LA DENÚNCIA D'HOMS: LA REBEL·LIÓ DE L'ASTÜCIA

Mariano Rajoy no estarà políticament sol si decideix consumar l'anomenada Operació Precinte per impedir que es voti en el referèndum sobre la independència anunciat pel Govern català. El líder del Partit Popular tindrà el suport d'Albert Rivera, tot i que la formació taronja advoca per exhaurir totes les vies legals abans d'aplicar les mesures de coerció més extremes que preveu el pla del president espanyol.

"No el deixarem sol. Ciudadanos sempre defensarà la unitat entre les forces constitucionalistes", van manifestar a El Nacional fonts de màxima confiança de Rivera, en relació amb la culminació del procés sobiranista que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va fixar a molt estirar la tardor de 2017. Les persones preguntades afirmen que Rajoy no els ha consultat sobre l'assumpte, ni tampoc han mantingut converses al respecte, tot i ser socis de pacte d'investidura que volen garantir la unitat de la Nació espanyola.

A aquestes paraules s'hi sumen les del portaveu de la formació, Juan Carlos Girauta, al desembre. Davant l'acord transversal del Pacte Nacional pel Referèndum entre JxSí, els Comuns i la CUP, Girauta va respondre instant Rajoy a abandonar els "complexes" i demanant –si calia– les claus dels col·legis als seus directors –via carta d'un jutge– perquè no hi col·loquessin les urnes. Aquest denunciava que permetre un altre "error" com el 9-N, només "engreixava" el nacionalisme. Al seu parer, es va "descafeïnar" l'actuació sobre la consulta sota l'empara que no tenia efectes jurídics.

Però abans de posicionar-se sobre el presumpte pla dur de Rajoy, el partit de Rivera insisteix que la seva opció és esgotar les altres vies legals. "Hi ha més passos, moltes qüestions que es poden anar impugnant" diu un col·laborador estret del polític català, en una al·lusió indirecta al Tribunal Constitucional i la maquinària judicial.

Una altra personalitat del partit fuig de les incerteses, recordant que especular sobre l'Operació Precinte és fer "política ficció". "El referèndum encara no ha estat convocat. Hem de veure si realment es fa, si no, i com es desenvolupa la situació", al·leguen com a pas previ per situar-se en escenaris futurs de tal magnitud. Al seu parer, abans de traslladar el conflicte a l'Estat, cal abordar la via de l'entesa dins del marc polític català. "Hi ha la líder de l'oposició, Inés Arrimadas, amb qui Puigdemont ha de dialogar primer", defensen.

Precisament, la deriva Tercera via i catalanista d'Arrimadas quedaria en escac, de celebrar-se el referèndum. La cap de l'oposició a Catalunya es va veure entre les cordes, en sortint de la reunió amb la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría d'aquest dimecres al Congrés. "Esperem no arribar a aquest escenari", repetia Arrimadas un i altre cop, per evitar posicionar-se sobre si donaria suport a precintar col·legis per evitar el referèndum, i aplicar l'article 155, en cas que això succeís enmig del xoc de trens amb la Generalitat.

Altres damnificats per Moncloa serien el PSOE i el PSC. Els primers van votar a favor de derogar la llei del TC que permetia suspendre representants electes, defensant que era una forma de "judicialitzar processos inherentment polítics", com ara el sobiranisme. Aleshores el PP va posar el crit al cel, exigint als socialistes que no juguessin amb temes d'Estat perquè era un "gravíssim error" donar "oxigen a l'independentisme". Sobre el PSC, els seus problemes amb Ferraz sempre han vingut per no voler obeir qüestions de sensibilitat a Catalunya, com la d'abstenir-se en la investidura de Rajoy.

Així i tot, Ciudadanos advoca per sumar-los a la clàssica coalició constitucionalista PP-PSOE-Cs, si és que el cap de l'Executiu endureix l'acció contra el referèndum. Abans, però, diàleg i TC.

Informa:ELNACIONAL.CAT (3-2-2017)

