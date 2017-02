LA DENÚNCIA D'HOMS: LA REBEL·LIÓ DE L'ASTÜCIA

"Diguin-me malpensat"

Xevi Xirgo

“Quina casualitat, que a cada pas que es fa hi hagi a punt un tallafoc!

Diguin-me malpensat, però a mi em sembla molta casualitat que a tres dies del 6-F ahir ens passéssim tot el dia entretinguts amb l'operació Pika aquesta de la Guàrdia Civil. Em sembla molta casualitat que després de mesos sense saber-ne res, ahir, just l'endemà que l'Estat hagués advertit que si cal farà servir la força per aturar el referèndum previst a Catalunya, el cas es despertés de sobte, amb un gran desplegament i amb prop d'una vintena de detencions, retencions o com se n'hagi de dir. I encara sembla molt més casual i curiós que tota la parafernàlia es muntés a instància de la fiscalia anticorrupció (això és, la fiscalia general de l'Estat), i no pas del jutge del Vendrell que porta el cas. Quina casualitat les formes de fer-ho (altre cop bombo i platerets i platós, tertulians i diaris afins en marxa) i quina casualitat el moment.

Diguin-me malpensat, deia, però a mi em sembla que tampoc deu ser cap casualitat que, just l'endemà de la conferència de Puigdemont, Junqueras i Romeva a Brussel·les, algun diari es fes ressò dels excessos lingüístics del senador Vidal i de la seva capacitat d'imaginació i que, quina casualitat, l'endemà tot l'aparell judicial es posés a investigar el cas amb una celeritat mai vista. Hi ha una constatació clara, i és que l'Estat mateix ha donat per liquidada l'operació Diàleg, que mai va existir realment, i que ara no en desaprofitarà ni una. I que a cada èxit o pas que es faci en un costat, casualment sortirà un tallafoc per evitar que l'èxit s'expandeixi. Diguin-me malpensat, però tampoc deu ser cap casualitat que aquesta setmana, a les portes del 6-F, s'hagi sabut que a Òmnium i a l'ANC, encarregats de mobilitzar el personal, els exigeixen el pagament immediat de més de 400.000 euros per haver vulnerat la llei de protecció de dades.

I ara vostès em poden dir que el que em passa és que veig conspiracions, conjures i complots allà on no n'hi ha. Però, saben què em passa? Que, a diferència del Suprem, que va arxivar el cas, a mi em costa arxivar del meu cervell algunes converses, constatades i amb àudios disponibles, per exemple d'exministres i excaps de l'Oficina Antifrau que comptaven amb qui els afinava les coses. Diguin-me, doncs, malpensat.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (3-2-2017)