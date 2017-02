LA INTERVENCIÓ DEL GOVERN CATALÀ AL PARLAMENT EUROPEU, MAGNÍFICA I OPORTUNA

Institucions, partits, entitats socials i econòmiques es reuniran aquest dimecres en el marc del Pacte Nacional pel Referèndum a les 16h de la tarda al Parlament. L’objectiu de la trobada és debatre i validar el manifest que ha elaborat la comissió executiva liderada per Joan Ignasi Elena i abordar els futurs passos a seguir del Pacte.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assistirà a la trobada, com ja ho va fer el passat 23 de desembre. Llavors el Pacte Nacional pel Dret a Decidir es va convertir en Pacte Nacional pel Referèndum i es va decidir designar un grup coordinador, anomenat comissió executiva. El manifest demana un acord entre governs espanyol i català per al referèndum “superant apriorismes” amb l’objectiu d’assolir l’acord més ampli possible per a una consulta políticament “vinculant i efectiva”. Un cop aprovat, el text es penjarà a una pàgina web per buscar-hi adhesions, tal com va avançar el mateix Elena.

En la reunió del passat 23 de desembre es va parlar únicament d’un referèndum pactat amb l’Estat i es va acordar impulsar una campanya a dins de l’Estat i a fora per tal d’aconseguir-lo. A banda de constituir el pacte com a tal, en la reunió anterior també es va acordar designar els membres de la comissió executiva liderada per Joan Ignasi Elena.

També en formen part els exdiputats d'ICV Jaume Bosch i Francesc Pané; l'exregidora de Ciutat Vella Itziar González; l'exconsellera d'Ensenyament Carme Laura Gil, l'exdiputada d'ERC Carme Porta; l'exdiputada del PSC i exalcaldessa de Badalona Maite Arqué i Francesc de Dalmases, director de la revista 'Catalan International View'.

Per part el Govern, a més del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, també assistiran a la reunió d’aquest dimecres el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras; la consellera de Presidència, Neus Munté; el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva; la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, i el conseller de Justícia, Carles Mundó. També hi prendran part la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

