LA DENÚNCIA D'HOMS: LA REBEL·LIÓ DE L'ASTÜCIA

Per Ramon Serra, editor

Tots aquests juristes ben panxacontents amb el sistema espanyol que han fet un manifest a favor del marc jurídic actual no haurien d'oblidar allò que deia Fernando VII: "vayamos todos por la senda constitucional y yo el primero". Per tant, primer haurien d'exigir que el govern de Rajoy complís les 29 sentències dels tribunals que van donar la raó a Catalunya. No hauria de ser el govern de l'Estat el primer en complir les sentències? Per què aquest silenci còmplice?

D'altra banda, tothom sap que el govern espanyol es passa per l'entrecuix sentències i lleis europees com, per exemple, la Carta de les Llengües Minoritàries, signada per Espanya , naturalment, que obliga els governs al seu compliment a la justícia. Han protestat alguna vegada aquests doctes savis perquè pràcticament el català no s' hi pot usar?

I el que és més greu encara: en lloc de demanar l'anul·lació del judici a Mas, Ortega i Rigau per fer una consulta ara ens surten amb un ciri trencat sobre la independència. Com és que aquests doctes savis en dret no han volgut defensar la llibertat d'expressió? No saben que la llibertat d'expressió és un dret fonamental a Europa? No haurien de demanar l'expulsió d'Espanya precisament per aquesta falta de compliment de les lleis reconegudes en el marc europeu?

I una altra: com és que no vàreu dir res quan el TC va suspendre alguns articles de l' Estatut...que va deixar intactes en altres estatuts? No teniu res a dir sobre la llei de l'embut?

I, finalment, ja no cal ni parlar del potineig de la justícia amb el canvi de magistrats-- perdoneu-me si no sé precisar bé la nomenclatura dels càrrecs jurídics--- i si cal amb allò de ja ho " afinarà" la Fiscalia? És que afirmar que s'ha destruït el servei sanitari català no és un greu delicte?

En fi, podríem fer una llista llarga d'un memorial de greuges. Entenc que com que tots aquests personatges viuen molt bé , per tant, entre altres coses els deu preocupar ben poc el sistema sanitari català. Però, per favor, no ens feu passar bou per bèstia grossa ni ens mamarem el dit amb els vostres raonaments jurídics que només enmascarem un espanyolisme servil,un colonialisme perjudicial per a la gran majoria del poble catala.

(3-2-2017)