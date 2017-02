LA DENÚNCIA D'HOMS: LA REBEL·LIÓ DE L'ASTÜCIA

"Què en farem ara d’en Valls?"

Xavier Deulonder i Camins

Si François Hollande va renunciar a presentar-se a la reelecció, cosa que el converteix en allò que als EUA se’n diu un “ànec coix”, era, òbviament, perquè no es veia pas amb cor de passar a la segona volta de les eleccions; partint d’aquest fet, no ha estat, doncs, cap sorpresa la derrota en les primàries socialistes de Manuel Valls, nomenat primer ministre el 2014 per així intentar salvar el govern d’Hollande. Arribarà Benoît Hamon a la segona volta de les presidencials? Tal com estan les coses, no ho veig pas gaire clar, encara que aconsegueixi superar l’índex de vot que va obtenir Coluche el 1981.

Així doncs, què en farem ara d’en Valls?

Que el nomenin ambaixador a Barcelona depèn, en primer lloc, que al Principat es guanyi el referèndum sobre la independència i, en segon lloc, que el president de la République sigui François Fillon, qui, malgrat no ser del seu partit, podria considerar-lo una persona idònia; evidentment, si la presidenta és Marine Le-Pen, millor que no n’hi hagi cap d’ambaixador francès a Barcelona perquè vés que no hi enviessin Robert Ménard, Louis Aliot o, fins i tot, Jean-Marc Pujol. Les places d’alcalde d’Évry, o de president ja sigui del consell departamental de l’Essonne o bé del consell regional de l’Île-de-France no sembla pas que, ara per ara, estiguin vacants; per tant, el podrien destinar a la Catalunya Nord; al capdavall, amb les seves manifestacions que el català és una llengua minoritària ja ha demostrat que, al sud del Pirineu, no esvalotaria pas l’aviram; suposo que tothom ho entén que si la frontera amb França fos al massís de les Corberes, dir a París que el català és una llengua europea com qualsevol d’altra no seria pas cap problema, igual com tampoc no passaria res si un ministre del govern francès parlés en català; espero, d’altra banda, que Manuel Valls ja s’hagi recuperat del tràngol que va passar a la seu de Ràdio Arrels quan li van adreçar una pregunta en català.

Com a prefecte dels Pyrénées Orientales, Valls no resultaria tan conflictiu com Bernard Bonnet, però tampoc no aconseguiria passar tan desapercebut com el que hi ha ara; al capdavant del consell departamental, no crec que signifiqués cap millora respecte d’Hermeline Malherbe, i si a les properes municipals, els socialistes el posessin al capdavant de la llista de l’ajuntament de Perpinyà, segurament ho tindria difícil per superar els resultats de Jacques Cresta.

No tinc pas res en contra de Jean Castex, però igual em faria gràcia que el proper alcalde de Prada fos Manuel Valls; ja me l’imagino parlant al Liceu Renouvier en l’acte inaugural de l’UCE. Ignoro si a algú li podria fer il·lusió veure Manuel Valls com a alcalde de Pontellà. Igual un bon lloc per a Valls seria Tolosa, on el podrien homenatjar com a creador de l’Occitanie; ha estat gràcies a ell que la ciutat ha eixamplat el seu poder regional, cosa que, dins de França, la converteix en un centre de segona categoria, però centre al capdavall.

Deixant de banda, igual com ja ho han fet els votants de les primàries socialistes, Manuel Valls, segur que el lloc de treball fictici que François Fillon va crear per a la seva dona no és pas un pla pilot per aplicar-lo amb tots els aturats francesos? En aquest cas, potser convindria que els moviments catalanistes n’estudiessin els mecanismes perquè, sobretot vistes les condicions socials que es donen a la Catalunya Nord, igual seria una idea que ajudaria a fer créixer el catalanisme entre la societat catalana.

I, sobretot, a la primera volta de les presidencials voteu a qui vulgueu o no voteu, tant és, però a la segona volta, recordeu-vos-en d’anar a votar Fillon perquè no surti Le-Pen.

Informa:VILAWEB.CAT/CN (3-2-2017)