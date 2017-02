LA INTERVENCIÓ DEL GOVERN CATALÀ AL PARLAMENT EUROPEU, MAGNÍFICA I OPORTUNA

L'objectiu del Govern de celebrar el referèndum després de l'estiu continua vigent, però hi hauria un factor que podria contribuir a avançar-lo per abans de les vacances: la inhabilitació de Carme Forcadell. Així ho ha posat de manifest el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, a El Matí de Catalunya Ràdio, on ha subratllat que aquesta "seria la millor resposta que podríem donar" en cas que "hi hagi molta pressió per part de l'Estat".

Tanmateix, però, les coses no són tan fàcils. Immersos de ple en la cursa per celebrar-lo tal i com estava previst després de l'estiu, el vicepresident del Govern ha volgut deixar clar que, en principi, "no es pot accelerar la celebració d'un referèndum perquè ja va acceleradíssim".

De totes maneres, però, el Govern no tanca cap porta. Junqueras ha explicat que "nosaltres mantenim la mà estesa amb l'Estat per pactar el referèndum", però s'ha mostrat confús perquè no sap "si l'Operació Diàleg ja s'ha acabat".

Des de dijous passat, les qüestions lligades al referèndum van de la mà de les polèmiques declaracions del jutge Santi Vidal, que va assegurar en diverses conferències que "el Govern ja té totes les vostres dades fiscals, il·legalment". Ara, les preguntes se centren en com obtindrà el Govern el cens dels catalans per celebrar el referèndum sense fer-ho de manera il·legal, entre altres dubtes relacionats a com es farà o quan serà.

En aquest sentit, Junqueras, que ha tornat a insistir en què ara no és el moment de donar els detalls sobre el referèndum i ha recordat que "els explicarem quan pertoqui", ha tornat a defensar la "transparència" del seu executiu i ha assegurat que "no és imprescindible que hi hagi cens", tot i que ha avançat que, en cas que n'hi hagués, "serà legal".

Junqueras ha tornat a deixar via lliure perquè l'Agència de Protecció de Dades investigui la veracitat de les afirmacions de Vidal "per dissipar qualsevol dubte" i ha tornat a insistir en què "hi ha coses que no cal desmentir-les cada dia perquè seria una bogeria".

Precisament per això, ha reiterat que des del Govern "s'estan fent les coses bé i dins el marc legal", però ha subratllat que "Vidal ha decidit renunciar al seu escó no per haver fet res mal fet, sinó per haver dit una cosa que no correspon a la veritat".

Informa:ELNACIONAL.CAT (31-1-2017)