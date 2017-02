LA INTERVENCIÓ DEL GOVERN CATALÀ AL PARLAMENT EUROPEU, MAGNÍFICA I OPORTUNA

Una vegada superat el desacord sobre el pressupost del 2017 amb el sí crític de la CUP, les lleis de desconnexió i el referèndum són les dues pròximes estacions de la ruta cap a la independència. Pel camí, cal anar avançant en el desplegament d’alguns plans i estructures d’estat tal com ja era previst. Sense temps d’assaborir el triomf sobre aquest últim entrebanc, ens trobem amb l’embrió d’un nou debat independentista: el referèndum s’ha de fer al setembre o abans de l’estiu?

Però aquesta qüestió té unes implicacions polítiques i tècniques que cal posar damunt la taula. Les consideracions de caràcter polític i estratègic són les que poden aconsellar d’escurçar el calendari. En canvi, les raons a favor d’exhaurir els terminis són gairebé totes tècniques. D’entrada, hi ha un criteri que s’imposa damunt tots els altres i que té el consens general dels agents polítics i socials: la data del referèndum ha de ser la que més convingui als interessos dels qui el defensen i no s’ha de permetre que el calendari el determini l’estat espanyol.

Gestionar la resposta a la repressió



Les raons que obren la possibilitat de convocar el referèndum abans de l’estiu –ningú no pensa que es pugui fer abans del juny– són d’idoneïtat política. És a dir, les conseqüències dels processos judicials contra Mas, Rigau, Ortega, Forcadell i Homs es poden concentrar aquests mesos vinents i hom veu la convocatòria del referèndum com una manera de recuperar la iniciativa i no deixar-se atrapar per la dinàmica repressiva de l’estat espanyol. La situació derivada de possibles inhabilitacions o condemnes d’una altra mena es podria superar prenent la iniciativa institucional i canalitzant positivament la resposta popular del carrer.

Una prevenció legal

A favor de fer el referèndum al juny també hi ha alguna prevenció legal. Especialment, que el període entre l’aprovació de la llei de transitorietat i el referèndum sigui tan curt com es pugui. La idea és deixar el mínim de temps possible a l’estat espanyol per a impugnacions i complicacions judicials. En principi, segons que deia Marta Rovira (ERC) en aquesta entrevista, la llei de transitorietat serà inimpugnable. Però això no vol dir que l’estat no actuarà amb fermesa contra la llei, potser abans no s’aprovi i tot. Des d’aquest punt de vista, deixar passar el període de juliol i agost entre les lleis i el referèndum és massa arriscat.

Tenir la capacitat de recaptar tots els imposts



Amb tot, avançar el referèndum al juny té complicacions tècniques relacionades amb les famoses estructures d’estat. Concretament, té unes implicacions clares en el desplegament de la hisenda pròpia, que havia d’entrar en ple rendiment a la tardor. El Departament d’Economia considera que l’endemà de la proclamació de la independència s’ha de tenir la capacitat de recaptar tots els imposts. ‘Tenir-ho tot a punt al juny és tècnicament possible, però no és la situació òptima’, diuen les fonts consultades per VilaWeb. El departament ha tingut tothora un pla de contingència preparat per si calia accelerar el desplegament de la hisenda pròpia, però considera que anar gaire més de pressa que ara és arriscat.

Prova pilot de cobrament al juliol amb el nou impost de begudes?

Per exemple, una de les qüestions tècniques decisives de l’activació de l’agència tributària al cent per cent és el sistema informàtic que s’ha començat a implantar. Fins ara, la Generalitat funcionava amb un sistema –anomenat Gaudí– amb capacitat de gestionar una part dels imposts cedits i propis. Tanmateix, bona part d’aquesta funció, la Generalitat la tenia delegada fins fa poc en els recaptadors de la propietat. Ara, doncs, calia un nou sistema informàtic per a gestionar la nova complexitat i s’ha creat el sistema Espriu. ‘Passem d’un Seat Panda per una comarcal a un BMW per una autopista alemanya’, diuen els coneixedors del nou sistema.

El calendari de la implantació de l’Espriu inclou una fase de proves abans d’entrar en funcionament. El govern preveia de fer aquestes proves al juliol, amb un dels imposts de nova creació (el de begudes ensucrades) inclòs en la llei de mesures fiscals, financeres i administratives que s’aprovarà ben aviat. Les proves calia fer-les amb un impost menor i, si s’avança el referèndum, caldrà fer-les abans en més poc temps. ‘Haurem de córrer més’, diuen al departament. Però afegeixen: ‘L’aprovació del pressupost ens permetrà d’anar a velocitat de creuer.’

El juny, temps de declaracions de renda: inconvenient o avantatge?



El juny és un mes delicat des d’una perspectiva fiscal: és el mes de les declaracions de renda. La pregunta que es fan els responsables polítics és com caldrà actuar si els efectes polítics del referèndum –la proclamació d’independència si guanya el sí– s’escauen en ple procés de liquidació de les declaracions. En principi, la Generalitat no tindria temps d’organitzar el cobrament d’aquestes declaracions. El govern no té les dades fiscals dels ciutadans (contra la informació que hagi pogut difondre l’ex-senador Santi Vidal) i, per tant, no podrà enviar-los els esborranys.

En cas d’arribar a temps de gestionar les declaracions de renda del 2016 –les que es liquiden enguany–, el govern hauria de confiar en les declaracions que fessin els ciutadans sobre la seva activitat econòmica. ‘Si l’estat no ens facilita les dades, com és de preveure, seria més complicat de detectar el frau fiscal’, reconeixen els responsables del govern consultats. ‘Però tothom ha de tenir clar que les inspeccions sobre aquestes declaracions es farien d’ací a dos anys, quan ja tindríem tota la informació.’ A més, la part més important dels imposts no els liquiden els ciutadans directament, sinó les empreses per mitjà dels bancs. En aquest sentit, el govern confia que la gestió del cobrament d’una bona part dels imposts l’haurà de fer amb els bancs.

Gestionar l’endemà



En conclusió, govern i partits consideren que el referèndum s’ha de fer quan convingui més als catalans. No pot restar supeditat a l’agenda repressiva de l’estat espanyol, però aquesta agenda s’ha de tenir present. Si cal avançar-lo al juny, s’haurà de decidir com més aviat millor, perquè el desplegament d’estructures d’estat com l’agència tributària s’hauran d’accelerar. I la consigna del govern és clara: ‘Poder gestionar l’endemà és tan important com fer el referèndum i guanyar-lo.’

Informa:VILAWEB.CAT (31-1-2017)