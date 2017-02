LA INTERVENCIÓ DEL GOVERN CATALÀ AL PARLAMENT EUROPEU, MAGNÍFICA I OPORTUNA

L’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz tancant l’última campanya del PP. / MANOLO GARCIA

Dimarts de passió i dijous de resurrecció. És com defineix amb ironia el PP l’estratègia del PSOE al Congrés. A principis de setmana s’alinea amb Podem i els partits independentistes per censurar les polítiques de govern de Mariano Rajoy, i acaba deixant per al ple de dijous els acords de fons de gran coalició, com l’aprovació del sostre de deute a finals del 2016, que va garantir al president espanyol almenys el primer any de legislatura. Va ser també un dimarts, el 27 de setembre, quan el Congrés va donar llum verda -amb el suport de tots els partits menys el PP- a la creació d’una comissió d’investigació sobre l’operació Catalunya que obligués l’exministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, a donar explicacions. Quatre mesos després, PP i PSOE continuen fent pinça per evitar que la comissió comenci a caminar. Va ser justament dijous de la setmana passada quan, juntament amb Ciutadans, van tornar a ajornar-ne la constitució.

En un primer moment la proposta va passar amb la consigna que corria pressa que Fernández Díaz aclarís si va conspirar amb el ja excap de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, contra els partits independentistes, tal com assenyalen les gravacions difoses per Público. Però des de llavors que PSOE i Ciutadans s’han alineat cada setmana amb el PP per evitar que comencés a caminar. Primer va ser el pretext de la investidura, després el de debats crucials com el sostre de deute, finalment les vacances de Nadal. La constitució s’havia dilatat fins al gener, mes inhàbil dins de l’activitat parlamentària.

Fernández Díaz va ser intervingut al novembre d’un càncer de fetge que pateix des de fa un any, segons va avançar El Español. Els tres partits constitucionalistes han acordat esperar fins que l’exministre de l'Interior millori per constituir la comissió. Els populars, a més, al·leguen que no cal impulsar-la perquè tot ja està aclarit: el Suprem va arxivar al desembre la querella contra Fernández Díaz i De Alfonso en considerar que les gravacions poden estar “manipulades”.

Tant el PDECat, com ERC i Podem van insistir la setmana passada en la junta de portaveus del Congrés que la comissió es constitueixi i hi compareguin altres rangs d’Interior, a l’espera que el ministre es recuperi de la seva “convalescència”. Mentre el fiscal ja estudia les declaracions de l’exsenador Santi Vidal, el Congrés dilata les explicacions sobre l’operació Catalunya.

Més de mig any any sense respostes

Juny del 2016

Público destapa, a través d’una sèrie de gravacions, que el ministre de l’Interior va conspirar amb el ja excap de l’Oficina Antifrau de Catalunya per treure draps bruts de Convergència i Esquerra. Juliol

El comissari del Cos Nacional de Policia José Manuel Villarejo confirma davant del jutge l’existència d’una operació Catalunya.

Setembre

El Congrés aprova crear una comissió d’investigació sobre l’operació Catalunya que forci Jorge Fernández Díaz a donar explicacions. C’s obliga ERC i PDECat a avalar la iniciativa del PSOE.

Octubre

Fernández Díaz es converteix en el primer ministre de Rajoy reprovat pel Congrés. Tots els partits menys el PP condemnen “les seves accions antidemocràtiques”.

Novembre

El ministre és operat del càncer de fetge que pateix des de fa un any.

Desembre

El Suprem arxiva la querella contra Fernández Díaz i De Alfonso. El tribunal considera que no hi ha indicis de delictes perquè les gravacions poden estar “manipulades”.

Informa:ARA.CAT (30-1-2017)