aprova la Guia de la Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat (AGE). Aquesta guia, en la seva actualització del 8 de juliol del 2014, estableix -a l'article 4.2- una sèrie d'aspectes relatius al multilingüisme d'obligat compliment i una sèrie de recomanacions a tenir en compte a les pàgines web de l'AGE. Els de compliment obligat es refereixen a les seus electròniques (que s'utilitzen per fer tràmits administratius). La web de la Moncloa no té seu electrònica, de manera que no han d'aplicar aquest apartat. No obstant, des de la Secretaria de Comunicació es recorda que la pàgina de la Moncloa compleix amb la traducció dels menús de navegació, el cercador i el mapa del lloc web.

La mateixa resolució "recomana traduir els continguts dels llocs web a totes les llengües cooficials d'Espanya", que les llengües oficials "apareguin a la capçalera de la 'home" -a la Moncloa apareixen així: "català, galego, euskara i valencià"-, no utilitzar banderes perquè a tota una comunitat lingüística no la representa una sola bandera (la Moncloa també compleix aquesta recomanació), traduir els elements estàtics (com passa amb el text de la Constitució, els símbols de l'Estat i la biografia del president del Govern). També s'inclouen en les llengües cooficials els termes "buscar, anar, avançada...". Per últim, les "normes d'accessibilitat" també tenen la seva versió.

I ja està; res més. Els més de 10 milions d'habitants que són catalonoparlants (entre Catalunya, el País Valencià, les Balears, la Franja d'Aragó, Andorra, el Rosselló i l'Alguer), per exemple, només poden llegir en la seva llengua els menús de navegació.

La intenció del Govern és que els continguts dinàmics es tradueixin "en la mesura que sigui possible d'acord amb el nivell d'ús, les especificitats dels serveis prestats i els recursos de què es disposi", asseguren des de la Secretaria d'Estat de Comunicació.

Menció a part mereix la versió en anglès: prement-hi s'accedeix a una 'home' semblant a la de la Moncloa, però que no inclou tots els continguts. Això sí. Els que hi ha estan en anglès. "Gairebé des de la seva creació, en la relació de llocs de treball i als Pressupostos de Secretaria d'Estat de Comunicació hi ha recursos humans i materials disponibles per a la traducció als idiomes anglès, francès i alemany. La versió en anglès, segons dades tancades el 31 de desembre del 2016, té 2.915 visites (94 de mitjana diària) i les pàgines vistes són 7.941 (256 de mitjana diària). Segons les dades de Google Analytics". Els discursos de Rajoy, per exemple, es tradueixen a l'anglès sempre.

La pàgina de Felip VI només inclou en castellà els seus discursos.

CASA DEL REI

Es regeix pel mateix reglament que la Moncloa. La pàgina Casa de Sa Majestat el Rei dona l'opció de triar entre "castellà, 'english' i llengües cooficials". En aquest apartat també ofereix les quatre opcions, "català, eusquera, galego i valencià". I, de nou, només els elements fixos i els menús de navegació més els cercadors tenen la versió traduïda.

Sorprèn, no obstant, que encara que no hi hagi pressuposats per a la traducció en temps real, el discurs de Felip VI 'Missatge de Nadal de Sa Majestat el Rei', per exemple, un mes després encara no compti amb la seva versió en les llengües cooficials de l'Estat.

Fins a l'últim 'scroll' les llengües cooficials no tenen cabuda a la web de 'Les cultures hispàniques a internet'.



L'INSTITUTO CERVANTES

La prestigiosa institució també s'ha sumat a les crítiques del Govern per la supressió del castellà de la web de la Casa Blanca. El director de l'Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, ha qualificat el fet de "poc respectuós". Al seu parer, un "gest simbòlic, però preocupant", que "podria ser presagi d'altres actituds negatives" que també perjudicaran l'idioma castellà. "S'ha de recordar que les intervencions de Trump quan era candidat ja sembraven preocupació en tot l'àmbit hispànic", ha assenyalat, i ha recordat quan Trump va carregar contra el seu contrincant republicà Jeb Bush per parlar castellà en un míting i va prometre expulsar els immigrants indocumentats del país i construir un mur a la frontera amb Mèxic.

No obstant, i recordant un refrany de la llengua casetllana, 'consejos vendo y para mí no tengo', la pàgina de 'Les cultures hispàniques a internet' relega fins al quart 'scroll', just al final de tot, on apareixen els patrocinadors del lloc web, un petit enllaç en vermell que diu: "Llengües oficials d'Espanya. Enllaços d'interès". Assegurant que la seva funció és "difondre i promoure la diversitat lingüística i cultural d'Espanya i Hispanoamèrica", remet a altres portals, com la RAE, l'Institut Ramon Llull, l'Instititut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Reial Acadèmia de la Llengua Basca i l'Institut d'Estudis Aranesí (IEA), entre altres.

