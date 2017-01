EN COMÚ/ PODEMOS, COL·LABORACIONISTES ESPANYOLS D'ESQUERRA

No només han desafiat la diplomàcia espanyola negant-se a boicotejar la conferència de Puigdemont a l'eurocambra, sinó que també s'atreveixen a defensar públicament el referèndum sobre la independència i a pressionar Brussel·les perquè intervingui. Alguns dels eurodiputats estrangers que dimarts es van escoltar el president de la Generalitat, de països i colors polítics diversos, han participat en el Via Europa que El Punt Avui Televisió emetrà aquesta nit (21.15 h). I tots critiquen el PP per haver menyspreat l'acte i haver-los pressionat perquè no hi assistissin. “Jo decideixo per mi mateix en quin acte participo i en quin no”, adverteix l'exministre d'Afers Estrangers d'Eslovènia i eurodiputat liberal Ivo Vajlg.

Vajlg, que rep el Via Europa al seu despatx del Parlament Europeu, assegura que “l'entusiasme” que va “notar” en la conferència “és similar al d'Eslovènia quan es va independitzar” i considera Puigdemont, Junqueras i Romeva “molt moderats, molt tolerants i oberts de ment”, perquè “ofereixen a Espanya un diàleg just sobre el seu futur”. L'eurodiputat irlandès del Sinn Féin Matt Carthy també obre la seva oficina a El Punt Avui, encara “sorprès” per “l'enorme quantitat de gent, i no només de Catalunya, sinó d'arreu d'Europa”, que es va trobar en la conferència. “Cada vegada hi ha més gent interessada a escoltar què proposa el govern català. Va ser l'assistència més gran que he vist mai en un acte al Parlament!”, destaca.

Carthy defensa que la UE “té l'obligació d'intervenir”, perquè “un estat membre està negant el dret a l'autodeterminació d'un poble”. I avisa que, si no ho fa, “debilitarà la seva veu internacionalment” i no podrà continuar donant lliçons de democràcia al món. També passa pel Via Europa l'eurodiputada sueca Bodil Valero, que qualifica d'“agressius” els diplomàtics espanyols i critica la suposada “operació diàleg” de Madrid. “Si no hi ha ningú amb qui parlar, si l'homòleg no vol dialogar, llavors és molt i molt difícil”, i per això Puigdemont “seguirà per aquesta via” del “o referèndum o referèndum”. Precisament, Vincent Laborderie i Bruno Coppieters, dos acadèmics estrangers víctimes del boicot del Ministeri d'Afers Estrangers espanyol, que els va enviar una funcionària per intentar rebentar-los un debat a Lovaina, seran en el programa d'aquesta nit.

El degoteig de reaccions dels eurodiputats estrangers que van assistir a la conferència de dimarts va continuar ahir. L'eurodiputada letona Tatjana Zdanoka va advertir que la UE no pot ser “selectiva” amb el dret a l'autodeterminació. “No pot ser que doni suport a la independència de Kosova, a la del meu país [Letònia] quan es va dissoldre l'URSS i a la de Croàcia quan es va dissoldre Iugoslàvia, i que ara es negui a fer el mateix amb els catalans, que són set milions”, es va queixar en declaracions a l'ACN. També l'eurodiputada socialista portuguesa Ana Gomes va afirmar que la UE té “el deure” d'ajudar a trobar una “solució democràtica” a un problema català que és “europeu”, encara que “alguns es neguin a acceptar-ho”. Gomes preferiria que Catalunya no marxés d'Espanya, especialment ara que la situació política a la UE és “desastrosa”, però no creu que “la manera de fer front al problema sigui amagar-lo sota la catifa i fer veure que no existeix”.

L'eurodiputada romanesa Renate Weber, precisament exjutgessa del Tribunal de Drets Humans, es va mostrar “impressionada per la quantitat de gent” que es va escoltar Puigdemont. “En set o vuit anys, no havia vist mai aquesta sala tan plena”, va assegurar, i va criticar l'intent de boicot del PP, tot i que ja “no és cap sorpresa”.

