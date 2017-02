LA INTERVENCIÓ DEL GOVERN CATALÀ AL PARLAMENT EUROPEU, MAGNÍFICA I OPORTUNA

El Govern ha aprovat en la seva reunió d'avui les bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica que ha de servir com a base per garantir la sobirania energètica. Per fer possible el Pla, se subratlla que Catalunya haurà d'assumir les competències plenes en aquesta matèria. El document, que ha estat consensuat amb els agents social i amb el sector, ha de servir per fixar el nou model energètic de Catalunya i, a partir d'ara, serà enviat al Parlament per a la seva presentació i debat amb els grups.

El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha explicat que "l'objectiu és avançar cap a un model en que tota l'energia sigui a partir de fonts renovables". Amb tot, ha recordat que el 54% de l'energia que es consumeix a Catalunya és d'origen nuclear, mentre que al conjunt de l'Estat és el 20%.

El titular d'Empresa ha explicat que aquesta transició s'haurà de fer hi hagi o no independència, tot i que ha admès que amb les competències actuals no es pot dur a terme tal i com està dissenyat, atès que hi ha qüestions sobre les quals no té competències la Generalitat.

Baiget, que s'ha encarregat de presentar el pacte en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu, ha explicat que el document es basa en set eixos: garantir l'accés a l'energia; l'abastament energètic amb qualitat; el màxim nivell d'estalvi i d'eficiència energètica; maximitzar la utilització de les energies renovable; fomentar la innovació energètica; la democratització de l'energia i participació de la societat en el nou model energètic; i exercir les competències plenes en matèria d'energia.

Informa:ELNACIONAL.CAT (31-1-2017)