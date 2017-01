EN COMÚ/ PODEMOS, COL·LABORACIONISTES ESPANYOLS D'ESQUERRA

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, se sent ''molest'' per la reacció dels mitjans de comunicació davant la seva resposta a un accionista que li va preguntar si el banc podia canviar de seu sense passar per la junta general d'accionistes i ell va respondre que evidentment que sí perquè així ho diu la llei. Oliu ha recordat que ningú li va preguntar si el banc volia canviar de seu i ha assegurat que ''el banc no té cap intenció de canviar de seu''. Oliu s'ha preguntat ''per què el banc hauria de canviar el seu domicili social avui?''. Després de recordar que el banc és una entitat sistèmica dins de la zona euro i supervisat per un regulador europeu, Oliu ha afegit que ''no veig cap risc polític a la vista i per tant ni hi ha cap raó per tractar sobre aquest tema''.

Oliu ha reconegut que s'havia sentit ''molest'' per la ''politització'' de les seves paraules i més quan de sempre ha tingut un posicionament específic de no fer públic cap posicionament de tipus polític. En relació amb quines circumstàncies polítiques pugessin determinar prendre una decisió sobre el canvi de seu social, el president ha manifestat que ''no en tenia ni idea'' i ha afirmat que en aquests moments ''no veia cap risc polític a la vista'' que pogués posar sobre la taula aquesta decisió ''i per tant no hi ha cap raó per tractar sobre aquest tema''.

Informa:ELMON.CAT (27-1-2017)