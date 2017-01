EN COMÚ/ PODEMOS, COL·LABORACIONISTES ESPANYOLS D'ESQUERRA

Les bases de la CUP comencen a decidir aquest dimarts si accepten l'aprovació dels pressupostos a partir de l'última proposta del Govern. Les assemblees locals es preparen per decidir amb l'oferta de l'executiu sobre la taula i amb dos nous documents -als quals ha tingut accés l'Ara- en què s'inclouen els arguments per votar a favor i en contra dels comptes. El secretariat nacional els ha distribuït entre les agrupacions locals com acostuma a fer davant d'una decisió d'aquesta importància. En resum, la CUP votarà 'sí' als comptes si assumeix que són el desllorigador pel referèndum de setembre i votarà 'no' si vol mantenir la coherència.

Arguments per al sí

Les agrupacions de Ribes, Figueres i Sant Celoni són les que han redactat els arguments a favor de l'aprovació dels pressupostos. "El Govern fa servir el pressupost com a moneda de canvi en un xantatge vergonyós, però la realitat és que queda a les nostres mans posar les condicions perquè es materialitzi la ruptura", expliquen en el text. Els partidaris del sí aposten per dos vots a favor i vuit abstencions -com ja van fer el desembre passat els diputats cupaires per admetre a tràmit els comptes- i afirmen que, amb l'aprovació dels pressupostos, es traslladaria a Junts Pel Sí la "pressió pel referèndum".

En cap cas es defensa el contingut del projecte de pressupostos del Govern i s'assumeix que el vot a favor seria un "vot instrumental" per garantir que el setembre de l'any que ve se celebrarà un referèndum d'independència. "En una legislatura ordinària a cap militant de la CUP li passaria pel cap aprovar aquests pressupostos", confessen. Fent-ho, accepten que durant els propers mesos creixeran les contradiccions dins el partit, però entenen que fixen "un compte enrere inapel·lable". "No acceptarem cap altre ajornament més enllà del setembre de 2017, ni cap nova pantalla", subratllen.

Si no hi ha pressupostos no hi haurà referèndum al setembre, assumeixen les agrupacions de Ribes, Figueres i Sant Celoni. Segons elles, es precipitarien unes eleccions anticipades que perjudicarien electoralment la CUP, fent-li perdre "capacitat d'influència" i, a més, "es desmobilitzaria" una part important de la societat. Per aconseguir el referèndum (només hi renunciarien a canvi d'una declaració unilateral d'independència), argumenten que cal votar sí als pressupostos.

Arguments pel no

L'agrupació local de Sant Pere de Riudebitlles és la que s'ha encarregat d'elaborar el document a favor del no als comptes. " Aprovar aquests pressupostos és acceptar les retallades derivades de les polítiques neoliberals com a mal menor davant un referèndum que no està clar que es pugui celebrar", apunten. El referèndum, un cop més, és la pedra angular de l'argumentació, però per arribar-hi, en aquest cas, no es vol haver d'assumir un vot favorable als pressupostos.

"El referèndum al que s'ha compromès el president de la Generalitat molt probablement no es farà el setembre de 2017, perquè l'estat espanyol utilitzarà tots els mitjans al seu abast per impedir-ho i, davant d'això, el govern de la Generalitat evitarà el xoc frontal tal i com ha fet fins ara", opina l'agrupació de Riudebitlles. De fet, sospiten que la Generalitat acabarà acceptant convocar unes eleccions autonòmiques abans que incomplir la llei espanyola.

Més enllà dels dubtes que pugui generar la convocatòria del referèndum, els partidaris del no als pressupostos remarquen que, acceptar la proposta del Govern, faria perdre la coherència ideològica a la CUP. "Si aprovem aquests pressupostos, encara que ho plantegem com un mal menor, perdrem la credibilitat que ens hem guanyat en els darrers anys entre els agents polítics i socials que son claus per a l'articulació del projecte d'Unitat Popular", expliquen. I no només entre les classes populars, també estan convençuts que perdrien la capacitat de convèncer els indecisos de classe popular, perquè "veuran corroborat el discurs que planteja que l'alliberament nacional de la nació catalana és un projecte polític eminentment burgès".

Aquests i d'altres arguments es faran servir durant els propers tres dies a les assemblees locals de la CUP per defensar una i altra posició. La direcció cupaire ja ha anunciat que farà arribar més documents a les bases amb arguments a favor i en contra de l'aprovació dels comptes. La posició de les bases serà recollida pels membres del consell polític, que juntament amb el grup d'acció parlamentària, prendran una decisió dissabte que ve.

Informa:ARA.CAT (24-1-2017)